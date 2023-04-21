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Россия нашла применение "Кинжалам". Боеголовки уже подвесили к самолетам - РИА Новости, 21.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:17 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/kinzhal-1866899943.html
Россия нашла применение "Кинжалам". Боеголовки уже подвесили к самолетам
Россия нашла применение "Кинжалам". Боеголовки уже подвесили к самолетам - РИА Новости, 21.04.2023
Россия нашла применение "Кинжалам". Боеголовки уже подвесили к самолетам
"Кинжал хорош для того, у кого он есть. И плохо тому, у кого он не окажется в нужное время", — говорил Абдулла в "Белом солнце пустыни". У России "Кинжал" есть. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:17
2023-04-21T14:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ссср
вооруженные силы украины
сергей шойгу
миг-31
ту-22м3
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. "Кинжал хорош для того, у кого он есть. И плохо тому, у кого он не окажется в нужное время", — говорил Абдулла в "Белом солнце пустыни". У России "Кинжал" есть. О том, как им орудуют отечественные пилоты — в материале РИА Новости.Прорыв в гиперзвукеШирокую публику познакомили с новым оружием во время послания президента Федеральному собранию в марте 2018-го. Ракета способна развивать скорость в 10-12 раз больше скорости звука. Предельная дальность поражения — два километра при запуске с МиГ-31 и три — с Ту-22М3. Для пусков также планируют приспособить Ту-160 и Су-57.Поразить цель помогает инерциальная навигационная система с возможностью корректировки от ГЛОНАСС и оптическая головка самонаведения. При этом ракета способна маневрировать на всем маршруте полета, что делает ее неуязвимой для ПВО и ПРО противника.Однако, нашлись те, кто не поверил в эффективность этих вооружений и вообще в их наличие у России, назвав презентацию мультиком. Но спустя четыре года "Кинжалы" развеяли эти сомнения.Убедительный дебютПервое боевое применение нового оружие состоялось в самом начале СВО: "Кинжалом" поразили подземный склад боеприпасов ВСУ в поселке Делятин под Ивано-Франковском. Этот объект в Карпатских горах строили еще при Советском Союзе — в 1950-х. Изначально он задумывался как хранилище для ядерного оружия, которое оттуда вывезли после распада СССР.При этом, как пишут СМИ, объект на глубине нескольких десятков метров и обладал противоатомной защитой на случай ядерной войны.Тем не менее, представитель командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил поражение объекта, но не уточнил, из чего именно. "Действительно, враг нанес удар по нашим складам хранения, которые уже были указаны. Тип ракеты будет еще установлен. У нас есть повреждения, разрушения. Есть детонация боеприпасов", — заявил он тогда.Уже в августе министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что ракету за время спецоперации применяли трижды — и во всех случаях она продемонстрировала свои блестящие характеристики. При этом глава военного ведомства не уточнил, по каким именно целям били "Кинжалами".Неотвратимая местьПоследним на данный момент эпизодом применения этого гиперзвукового оружия стал "удар возмездия" после теракта в Брянской области — туда проникла украинская диверсионно-разведывательная группа и убила двух мирных жителей.В ответ на такие действия Россия нанесла массированный ракетный удар по украинской военной инфраструктуре, применив в том числе и новейшую ракету. Удалось уничтожить места базирования ударных беспилотников, сорвать переброску резервов ВСУ и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также вывести из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.Комментируя случившееся, Игнат заявил, что российские войска применили шесть ракет "Кинжал". И признал, что ВСУ беззащитны перед этим оружием: "Кинжалы" можно "сбить" только в фейсбуке. Или на телеграмм-канале. Мы не можем сбивать эту цель".При этом он добавил, что если бы удалось совершить обратное, то Киев обязательно сообщил.
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безопасность, россия, ссср, вооруженные силы украины, сергей шойгу, миг-31, ту-22м3, ту-160м, ракетный комплекс "кинжал"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, СССР, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу, МиГ-31, Ту-22М3, Ту-160М, Ракетный комплекс "Кинжал"

Россия нашла применение "Кинжалам". Боеголовки уже подвесили к самолетам

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. "Кинжал хорош для того, у кого он есть. И плохо тому, у кого он не окажется в нужное время", — говорил Абдулла в "Белом солнце пустыни". У России "Кинжал" есть. О том, как им орудуют отечественные пилоты — в материале РИА Новости.

Прорыв в гиперзвуке

Широкую публику познакомили с новым оружием во время послания президента Федеральному собранию в марте 2018-го. Ракета способна развивать скорость в 10-12 раз больше скорости звука. Предельная дальность поражения — два километра при запуске с МиГ-31 и три — с Ту-22М3. Для пусков также планируют приспособить Ту-160 и Су-57.
Поразить цель помогает инерциальная навигационная система с возможностью корректировки от ГЛОНАСС и оптическая головка самонаведения. При этом ракета способна маневрировать на всем маршруте полета, что делает ее неуязвимой для ПВО и ПРО противника.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Кинжал - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Однако, нашлись те, кто не поверил в эффективность этих вооружений и вообще в их наличие у России, назвав презентацию мультиком. Но спустя четыре года "Кинжалы" развеяли эти сомнения.

Убедительный дебют

Первое боевое применение нового оружие состоялось в самом начале СВО: "Кинжалом" поразили подземный склад боеприпасов ВСУ в поселке Делятин под Ивано-Франковском. Этот объект в Карпатских горах строили еще при Советском Союзе — в 1950-х. Изначально он задумывался как хранилище для ядерного оружия, которое оттуда вывезли после распада СССР.
При этом, как пишут СМИ, объект на глубине нескольких десятков метров и обладал противоатомной защитой на случай ядерной войны.
Тем не менее, представитель командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил поражение объекта, но не уточнил, из чего именно. "Действительно, враг нанес удар по нашим складам хранения, которые уже были указаны. Тип ракеты будет еще установлен. У нас есть повреждения, разрушения. Есть детонация боеприпасов", — заявил он тогда.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЛётчики истребителя-перехватчика МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Лётчики истребителя-перехватчика МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Кинжал перед вылетом в Сирию - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Лётчики истребителя-перехватчика МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Уже в августе министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что ракету за время спецоперации применяли трижды — и во всех случаях она продемонстрировала свои блестящие характеристики. При этом глава военного ведомства не уточнил, по каким именно целям били "Кинжалами".

Неотвратимая месть

Последним на данный момент эпизодом применения этого гиперзвукового оружия стал "удар возмездия" после теракта в Брянской области — туда проникла украинская диверсионно-разведывательная группа и убила двух мирных жителей.
В ответ на такие действия Россия нанесла массированный ракетный удар по украинской военной инфраструктуре, применив в том числе и новейшую ракету. Удалось уничтожить места базирования ударных беспилотников, сорвать переброску резервов ВСУ и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также вывести из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.
Комментируя случившееся, Игнат заявил, что российские войска применили шесть ракет "Кинжал". И признал, что ВСУ беззащитны перед этим оружием: "Кинжалы" можно "сбить" только в фейсбуке. Или на телеграмм-канале. Мы не можем сбивать эту цель".
При этом он добавил, что если бы удалось совершить обратное, то Киев обязательно сообщил.
Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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20 апреля, 14:47
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСССРВооруженные силы УкраиныСергей ШойгуМиГ-31Ту-22М3Ту-160МРакетный комплекс "Кинжал"
 
 
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