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Начались Дельфийские игры России - РИА Новости, 21.04.2023
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Культура
 
16:46 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/iskusstvo-1866932869.html
Начались Дельфийские игры России
Начались Дельфийские игры России - РИА Новости, 21.04.2023
Начались Дельфийские игры России
Начались XXII молодежные Дельфийские игры России, сообщается на сайте мероприятия. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T16:46
2023-04-21T16:46
культура
новости культуры
дельфийские игры
саратовская область
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Начались XXII молодежные Дельфийские игры России, сообщается на сайте мероприятия. Официальная церемония открытия запланирована на субботу в Саратовской области. Сейчас идут регистрация участников и репетиции. В РФ 2023-й объявлен Годом педагога и наставника. И тема отразится в номинациях, церемониях и спецпроектах Игр. Форум проводится для выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодежи РФ. Мероприятие продлится до 26 апреля. Ранее сообщалось об открытии ММКФ.
https://ria.ru/20230421/muzyka-1866860785.html
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Елена Громова
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новости культуры, дельфийские игры, саратовская область
Культура, Новости культуры, Дельфийские игры, Саратовская область
Начались Дельфийские игры России

В Саратовской области начались Дельфийские игры России

XXII Молодежные Дельфийские Игры в Саратове
XXII Молодежные Дельфийские Игры в Саратове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Начались XXII молодежные Дельфийские игры России, сообщается на сайте мероприятия.
Официальная церемония открытия запланирована на субботу в Саратовской области. Сейчас идут регистрация участников и репетиции.
В РФ 2023-й объявлен Годом педагога и наставника. И тема отразится в номинациях, церемониях и спецпроектах Игр.
Форум проводится для выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодежи РФ.
«
"Проведение Игр направлено на укрепление дружественных и творческих связей, сохранение наследия и формирование уважительного отношения к культуре", — говорится на странице Игр во "ВКонтакте".
Мероприятие продлится до 26 апреля.
Ранее сообщалось об открытии ММКФ.
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Вчера, 12:51
 
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