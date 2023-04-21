https://ria.ru/20230421/iskusstvo-1866932869.html

Начались Дельфийские игры России

Начались Дельфийские игры России - РИА Новости, 21.04.2023

Начались Дельфийские игры России

Начались XXII молодежные Дельфийские игры России, сообщается на сайте мероприятия. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T16:46

2023-04-21T16:46

2023-04-21T16:46

культура

новости культуры

дельфийские игры

саратовская область

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Начались XXII молодежные Дельфийские игры России, сообщается на сайте мероприятия. Официальная церемония открытия запланирована на субботу в Саратовской области. Сейчас идут регистрация участников и репетиции. В РФ 2023-й объявлен Годом педагога и наставника. И тема отразится в номинациях, церемониях и спецпроектах Игр. Форум проводится для выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодежи РФ. Мероприятие продлится до 26 апреля. Ранее сообщалось об открытии ММКФ.

https://ria.ru/20230421/muzyka-1866860785.html

саратовская область

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, дельфийские игры, саратовская область