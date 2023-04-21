https://ria.ru/20230421/kazakhstan-1866951749.html
В Казахстан планируют запустить туристические чартеры
В Казахстан планируют запустить туристические чартеры - РИА Новости, 21.04.2023
В Казахстан планируют запустить туристические чартеры
Туристические чартерные программы из России в Казахстан могут быть запущены летом этого года, сообщил на пресс-конференции вице-президент Российского союза... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T17:17
2023-04-21T17:17
2023-04-21T17:17
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
казахстан
каспийское море
юрий барзыкин
российский союз туриндустрии (рст)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826987186_0:300:3071:2027_1920x0_80_0_0_2d6505da22be04d48868f521f8b2401f.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости/Прайм. Туристические чартерные программы из России в Казахстан могут быть запущены летом этого года, сообщил на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. "В Казахстан планируется летом открыть чартерные программы", — сказал он, не уточнив подробности о том, кто из туроператоров и как часто будет отправлять путешественников на Каспийское море. Он отметил, что среди российских туристов также востребованы поездки в Дагестан к Каспийскому морю, куда в прошлом году также были запущены чартеры. "В Дагестан не только к уникальным памятникам и историческим выезжали. Это Каспий. Там уже есть и четырехзвездочные гостиницы, и пляжи. Да, могут быть вопросы. Но вода теплая, песок мелкий и возможность выехать есть", — добавил вице-президент РСТ.
https://ria.ru/20230323/puteshestviya-1859875320.html
казахстан
каспийское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826987186_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_61edf7f00d6b51035ffba19fa840cc00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, казахстан, каспийское море, юрий барзыкин, российский союз туриндустрии (рст), куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Казахстан, Каспийское море, Юрий Барзыкин, Российский союз туриндустрии (РСТ), куда можно лететь
В Казахстан планируют запустить туристические чартеры
РСТ: чартерные программы из России в Казахстан могут быть запущены этим летом
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости/Прайм. Туристические чартерные программы из России в Казахстан могут быть запущены летом этого года, сообщил на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
"В Казахстан планируется летом открыть чартерные программы", — сказал он, не уточнив подробности о том, кто из туроператоров и как часто будет отправлять путешественников на Каспийское море.
Он отметил, что среди российских туристов также востребованы поездки в Дагестан к Каспийскому морю, куда в прошлом году также были запущены чартеры.
"В Дагестан не только к уникальным памятникам и историческим выезжали. Это Каспий. Там уже есть и четырехзвездочные гостиницы, и пляжи. Да, могут быть вопросы. Но вода теплая, песок мелкий и возможность выехать есть", — добавил вице-президент РСТ.
Рейсов больше, но цены выше: как сэкономить на турах и авиабилетах