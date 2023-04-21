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Генсек НАТО сделал заявление об украинском контрнаступлении - РИА Новости, 21.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:17 21.04.2023 (обновлено: 21:41 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/kontrnastuplenie-1867013348.html
Генсек НАТО сделал заявление об украинском контрнаступлении
Генсек НАТО сделал заявление об украинском контрнаступлении - РИА Новости, 21.04.2023
Генсек НАТО сделал заявление об украинском контрнаступлении
Украина может достичь успеха в контрнаступлении, когда найдет подходящий момент, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Welt. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T21:17
2023-04-21T21:41
специальная военная операция на украине
украина
россия
германия
йенс столтенберг
сергей лавров
денис шмыгаль
в мире
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БЕРЛИН, 21 апр — РИА Новости. Украина может достичь успеха в контрнаступлении, когда найдет подходящий момент, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Welt.В пятницу на американской авиабазе "Рамштайн" прошло заседание контактной группы по Украине, где обсуждалась дальнейшая военная помощь Киеву. Он считает, что Киеву может помочь "невероятная" по своим объемам военная поддержка Запада. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление Украины может начаться летом. По данным попавших в Сеть секретных документов Пентагона, количество западных танков и другого вооружения, которое уже имеется у Украины, не позволит ВСУ его провести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что Москва не сомневается в прямой или косвенной вовлеченности США и партнеров в нынешний конфликт. Ранее он также отмечал, что любые высказывания о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются и учитываются при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230421/vooruzhenie-1866993390.html
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украина, россия, германия, йенс столтенберг, сергей лавров, денис шмыгаль, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Германия, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, Денис Шмыгаль, В мире
Генсек НАТО сделал заявление об украинском контрнаступлении

Генсек НАТО Столтенберг выразил уверенность в успехе готовящегося контрнаступления ВСУ

© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные в районе Артемовска
Украинские военные в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные в районе Артемовска. Архивное фото
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БЕРЛИН, 21 апр — РИА Новости. Украина может достичь успеха в контрнаступлении, когда найдет подходящий момент, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Welt.
В пятницу на американской авиабазе "Рамштайн" прошло заседание контактной группы по Украине, где обсуждалась дальнейшая военная помощь Киеву.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Украине не хватит вооружения для контрнаступления, пишут СМИ
Вчера, 19:26
«

"Я твердо убежден в том, что когда Украина оценит момент подходящим для контрнаступления с освобождением большего количество территории, то оно может пройти победоносно", - утверждает он.

Он считает, что Киеву может помочь "невероятная" по своим объемам военная поддержка Запада.
«

"Мы поставили больше артиллерийского вооружения, больше средств ПВО, БМП, танков. И Германия была ведущей страной в этой поддержке", - сказал он.

Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление Украины может начаться летом. По данным попавших в Сеть секретных документов Пентагона, количество западных танков и другого вооружения, которое уже имеется у Украины, не позволит ВСУ его провести.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что Москва не сомневается в прямой или косвенной вовлеченности США и партнеров в нынешний конфликт. Ранее он также отмечал, что любые высказывания о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются и учитываются при планировании спецоперации.
Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
СМИ: мощный удар по ВСУ перед контрнаступлением открыл глаза их союзникам
Вчера, 16:46
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияГерманияЙенс СтолтенбергСергей ЛавровДенис ШмыгальВ мире
 
 
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