https://ria.ru/20230421/kazakhstan-1866951749.html

В Казахстан планируют запустить туристические чартеры

В Казахстан планируют запустить туристические чартеры - РИА Новости, 21.04.2023

В Казахстан планируют запустить туристические чартеры

Туристические чартерные программы из России в Казахстан могут быть запущены летом этого года, сообщил на пресс-конференции вице-президент Российского союза... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T17:17

2023-04-21T17:17

2023-04-21T17:17

туризм

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туризм

туристы

казахстан

каспийское море

юрий барзыкин

российский союз туриндустрии (рст)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости/Прайм. Туристические чартерные программы из России в Казахстан могут быть запущены летом этого года, сообщил на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. "В Казахстан планируется летом открыть чартерные программы", — сказал он, не уточнив подробности о том, кто из туроператоров и как часто будет отправлять путешественников на Каспийское море. Он отметил, что среди российских туристов также востребованы поездки в Дагестан к Каспийскому морю, куда в прошлом году также были запущены чартеры. "В Дагестан не только к уникальным памятникам и историческим выезжали. Это Каспий. Там уже есть и четырехзвездочные гостиницы, и пляжи. Да, могут быть вопросы. Но вода теплая, песок мелкий и возможность выехать есть", — добавил вице-президент РСТ.

https://ria.ru/20230323/puteshestviya-1859875320.html

казахстан

каспийское море

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Лана Баева

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