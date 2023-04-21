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Черные платья и гламур: красная дорожка ММКФ - РИА Новости, 21.04.2023
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Культура
 
12:15 21.04.2023 (обновлено: 13:32 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/kinofestival-1866812542.html
Черные платья и гламур: красная дорожка ММКФ
Черные платья и гламур: красная дорожка ММКФ - РИА Новости, 21.04.2023
Черные платья и гламур: красная дорожка ММКФ
На красной дорожке 45-го Московского международного кинофестиваля царили стиль и оптимизм – гости фестиваля блистали в разнообразных нарядах преимущественно... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T12:15
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фото
культура
россия
индия
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. На красной дорожке 45-го Московского международного кинофестиваля царили стиль и оптимизм – гости фестиваля блистали в разнообразных нарядах преимущественно российских дизайнеров и охотно общались с журналистами. Подробнее – в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, россия, индия, франция, ирина горбачева, алексей гуськов, екатерина гусева
Фото, Культура, Россия, Индия, Франция, Ирина Горбачева, Алексей Гуськов, Екатерина Гусева

Черные платья и гламур: красная дорожка ММКФ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. На красной дорожке 45-го Московского международного кинофестиваля царили стиль и оптимизм – гости фестиваля блистали в разнообразных нарядах преимущественно российских дизайнеров и охотно общались с журналистами. Подробнее – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актриса Екатерина Гусева появилась на церемонии в нежно-розовом платье.

"Я очень люблю работать с молодыми режиссерами, – призналась актриса журналистам. – Есть несколько картин, совершенно чудесных, вот например, мы сняли фильм "Лялин дом", и он оказался на ММКФ, была такая премьера большая. А начинали всего лишь с короткого метра. В итоге такая профессиональная получилась лента, сложная, интересная. Я за молодых, они будущее кино, с ними интересно".

Актриса Екатерина Гусева на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля

Актриса Екатерина Гусева появилась на церемонии в нежно-розовом платье.

"Я очень люблю работать с молодыми режиссерами, – призналась актриса журналистам. – Есть несколько картин, совершенно чудесных, вот например, мы сняли фильм "Лялин дом", и он оказался на ММКФ, была такая премьера большая. А начинали всего лишь с короткого метра. В итоге такая профессиональная получилась лента, сложная, интересная. Я за молодых, они будущее кино, с ними интересно".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 15
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Светлые тона предпочла и кинорежиссер, сценарист Светлана Дружинина.

Кинорежиссер, сценарист Светлана Дружинина на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Светлые тона предпочла и кинорежиссер, сценарист Светлана Дружинина.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На красной дорожке были не только деятели кино. Певица Жасмин ответственно отнеслась к дресс-коду total black – и надела летящее черное платье.

Певица Жасмин на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля

На красной дорожке были не только деятели кино. Певица Жасмин ответственно отнеслась к дресс-коду total black – и надела летящее черное платье.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Церемонию посетил генеральный директор компании "Москонцерт" Илья Бачурин (справа) – он отметил важность современного кинематографа и смелость современных режиссеров в том, что они делают.

Продюсер, сооснователь кинотелевизионной студии Главкино, генеральный директор компании Москонцерт Илья Бачурин на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля

Церемонию посетил генеральный директор компании "Москонцерт" Илья Бачурин (справа) – он отметил важность современного кинематографа и смелость современных режиссеров в том, что они делают.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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4 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актер Никита Тарасов надел скромный пиджак и бабочку. Общаясь с журналистами, он отметил, что просмотр хорошего кино похож по своему позитивному воздействию на посещение церкви.

Актер Никита Тарасов на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Актер Никита Тарасов надел скромный пиджак и бабочку. Общаясь с журналистами, он отметил, что просмотр хорошего кино похож по своему позитивному воздействию на посещение церкви.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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5 из 15
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Актриса Лянка Грыу тоже не пренебрегла дресс-кодом – но разбавила его украшениями и ярким макияжем.

Актриса Лянка Грыу на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Актриса Лянка Грыу тоже не пренебрегла дресс-кодом – но разбавила его украшениями и ярким макияжем.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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6 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актеры дубляжа Даша Блохина и Карен Арутюнов рассказали о своем отношении к фильму "Вызов".

"Российская индустрия изменилась, очень много нового хорошего кино, много вложений, много хороших работ, сейчас для российского кинематографа есть шанс хорошо взлететь., – сказала Блохина. – Я еще не смотрела, но сейчас рекламируют фильм про космос "Вызов". Все о нем говорят, мне очень интересно, как картина в 2 часа 40 минут держит внимание зрителя".

Актеры дубляжа Даша Блохина и Карен Арутюнов на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля

Актеры дубляжа Даша Блохина и Карен Арутюнов рассказали о своем отношении к фильму "Вызов".

"Российская индустрия изменилась, очень много нового хорошего кино, много вложений, много хороших работ, сейчас для российского кинематографа есть шанс хорошо взлететь., – сказала Блохина. – Я еще не смотрела, но сейчас рекламируют фильм про космос "Вызов". Все о нем говорят, мне очень интересно, как картина в 2 часа 40 минут держит внимание зрителя".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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7 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актриса Анна Хилькевич добавила к образу привлекающие внимание крупные серьги.

Актриса Анна Хилькевич на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля

Актриса Анна Хилькевич добавила к образу привлекающие внимание крупные серьги.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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8 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актриса Ирина Горбачева заявила, что действующие санкции, которые оказывают влияние и на киноиндустрию, могут поднять качество отечественного кинематографа.

"Конкуренции стала меньше, конечно. Мы все это понимаем. Во Франции, допустим, я не знаю сколько лет назад, была такая история, что они разрешили 30 процентов, если я не ошибаюсь, зарубежных картин вводить, а 70 процентов – это внутренняя история. И они за счет этого подняли кинематограф. Я думаю, что у нас будет точно так же", - сказала Горбачева журналистам.

По словам актрисы, российские сериалы стали качественнее и она надеется, что тоже самое произойдет и с кино.

"С платформами вся эта история пошла наверх, мы это видим – сериалы реально стали крутые, все начали здорово конкурировать между собой. Это прямо двигатель прогресса. Вот то же самое, конечно, надо и в кино", – отметила Горбачёва.

Актриса Ирина Горбачева на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля

Актриса Ирина Горбачева заявила, что действующие санкции, которые оказывают влияние и на киноиндустрию, могут поднять качество отечественного кинематографа.

"Конкуренции стала меньше, конечно. Мы все это понимаем. Во Франции, допустим, я не знаю сколько лет назад, была такая история, что они разрешили 30 процентов, если я не ошибаюсь, зарубежных картин вводить, а 70 процентов – это внутренняя история. И они за счет этого подняли кинематограф. Я думаю, что у нас будет точно так же", - сказала Горбачева журналистам.

По словам актрисы, российские сериалы стали качественнее и она надеется, что тоже самое произойдет и с кино.

"С платформами вся эта история пошла наверх, мы это видим – сериалы реально стали крутые, все начали здорово конкурировать между собой. Это прямо двигатель прогресса. Вот то же самое, конечно, надо и в кино", – отметила Горбачёва.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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9 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На дорожке появились члены жюри основного конкурса ММКФ – например, актер Алексей Гуськов (на фото – Гуськов с супругой Лидией Вележевой).

Член жюри основного конкурса ММКФ актер Алексей Гуськов и его супруга Лидия Вележева на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля

На дорожке появились члены жюри основного конкурса ММКФ – например, актер Алексей Гуськов (на фото – Гуськов с супругой Лидией Вележевой).

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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10 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актриса Яна Крайнова выбрала наряд темно-синего цвета. Общаясь с журналистами, отметила, что сегодня очень вырос уровень молодого кино, и начинающие режиссеры показывают профессионализм.

Актриса Яна Крайнова на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля

Актриса Яна Крайнова выбрала наряд темно-синего цвета. Общаясь с журналистами, отметила, что сегодня очень вырос уровень молодого кино, и начинающие режиссеры показывают профессионализм.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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11 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актриса Елена Подкаминская предпочла для церемонии смелый "рокерский" образ.

Актриса Елена Подкаминская на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля

Актриса Елена Подкаминская предпочла для церемонии смелый "рокерский" образ.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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12 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актриса Светлана Степанковская надела сверкающее платье с эффектным "крылом". Она отметила, что смотреть кино нужно обязательно, а лично она внимательно следит за современными российскими сериалами.

Актриса Светлана Степанковская на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля

Актриса Светлана Степанковская надела сверкающее платье с эффектным "крылом". Она отметила, что смотреть кино нужно обязательно, а лично она внимательно следит за современными российскими сериалами.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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13 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Председатель жюри основного конкурса ММКФ, один из ведущих кинематографистов Индии Рахуль Равель рассказал журналистам, что очень рад быть на фестивале и надеется, что он пойдет во благо сотрудничеству России и Индии.

Председатель жюри основного конкурса ММКФ, один из ведущих кинематографистов Индии Рахуль Равель на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля

Председатель жюри основного конкурса ММКФ, один из ведущих кинематографистов Индии Рахуль Равель рассказал журналистам, что очень рад быть на фестивале и надеется, что он пойдет во благо сотрудничеству России и Индии.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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14 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актриса Ксения Алферова отметила, что ММКФ – это "возможность встретиться с коллегами", а также призналась, что любит пересматривать старые фильмы.

"Я люблю, когда мне дают возможность дышать вместе с режиссером, когда он меня в свой мир немного затягивает", – призналась актриса журналистам.

(на фото – с мужем, актером Егором Бероевым).

Актер Егор Бероев и его супруга, актриса Ксения Алферова на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля

Актриса Ксения Алферова отметила, что ММКФ – это "возможность встретиться с коллегами", а также призналась, что любит пересматривать старые фильмы.

"Я люблю, когда мне дают возможность дышать вместе с режиссером, когда он меня в свой мир немного затягивает", – призналась актриса журналистам.

(на фото – с мужем, актером Егором Бероевым).

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КультураФотоРоссияИндияФранцияИрина ГорбачеваАлексей ГуськовЕкатерина Гусева
 
 
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