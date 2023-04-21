https://ria.ru/20230421/it-1866883055.html

Спрос на IT-кадры в России за год вырос на 63 процента

Спрос на IT-кадры в России за год вырос на 63 процента - РИА Новости, 21.04.2023

Спрос на IT-кадры в России за год вырос на 63 процента

Спрос на IT-кадры у российских компаний в начале этого года вырос на 63% по сравнению с 2022 годом, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T13:29

2023-04-21T13:29

2023-04-21T13:29

технологии

россия

дмитрий чернышенко

экономика

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Спрос на IT-кадры у российских компаний в начале этого года вырос на 63% по сравнению с 2022 годом, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что это связано с активной разработкой отечественного ПО взамен ушедшим иностранным брендам и общемировым процессами цифровизации. "Иностранные компании по большей части уехали из России, а Россия на протяжении многих лет использовала импортное ПО. Сейчас все изменилось и идет крен в сторону использования отечественного, и это требует значительных проработок, поэтому спрос на IT-специалистов в сфере ПО, аппаратного обеспечения весьма высок и, очевидно, не будет сбавляться в течение ближайших нескольких лет", - сказал генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. В целом спрос на IT-специалистов велик во всем мире в силу глобальных процессов цифровизации, а также роста интереса к ИИ, что требует все новых специалистов для работ в этой области, отметил аналитик MForum Analytics Алексей Бойко. В аппарате Чернышенко отметили, что в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" реализуется обучение IT-специальностям. С 2019 года на их обучение за счет средств федерального бюджета было принято более 343 тысяч человек. К 2024 году на обучение планируется принять не менее 500 тысяч человек. "В рамках проекта "Цифровые кафедры" обучение по дополнительным профессиональным программам IT-профиля проходят более 110 тысяч человек. В 2022 году запущен проект "Код будущего", он направлен на повышение интереса школьников к IT-сфере. На первом модуле обучение прошли более 80 тысяч человек, 2-4 модули завершатся в 2023 году", - отметили в аппарате вице-премьера.

https://ria.ru/20230419/soft-1866386441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, россия, дмитрий чернышенко, экономика