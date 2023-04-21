Жители Луганска посмотрели "Вызов" одновременно со всей страной
Любимова: жители Луганска посмотрели "Вызов" одновременно со всей страной
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)Кадр из фильма "Вызов"
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Жители Луганска посмотрели "Вызов" одновременно со всей страной, пишет в своем Telegram-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.
«
"20 апреля на больших экранах прошла премьера нашего первого художественного фильма, снятого в космосе. Жители ЛНР вместе со всеми увидели картину в кинотеатре "Русь", — уточнила Ольга Любимова.
По ее словам, министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров отметил, что "показ фильма в новых регионах одновременно с премьерой на всей территории России – знаковое событие".
«
"Это еще одно доказательство их активной интеграции в культурное пространство нашей страны. А мы в свою очередь продолжим знакомить жителей не только ЛНР, но и других регионов с нашими премьерами и фильмами из золотого фонда кинематографа", — указывается в публикации.
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились в космос 5 октября 2021 года. Они провели на МКС 12 дней. Кадры, отснятые на орбите, стали кульминацией фильма.
Ранее сообщалось, что "Вызов" выйдет в 20 странах.