https://ria.ru/20230421/it-1866883055.html
Спрос на IT-кадры в России за год вырос на 63 процента
Спрос на IT-кадры в России за год вырос на 63 процента - РИА Новости, 21.04.2023
Спрос на IT-кадры в России за год вырос на 63 процента
Спрос на IT-кадры у российских компаний в начале этого года вырос на 63% по сравнению с 2022 годом, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T13:29
2023-04-21T13:29
2023-04-21T13:29
технологии
россия
дмитрий чернышенко
экономика
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Спрос на IT-кадры у российских компаний в начале этого года вырос на 63% по сравнению с 2022 годом, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что это связано с активной разработкой отечественного ПО взамен ушедшим иностранным брендам и общемировым процессами цифровизации. "Иностранные компании по большей части уехали из России, а Россия на протяжении многих лет использовала импортное ПО. Сейчас все изменилось и идет крен в сторону использования отечественного, и это требует значительных проработок, поэтому спрос на IT-специалистов в сфере ПО, аппаратного обеспечения весьма высок и, очевидно, не будет сбавляться в течение ближайших нескольких лет", - сказал генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. В целом спрос на IT-специалистов велик во всем мире в силу глобальных процессов цифровизации, а также роста интереса к ИИ, что требует все новых специалистов для работ в этой области, отметил аналитик MForum Analytics Алексей Бойко. В аппарате Чернышенко отметили, что в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" реализуется обучение IT-специальностям. С 2019 года на их обучение за счет средств федерального бюджета было принято более 343 тысяч человек. К 2024 году на обучение планируется принять не менее 500 тысяч человек. "В рамках проекта "Цифровые кафедры" обучение по дополнительным профессиональным программам IT-профиля проходят более 110 тысяч человек. В 2022 году запущен проект "Код будущего", он направлен на повышение интереса школьников к IT-сфере. На первом модуле обучение прошли более 80 тысяч человек, 2-4 модули завершатся в 2023 году", - отметили в аппарате вице-премьера.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, дмитрий чернышенко, экономика
Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко, Экономика
Спрос на IT-кадры в России за год вырос на 63 процента
Аппарат вице-премьера Чернышенко: спрос на IT-кадры в России за год вырос на 63 процента
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Спрос на IT-кадры у российских компаний в начале этого года вырос на 63% по сравнению с 2022 годом, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что это связано с активной разработкой отечественного ПО взамен ушедшим иностранным брендам и общемировым процессами цифровизации.
«
"Спрос на IТ-кадры у компаний вырос на 63% по сравнению с прошедшим годом. На начало 2023 года на отечественном рынке насчитывается около 59 тысяч открытых IT-вакансий", - сообщили в аппарате вице-премьера.
"Иностранные компании по большей части уехали из России, а Россия на протяжении многих лет использовала импортное ПО. Сейчас все изменилось и идет крен в сторону использования отечественного, и это требует значительных проработок, поэтому спрос на IT-специалистов в сфере ПО, аппаратного обеспечения весьма высок и, очевидно, не будет сбавляться в течение ближайших нескольких лет", - сказал генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков
.
В целом спрос на IT-специалистов велик во всем мире в силу глобальных процессов цифровизации, а также роста интереса к ИИ, что требует все новых специалистов для работ в этой области, отметил аналитик MForum Analytics Алексей Бойко.
В аппарате Чернышенко отметили, что в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" реализуется обучение IT-специальностям. С 2019 года на их обучение за счет средств федерального бюджета было принято более 343 тысяч человек. К 2024 году на обучение планируется принять не менее 500 тысяч человек.
"В рамках проекта "Цифровые кафедры" обучение по дополнительным профессиональным программам IT-профиля проходят более 110 тысяч человек. В 2022 году запущен проект "Код будущего", он направлен на повышение интереса школьников к IT-сфере. На первом модуле обучение прошли более 80 тысяч человек, 2-4 модули завершатся в 2023 году", - отметили в аппарате вице-премьера.
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