Генсек НАТО сделал заявление об украинском контрнаступлении
Генсек НАТО Столтенберг выразил уверенность в успехе готовящегося контрнаступления ВСУ
© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные в районе Артемовска
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные в районе Артемовска. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 апр — РИА Новости. Украина может достичь успеха в контрнаступлении, когда найдет подходящий момент, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Welt.
В пятницу на американской авиабазе "Рамштайн" прошло заседание контактной группы по Украине, где обсуждалась дальнейшая военная помощь Киеву.
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"Я твердо убежден в том, что когда Украина оценит момент подходящим для контрнаступления с освобождением большего количество территории, то оно может пройти победоносно", - утверждает он.
Он считает, что Киеву может помочь "невероятная" по своим объемам военная поддержка Запада.
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"Мы поставили больше артиллерийского вооружения, больше средств ПВО, БМП, танков. И Германия была ведущей страной в этой поддержке", - сказал он.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление Украины может начаться летом. По данным попавших в Сеть секретных документов Пентагона, количество западных танков и другого вооружения, которое уже имеется у Украины, не позволит ВСУ его провести.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что Москва не сомневается в прямой или косвенной вовлеченности США и партнеров в нынешний конфликт. Ранее он также отмечал, что любые высказывания о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются и учитываются при планировании спецоперации.