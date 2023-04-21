https://ria.ru/20230421/khram-1866949044.html
В МИД Южной Кореи раскритиковали подношение Кисиды храму Ясукуни
В МИД Южной Кореи раскритиковали подношение Кисиды храму Ясукуни - РИА Новости, 21.04.2023
В МИД Южной Кореи раскритиковали подношение Кисиды храму Ясукуни
Южная Корея выразила "глубокое разочарование и сожаление" в связи с тем, что премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал ритуальное подношение в храм Ясукуни,... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T16:42
2023-04-21T16:42
2023-04-21T18:00
в мире
япония
южная корея
азия
фумио кисида
синдзо абэ
есихидэ суга
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130391/66/1303916699_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_12c104e405f92956e8170a7fdd8cc554.jpg
СЕУЛ, 21 апр – РИА Новости. Южная Корея выразила "глубокое разочарование и сожаление" в связи с тем, что премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал ритуальное подношение в храм Ясукуни, который в странах Азии часто ассоциируется с японским милитаризмом, сообщил МИД Республики Корея. "Правительство выражает глубокое разочарование и сожаление в связи с тем фактом, что официальные лица на уровне лидера Японии в очередной раз отправили подношения и почтили память в храме Ясукуни, который прославляет агрессивное военное прошлое Японии и содержит в себе (памятные таблички -ред.) военных преступников", - говорится в заявлении МИД. Отмечается, что Южная Корея "настоятельно призывает" Японию "прямо взглянуть в лицо истории" и продемонстрировать искреннее раскаяние за свое прошлое "действиями". Ранее от имени Кисиды в храм Ясукуни в честь весенних храмовых праздников, которые пройдут в этом году 21-22 апреля, было направлено ритуальное подношение в виде деревца сакаки (клейеры японской) в горшке. Кисида, как и его предшественники на этом посту Синдзо Абэ и Ёсихидэ Суга, в этом году также воздержится от личного посещения храма. Такое же подношение он сделал и в прошлом году. Вместе с ним такое же подношение сделал и министр здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като. Посещения храма японскими политиками, как правило, происходит три раза в год — на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в день объявления о выходе Японии из Второй мировой войны - 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ после своего избрания на свой пост в декабре 2012 года только один раз лично посещал храм — в декабре 2013 года. Однако это вызвало не только традиционно резко отрицательную реакцию в Китае и Южной Корее, но и заметное охлаждение в отношениях с главным союзником Японии — Соединенными Штатами. С тех пор и он, и его преемники воздерживаются от личного посещения храма, ограничиваясь передачей подношений. В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.
https://ria.ru/20230421/eksport-1866780570.html
https://ria.ru/20230417/ucheniya-1865721998.html
япония
южная корея
азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130391/66/1303916699_150:0:1970:1365_1920x0_80_0_0_8cdd9f52a9aa8a9979a00ba6b03cc204.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, южная корея, азия, фумио кисида, синдзо абэ, есихидэ суга
В мире, Япония, Южная Корея, Азия, Фумио Кисида, Синдзо Абэ, Есихидэ Суга
В МИД Южной Кореи раскритиковали подношение Кисиды храму Ясукуни
В МИД Южной Кореи выразили сожаление из-за подношения Кисиды милитаристскому храму Ясукуни
СЕУЛ, 21 апр – РИА Новости.
Южная Корея выразила "глубокое разочарование и сожаление" в связи с тем, что премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал ритуальное подношение в храм Ясукуни, который в странах Азии часто ассоциируется с японским милитаризмом, сообщил МИД
Республики Корея.
"Правительство выражает глубокое разочарование и сожаление в связи с тем фактом, что официальные лица на уровне лидера Японии в очередной раз отправили подношения и почтили память в храме Ясукуни, который прославляет агрессивное военное прошлое Японии и содержит в себе (памятные таблички -ред.) военных преступников", - говорится в заявлении МИД.
Министр Японии воздержался от ответа о полном запрете экспорта в Россию
Отмечается, что Южная Корея "настоятельно призывает" Японию "прямо взглянуть в лицо истории" и продемонстрировать искреннее раскаяние за свое прошлое "действиями".
Ранее от имени Кисиды в храм Ясукуни в честь весенних храмовых праздников, которые пройдут в этом году 21-22 апреля, было направлено ритуальное подношение в виде деревца сакаки (клейеры японской) в горшке.
Кисида, как и его предшественники на этом посту Синдзо Абэ
и Ёсихидэ Суга
, в этом году также воздержится от личного посещения храма. Такое же подношение он сделал и в прошлом году. Вместе с ним такое же подношение сделал и министр здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като
.
Посещения храма японскими политиками, как правило, происходит три раза в год — на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в день объявления о выходе Японии из Второй мировой войны - 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года.
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ после своего избрания на свой пост в декабре 2012 года только один раз лично посещал храм — в декабре 2013 года. Однако это вызвало не только традиционно резко отрицательную реакцию в Китае
и Южной Корее, но и заметное охлаждение в отношениях с главным союзником Японии — Соединенными Штатами. С тех пор и он, и его преемники воздерживаются от личного посещения храма, ограничиваясь передачей подношений.
В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.
Южная Корея, США и Япония начали учения по противоракетной обороне