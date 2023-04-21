Черные платья и гламур: красная дорожка ММКФ

Актриса Екатерина Гусева появилась на церемонии в нежно-розовом платье.
"Я очень люблю работать с молодыми режиссерами, – призналась актриса журналистам. – Есть несколько картин, совершенно чудесных, вот например, мы сняли фильм "Лялин дом", и он оказался на ММКФ, была такая премьера большая. А начинали всего лишь с короткого метра. В итоге такая профессиональная получилась лента, сложная, интересная. Я за молодых, они будущее кино, с ними интересно".
Актриса Екатерина Гусева появилась на церемонии в нежно-розовом платье.
"Я очень люблю работать с молодыми режиссерами, – призналась актриса журналистам. – Есть несколько картин, совершенно чудесных, вот например, мы сняли фильм "Лялин дом", и он оказался на ММКФ, была такая премьера большая. А начинали всего лишь с короткого метра. В итоге такая профессиональная получилась лента, сложная, интересная. Я за молодых, они будущее кино, с ними интересно".
Светлые тона предпочла и кинорежиссер, сценарист Светлана Дружинина.
Светлые тона предпочла и кинорежиссер, сценарист Светлана Дружинина.
На красной дорожке были не только деятели кино. Певица Жасмин ответственно отнеслась к дресс-коду total black – и надела летящее черное платье.
На красной дорожке были не только деятели кино. Певица Жасмин ответственно отнеслась к дресс-коду total black – и надела летящее черное платье.
Церемонию посетил генеральный директор компании "Москонцерт" Илья Бачурин (справа) – он отметил важность современного кинематографа и смелость современных режиссеров в том, что они делают.
Церемонию посетил генеральный директор компании "Москонцерт" Илья Бачурин (справа) – он отметил важность современного кинематографа и смелость современных режиссеров в том, что они делают.
Актер Никита Тарасов надел скромный пиджак и бабочку. Общаясь с журналистами, он отметил, что просмотр хорошего кино похож по своему позитивному воздействию на посещение церкви.
Актер Никита Тарасов надел скромный пиджак и бабочку. Общаясь с журналистами, он отметил, что просмотр хорошего кино похож по своему позитивному воздействию на посещение церкви.
Актриса Лянка Грыу тоже не пренебрегла дресс-кодом – но разбавила его украшениями и ярким макияжем.
Актриса Лянка Грыу тоже не пренебрегла дресс-кодом – но разбавила его украшениями и ярким макияжем.
Актеры дубляжа Даша Блохина и Карен Арутюнов рассказали о своем отношении к фильму "Вызов".
"Российская индустрия изменилась, очень много нового хорошего кино, много вложений, много хороших работ, сейчас для российского кинематографа есть шанс хорошо взлететь., – сказала Блохина. – Я еще не смотрела, но сейчас рекламируют фильм про космос "Вызов". Все о нем говорят, мне очень интересно, как картина в 2 часа 40 минут держит внимание зрителя".
Актеры дубляжа Даша Блохина и Карен Арутюнов рассказали о своем отношении к фильму "Вызов".
"Российская индустрия изменилась, очень много нового хорошего кино, много вложений, много хороших работ, сейчас для российского кинематографа есть шанс хорошо взлететь., – сказала Блохина. – Я еще не смотрела, но сейчас рекламируют фильм про космос "Вызов". Все о нем говорят, мне очень интересно, как картина в 2 часа 40 минут держит внимание зрителя".
Актриса Анна Хилькевич добавила к образу привлекающие внимание крупные серьги.
Актриса Анна Хилькевич добавила к образу привлекающие внимание крупные серьги.
Актриса Ирина Горбачева заявила, что действующие санкции, которые оказывают влияние и на киноиндустрию, могут поднять качество отечественного кинематографа.
"Конкуренции стала меньше, конечно. Мы все это понимаем. Во Франции, допустим, я не знаю сколько лет назад, была такая история, что они разрешили 30 процентов, если я не ошибаюсь, зарубежных картин вводить, а 70 процентов – это внутренняя история. И они за счет этого подняли кинематограф. Я думаю, что у нас будет точно так же", - сказала Горбачева журналистам.
По словам актрисы, российские сериалы стали качественнее и она надеется, что тоже самое произойдет и с кино.
"С платформами вся эта история пошла наверх, мы это видим – сериалы реально стали крутые, все начали здорово конкурировать между собой. Это прямо двигатель прогресса. Вот то же самое, конечно, надо и в кино", – отметила Горбачёва.
Актриса Ирина Горбачева заявила, что действующие санкции, которые оказывают влияние и на киноиндустрию, могут поднять качество отечественного кинематографа.
"Конкуренции стала меньше, конечно. Мы все это понимаем. Во Франции, допустим, я не знаю сколько лет назад, была такая история, что они разрешили 30 процентов, если я не ошибаюсь, зарубежных картин вводить, а 70 процентов – это внутренняя история. И они за счет этого подняли кинематограф. Я думаю, что у нас будет точно так же", - сказала Горбачева журналистам.
По словам актрисы, российские сериалы стали качественнее и она надеется, что тоже самое произойдет и с кино.
"С платформами вся эта история пошла наверх, мы это видим – сериалы реально стали крутые, все начали здорово конкурировать между собой. Это прямо двигатель прогресса. Вот то же самое, конечно, надо и в кино", – отметила Горбачёва.
На дорожке появились члены жюри основного конкурса ММКФ – например, актер Алексей Гуськов (на фото – Гуськов с супругой Лидией Вележевой).
На дорожке появились члены жюри основного конкурса ММКФ – например, актер Алексей Гуськов (на фото – Гуськов с супругой Лидией Вележевой).
Актриса Яна Крайнова выбрала наряд темно-синего цвета. Общаясь с журналистами, отметила, что сегодня очень вырос уровень молодого кино, и начинающие режиссеры показывают профессионализм.
Актриса Яна Крайнова выбрала наряд темно-синего цвета. Общаясь с журналистами, отметила, что сегодня очень вырос уровень молодого кино, и начинающие режиссеры показывают профессионализм.
Актриса Елена Подкаминская предпочла для церемонии смелый "рокерский" образ.
Актриса Елена Подкаминская предпочла для церемонии смелый "рокерский" образ.
Актриса Светлана Степанковская надела сверкающее платье с эффектным "крылом". Она отметила, что смотреть кино нужно обязательно, а лично она внимательно следит за современными российскими сериалами.
Актриса Светлана Степанковская надела сверкающее платье с эффектным "крылом". Она отметила, что смотреть кино нужно обязательно, а лично она внимательно следит за современными российскими сериалами.
Председатель жюри основного конкурса ММКФ, один из ведущих кинематографистов Индии Рахуль Равель рассказал журналистам, что очень рад быть на фестивале и надеется, что он пойдет во благо сотрудничеству России и Индии.
Председатель жюри основного конкурса ММКФ, один из ведущих кинематографистов Индии Рахуль Равель рассказал журналистам, что очень рад быть на фестивале и надеется, что он пойдет во благо сотрудничеству России и Индии.
Актриса Ксения Алферова отметила, что ММКФ – это "возможность встретиться с коллегами", а также призналась, что любит пересматривать старые фильмы.
"Я люблю, когда мне дают возможность дышать вместе с режиссером, когда он меня в свой мир немного затягивает", – призналась актриса журналистам.
(на фото – с мужем, актером Егором Бероевым).
Актриса Ксения Алферова отметила, что ММКФ – это "возможность встретиться с коллегами", а также призналась, что любит пересматривать старые фильмы.
"Я люблю, когда мне дают возможность дышать вместе с режиссером, когда он меня в свой мир немного затягивает", – призналась актриса журналистам.
(на фото – с мужем, актером Егором Бероевым).