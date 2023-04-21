Черные платья и гламур: красная дорожка ММКФ

Актриса Ксения Алферова отметила, что ММКФ – это "возможность встретиться с коллегами", а также призналась, что любит пересматривать старые фильмы.

"Я люблю, когда мне дают возможность дышать вместе с режиссером, когда он меня в свой мир немного затягивает", – призналась актриса журналистам.

(на фото – с мужем, актером Егором Бероевым).