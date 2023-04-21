https://ria.ru/20230421/kor-1866786440.html

В Приморье двое детей заболели корью, сообщил Роспотребнадзор

В Приморье двое детей заболели корью, сообщил Роспотребнадзор - РИА Новости, 21.04.2023

В Приморье двое детей заболели корью, сообщил Роспотребнадзор

Двое детей заболели корью в Приморье, оба случая завозные, сообщает управление Роспотребнадзора по региону. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T06:49

2023-04-21T06:49

2023-04-21T06:49

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр - РИА Новости. Двое детей заболели корью в Приморье, оба случая завозные, сообщает управление Роспотребнадзора по региону. В середине марта в краевом управлении Роспотребнадзора сообщили, что два случая кори впервые с 2020 года подтверждены в Приморье, один из них оказался завозным - из Москвы и Московской области. Один случай был лабораторно подтвержден в Артеме, второй - в Арсеньеве. Сообщалось, что пациенты находятся в больнице, в крае организованы противоэпидемические мероприятия, в том числе иммунизация контактировавших с больными. Позже выявили ещё три новых случая у контактировавших с больными корью. В апреле сообщалось, что все пять пациентов выздоровели. "В настоящее время в Приморском крае двое заболевших (корью - ред.) – дети школьного возраста", - говорится в сообщении. По словам главного специалиста-эксперта регионального управления Роспотребнадзора Марины Шикаловой, которые приводятся в сообщении, в Приморье высоких подъёмов заболеваемости не наблюдается во многом благодаря тому, что "уровень вакцинации и ревакцинации населения в крае превышает 95%". "Мы регистрируем единичные случаи кори и все они завозные, это люди, вернувшиеся из отпуска, командировок", - сказала Шикалова, добавив, что необходимые "профилактические и противоэпидемические мероприятия" проводятся. Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, заболевшие дети "привезли" корь из Новосибирска, где "отдыхали у родственников". Корь является высококонтагиозным острым инфекционным вирусным заболеванием, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда. А вот невакцинированный при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100%-й шанс заразиться. В середине марта в пресс-службе Роспотребнадзора информировали РИА Новости, что случаи заболевания корью регистрируются в отдельных регионах России, территориальные органы ведомства оперативно проводят все необходимые противоэпидемические мероприятия. В ведомстве уточняли, что рост заболеваемости корью связан с прибытием в регионы непривитых лиц из стран ближнего зарубежья. В дальнейшем в эпидемический процесс включаются непривитые граждане РФ. Для предотвращения распространения заболевания подписано постановление главного государственного санитарного врача РФ о проведении иммунизации против кори. Документ предусматривает иммунизацию населения и трудовых мигрантов, не привитых против кори, не болевших корью ранее, а также тех, кто не имеет сведений о прививках против кори.

https://ria.ru/20230421/kor-1866779623.html

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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество