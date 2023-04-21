https://ria.ru/20230421/kontrnastuplenie-1867013348.html

Генсек НАТО сделал заявление об украинском контрнаступлении

Генсек НАТО сделал заявление об украинском контрнаступлении - РИА Новости, 21.04.2023

Генсек НАТО сделал заявление об украинском контрнаступлении

Украина может достичь успеха в контрнаступлении, когда найдет подходящий момент, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Welt. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T21:17

2023-04-21T21:17

2023-04-21T21:41

специальная военная операция на украине

украина

россия

германия

йенс столтенберг

сергей лавров

денис шмыгаль

в мире

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БЕРЛИН, 21 апр — РИА Новости. Украина может достичь успеха в контрнаступлении, когда найдет подходящий момент, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Welt.В пятницу на американской авиабазе "Рамштайн" прошло заседание контактной группы по Украине, где обсуждалась дальнейшая военная помощь Киеву. Он считает, что Киеву может помочь "невероятная" по своим объемам военная поддержка Запада. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление Украины может начаться летом. По данным попавших в Сеть секретных документов Пентагона, количество западных танков и другого вооружения, которое уже имеется у Украины, не позволит ВСУ его провести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что Москва не сомневается в прямой или косвенной вовлеченности США и партнеров в нынешний конфликт. Ранее он также отмечал, что любые высказывания о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются и учитываются при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230421/vooruzhenie-1866993390.html

https://ria.ru/20230421/vsu-1866950174.html

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украина, россия, германия, йенс столтенберг, сергей лавров, денис шмыгаль, в мире