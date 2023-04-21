https://ria.ru/20230421/kor-1866876528.html
Онищенко назвал группы риска по заражению корью
Онищенко назвал группы риска по заражению корью - РИА Новости, 21.04.2023
Онищенко назвал группы риска по заражению корью
Сотрудники сфер торговли, транспорта и СМИ входят в группу риска по заражению корью, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T12:59
2023-04-21T12:59
2023-04-21T12:59
россия
общество
здоровье - общество
геннадий онищенко
российская академия наук
российская академия образования
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Сотрудники сфер торговли, транспорта и СМИ входят в группу риска по заражению корью, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. "Кто группа риска? торговля, транспорт, работники метрополитена, наземного транспорта, журналисты... Мы же через нос вдыхаем вирус кори... Никаких пандемий, никаких вспышек у нас не будет, потому что у нас есть коллективный иммунитет в нашей стране", - сказал Онищенко на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По его словам, всех детей прививают от кори, в РФ рождается миллион-миллион двести детей в год. Также Онищенко рассказал, что со взрослыми труднее разобраться, потому что у каждого разная иммунная память, разный ритм жизни и особенности организма. В соответствии с национальным календарем профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям, все взрослые до 35 лет включительно должны быть привиты против кори двукратно, уточнили в ведомстве. Если человек по каким-либо причинам не привит, нет документального подтверждения вакцинации, то ему следует вакцинироваться против кори двукратно с интервалом 3 месяца, пояснили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20230421/kor-1866786440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, здоровье - общество, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Общество, Здоровье - Общество, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Онищенко назвал группы риска по заражению корью
Онищенко: в группы риска по кори входят сотрудники сфер торговли, транспорта и СМИ