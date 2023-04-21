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Жители Луганска посмотрели "Вызов" одновременно со всей страной - РИА Новости, 21.04.2023
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Культура
 
17:41 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/kino-1866959316.html
Жители Луганска посмотрели "Вызов" одновременно со всей страной
Жители Луганска посмотрели "Вызов" одновременно со всей страной - РИА Новости, 21.04.2023
Жители Луганска посмотрели "Вызов" одновременно со всей страной
Жители Луганска посмотрели "Вызов" одновременно со всей страной, пишет в своем Telegram-канале министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T17:41
2023-04-21T17:41
культура
новости культуры
луганск
кино и сериалы
юлия пересильд
ольга любимова
клим шипенко
луганская народная республика
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Жители Луганска посмотрели "Вызов" одновременно со всей страной, пишет в своем Telegram-канале министр культуры РФ Ольга Любимова. По ее словам, министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров отметил, что "показ фильма в новых регионах одновременно с премьерой на всей территории России – знаковое событие".Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились в космос 5 октября 2021 года. Они провели на МКС 12 дней. Кадры, отснятые на орбите, стали кульминацией фильма. Ранее сообщалось, что "Вызов" выйдет в 20 странах.
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новости культуры, луганск, кино и сериалы, юлия пересильд, ольга любимова, клим шипенко, луганская народная республика
Культура, Новости культуры, Луганск, Кино и сериалы, Юлия Пересильд, Ольга Любимова, Клим Шипенко, Луганская Народная Республика
Жители Луганска посмотрели "Вызов" одновременно со всей страной

Любимова: жители Луганска посмотрели "Вызов" одновременно со всей страной

© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)Кадр из фильма "Вызов"
Кадр из фильма Вызов
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Жители Луганска посмотрели "Вызов" одновременно со всей страной, пишет в своем Telegram-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.
«
"20 апреля на больших экранах прошла премьера нашего первого художественного фильма, снятого в космосе. Жители ЛНР вместе со всеми увидели картину в кинотеатре "Русь", — уточнила Ольга Любимова.
По ее словам, министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров отметил, что "показ фильма в новых регионах одновременно с премьерой на всей территории России – знаковое событие".
«

"Это еще одно доказательство их активной интеграции в культурное пространство нашей страны. А мы в свою очередь продолжим знакомить жителей не только ЛНР, но и других регионов с нашими премьерами и фильмами из золотого фонда кинематографа", — указывается в публикации.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились в космос 5 октября 2021 года. Они провели на МКС 12 дней. Кадры, отснятые на орбите, стали кульминацией фильма.
Ранее сообщалось, что "Вызов" выйдет в 20 странах.
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КультураНовости культурыЛуганскКино и сериалыЮлия ПересильдОльга ЛюбимоваКлим ШипенкоЛуганская Народная Республика
 
 
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