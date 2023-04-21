https://ria.ru/20230421/koreya-1866863970.html

Посольство России поблагодарило сотрудников морской полиции Южной Кореи

Посольство России поблагодарило сотрудников морской полиции Южной Кореи - РИА Новости, 21.04.2023

Посольство России поблагодарило сотрудников морской полиции Южной Кореи

Посольство России в Сеуле поблагодарило сотрудников морской полиции Южной Кореи за оперативное и проведение на высоком уровне операции по спасению моряков с... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T12:23

2023-04-21T12:23

2023-04-21T13:07

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СЕУЛ, 21 апр – РИА Новости. Посольство России в Сеуле поблагодарило сотрудников морской полиции Южной Кореи за оперативное и проведение на высоком уровне операции по спасению моряков с российского судна "Калтан", которое загорелось в водах близ Ульсана, в результате чего был эвакуирован 21 член экипажа, еще четыре человека погибли, сообщили РИА Новости в ведомстве."В связи с инцидентом вокруг пожара на СДС "Калтан" 21 апреля посольство России в Республики Корея благодарит сотрудников Национального агентства морской полиции РК за оперативную мобилизацию сил и проведенную на высоком уровне операцию спасения экипажа российского судна", - говорится в заявлении посольства.Ранее сообщалось, что российское судно "Калтан" из Владивостока, судовладелец – ООО "Дальрыбпром" - загорелось у южнокорейского Ульсана. Был эвакуирован 21 член экипажа из 25, все граждане РФ. Двое из спасенных получили незначительные ожоги, остальные не пострадали. Судно было отбуксировано в порт Ульсана, и уже там внутри судна спасатели смогли обнаружить тела пропавших четырех моряков. Пожар на судне также потушен. Сообщалось, что ущерб собственнику от пожара превысил 1 миллион рублей.Изначально судно после ремонта в Пусане вышло в сторону Охотского моря. В Корейском проливе, в 37 милях восточнее порта Пусан, капитан подал сигнал об аварийной ситуации. Экипаж пытался бороться с огнем своими силами, но не вышло, тогда капитан дал команду сойти на спасательные плоты: 21 человек, в том числе капитан, спустились. Старший помощник и еще три члена экипажа остались на борту, предположительно, для борьбы с пожаром.Для помощи российскому судну были также мобилизованы береговая охрана и пожарные, всего 12 катеров и один вертолет, а также находившиеся вблизи места инцидента другие рыбацкие лодки.Южнокорейская армия тоже получила от береговой охраны сообщение о горящем рыболовецком судне России и направила на место происшествия находившийся поблизости спасательный корабль, эсминец типа "Король Сечжон Великий", а также скоростной катер, который дежурил в Пусане. Также был отправлен военный самолет, который выпустил в воздух 42 осветительных ракеты.

https://ria.ru/20230421/sudno-1866810324.html

https://ria.ru/20230420/oruzhie-1866495000.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, южная корея, сеул