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Глава Еврокомиссии пряталась в подвале во время визита в Киев, пишут СМИ
Глава Еврокомиссии пряталась в подвале во время визита в Киев, пишут СМИ - РИА Новости, 21.04.2023
Глава Еврокомиссии пряталась в подвале во время визита в Киев, пишут СМИ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен укрывалась в подвале во время визита в Киев из-за прозвучавшей воздушной тревоги, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T09:47
2023-04-21T09:47
2023-04-21T09:47
в мире
киев
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен укрывалась в подвале во время визита в Киев из-за прозвучавшей воздушной тревоги, пишет газета Financial Times. Ранее сообщалось, что в начале февраля глава Еврокомиссии прибыла в Киев с группой еврокомиссаров "для обсуждения углубления сотрудничества". "Встречи (в Киеве - ред.) были ненадолго прерваны, когда над украинской столицей прозвучали сирены воздушной тревоги, заставив председателя комиссии укрыться в подвале", - пишет издание. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230421/trevoga-1866784014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, вооруженные силы рф
В мире, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Вооруженные силы РФ
Глава Еврокомиссии пряталась в подвале во время визита в Киев, пишут СМИ
FT: глава Еврокомиссии пряталась в подвале во время визита в Киев из-за воздушной тревоги