https://ria.ru/20230421/iskusstvo-1866932869.html
Начались Дельфийские игры России
Начались Дельфийские игры России - РИА Новости, 21.04.2023
Начались Дельфийские игры России
Начались XXII молодежные Дельфийские игры России, сообщается на сайте мероприятия. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T16:46
2023-04-21T16:46
2023-04-21T16:46
культура
новости культуры
дельфийские игры
саратовская область
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Начались XXII молодежные Дельфийские игры России, сообщается на сайте мероприятия. Официальная церемония открытия запланирована на субботу в Саратовской области. Сейчас идут регистрация участников и репетиции. В РФ 2023-й объявлен Годом педагога и наставника. И тема отразится в номинациях, церемониях и спецпроектах Игр. Форум проводится для выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодежи РФ. Мероприятие продлится до 26 апреля. Ранее сообщалось об открытии ММКФ.
https://ria.ru/20230421/muzyka-1866860785.html
саратовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, дельфийские игры, саратовская область
Культура, Новости культуры, Дельфийские игры, Саратовская область
Начались Дельфийские игры России
В Саратовской области начались Дельфийские игры России
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости.
Начались XXII молодежные Дельфийские игры России, сообщается
на сайте мероприятия.
Официальная церемония открытия запланирована на субботу в Саратовской области. Сейчас идут регистрация участников и репетиции.
В РФ 2023-й объявлен Годом педагога и наставника. И тема отразится в номинациях, церемониях и спецпроектах Игр.
Форум проводится для выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодежи РФ.
«
"Проведение Игр направлено на укрепление дружественных и творческих связей, сохранение наследия и формирование уважительного отношения к культуре", — говорится
на странице Игр во "ВКонтакте".
Мероприятие продлится до 26 апреля.
Ранее сообщалось
об открытии ММКФ.
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