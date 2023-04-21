https://ria.ru/20230421/khram-1866949044.html

В МИД Южной Кореи раскритиковали подношение Кисиды храму Ясукуни

В МИД Южной Кореи раскритиковали подношение Кисиды храму Ясукуни - РИА Новости, 21.04.2023

В МИД Южной Кореи раскритиковали подношение Кисиды храму Ясукуни

Южная Корея выразила "глубокое разочарование и сожаление" в связи с тем, что премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал ритуальное подношение в храм Ясукуни,... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T16:42

2023-04-21T16:42

2023-04-21T18:00

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есихидэ суга

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СЕУЛ, 21 апр – РИА Новости. Южная Корея выразила "глубокое разочарование и сожаление" в связи с тем, что премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал ритуальное подношение в храм Ясукуни, который в странах Азии часто ассоциируется с японским милитаризмом, сообщил МИД Республики Корея. "Правительство выражает глубокое разочарование и сожаление в связи с тем фактом, что официальные лица на уровне лидера Японии в очередной раз отправили подношения и почтили память в храме Ясукуни, который прославляет агрессивное военное прошлое Японии и содержит в себе (памятные таблички -ред.) военных преступников", - говорится в заявлении МИД. Отмечается, что Южная Корея "настоятельно призывает" Японию "прямо взглянуть в лицо истории" и продемонстрировать искреннее раскаяние за свое прошлое "действиями". Ранее от имени Кисиды в храм Ясукуни в честь весенних храмовых праздников, которые пройдут в этом году 21-22 апреля, было направлено ритуальное подношение в виде деревца сакаки (клейеры японской) в горшке. Кисида, как и его предшественники на этом посту Синдзо Абэ и Ёсихидэ Суга, в этом году также воздержится от личного посещения храма. Такое же подношение он сделал и в прошлом году. Вместе с ним такое же подношение сделал и министр здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като. Посещения храма японскими политиками, как правило, происходит три раза в год — на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в день объявления о выходе Японии из Второй мировой войны - 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ после своего избрания на свой пост в декабре 2012 года только один раз лично посещал храм — в декабре 2013 года. Однако это вызвало не только традиционно резко отрицательную реакцию в Китае и Южной Корее, но и заметное охлаждение в отношениях с главным союзником Японии — Соединенными Штатами. С тех пор и он, и его преемники воздерживаются от личного посещения храма, ограничиваясь передачей подношений. В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.

https://ria.ru/20230421/eksport-1866780570.html

https://ria.ru/20230417/ucheniya-1865721998.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, южная корея, азия, фумио кисида, синдзо абэ, есихидэ суга