https://ria.ru/20230421/kino-1866959316.html

Жители Луганска посмотрели "Вызов" одновременно со всей страной

Жители Луганска посмотрели "Вызов" одновременно со всей страной - РИА Новости, 21.04.2023

Жители Луганска посмотрели "Вызов" одновременно со всей страной

Жители Луганска посмотрели "Вызов" одновременно со всей страной, пишет в своем Telegram-канале министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T17:41

2023-04-21T17:41

2023-04-21T17:41

культура

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луганск

кино и сериалы

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ольга любимова

клим шипенко

луганская народная республика

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Жители Луганска посмотрели "Вызов" одновременно со всей страной, пишет в своем Telegram-канале министр культуры РФ Ольга Любимова. По ее словам, министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров отметил, что "показ фильма в новых регионах одновременно с премьерой на всей территории России – знаковое событие".Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились в космос 5 октября 2021 года. Они провели на МКС 12 дней. Кадры, отснятые на орбите, стали кульминацией фильма. Ранее сообщалось, что "Вызов" выйдет в 20 странах.

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Елена Громова

новости культуры, луганск, кино и сериалы, юлия пересильд, ольга любимова, клим шипенко, луганская народная республика