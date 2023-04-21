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В Казахстан планируют запустить туристические чартеры - РИА Новости, 21.04.2023
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Туризм
 
17:17 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/kazakhstan-1866951749.html
В Казахстан планируют запустить туристические чартеры
В Казахстан планируют запустить туристические чартеры - РИА Новости, 21.04.2023
В Казахстан планируют запустить туристические чартеры
Туристические чартерные программы из России в Казахстан могут быть запущены летом этого года, сообщил на пресс-конференции вице-президент Российского союза... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T17:17
2023-04-21T17:17
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
казахстан
каспийское море
юрий барзыкин
российский союз туриндустрии (рст)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости/Прайм. Туристические чартерные программы из России в Казахстан могут быть запущены летом этого года, сообщил на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. "В Казахстан планируется летом открыть чартерные программы", — сказал он, не уточнив подробности о том, кто из туроператоров и как часто будет отправлять путешественников на Каспийское море. Он отметил, что среди российских туристов также востребованы поездки в Дагестан к Каспийскому морю, куда в прошлом году также были запущены чартеры. "В Дагестан не только к уникальным памятникам и историческим выезжали. Это Каспий. Там уже есть и четырехзвездочные гостиницы, и пляжи. Да, могут быть вопросы. Но вода теплая, песок мелкий и возможность выехать есть", — добавил вице-президент РСТ.
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новости - туризм, туризм, туристы, казахстан, каспийское море, юрий барзыкин, российский союз туриндустрии (рст), куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Казахстан, Каспийское море, Юрий Барзыкин, Российский союз туриндустрии (РСТ), куда можно лететь
В Казахстан планируют запустить туристические чартеры

РСТ: чартерные программы из России в Казахстан могут быть запущены этим летом

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАэропорт Астаны
Аэропорт Астаны - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости/Прайм. Туристические чартерные программы из России в Казахстан могут быть запущены летом этого года, сообщил на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
"В Казахстан планируется летом открыть чартерные программы", — сказал он, не уточнив подробности о том, кто из туроператоров и как часто будет отправлять путешественников на Каспийское море.
Он отметил, что среди российских туристов также востребованы поездки в Дагестан к Каспийскому морю, куда в прошлом году также были запущены чартеры.
"В Дагестан не только к уникальным памятникам и историческим выезжали. Это Каспий. Там уже есть и четырехзвездочные гостиницы, и пляжи. Да, могут быть вопросы. Но вода теплая, песок мелкий и возможность выехать есть", — добавил вице-президент РСТ.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыКазахстанКаспийское мореЮрий БарзыкинРоссийский союз туриндустрии (РСТ)куда можно лететь
 
 
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