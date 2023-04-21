https://ria.ru/20230421/ikra-1866932387.html
Россельхознадзор будет бороться с фальсифицированной красной икрой
Россельхознадзор будет бороться с фальсифицированной красной икрой - РИА Новости, 21.04.2023
Россельхознадзор будет бороться с фальсифицированной красной икрой
Структурированная и имитированная икра в первом квартале заняла пятую часть российского рынка, сейчас разрабатывается методика, которая поможет отличить... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T15:43
2023-04-21T15:43
2023-04-21T15:43
экономика
россия
москва
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Структурированная и имитированная икра в первом квартале заняла пятую часть российского рынка, сейчас разрабатывается методика, которая поможет отличить натуральную икру, сообщает Россельхознадзор. "Доля структурированной и имитированной икры в общем объеме производства икры лососевых видов рыб в России по итогам первого квартала 2023 года составила более 20% и имеет тенденцию к увеличению", - говорится в сообщении. Уточняется, что за этот период, по данным ведомства, изготовлено 1,5 тысячи тонн натуральной, почти 242 тонны имитированной и 138 тонн структурированной лососевой икры. По итогам 2022 года было произведено свыше 20 тысяч тонн натуральной, более 1,6 тысячи - имитированной и почти 1,5 тысячи тонн структурированной икры. Официального метода исследования, позволяющего выявить частичную или полную подмену икры, в России в настоящее время не существует. "В связи с этим на базе подведомственного службе Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (ФГБУ "НЦБРП") разработают гистологическую методику по выявлению комплекса морфологических макро- и микроструктурных признаков, посредством которых будет определяться принадлежность рассматриваемых объектов к икре рыб", - говорится в сообщении. Структурированная икра изготавливается в семи регионах, c наибольшим объемом в Москве, Московской и Нижегородской областях, имитированная - в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях. Выработка натуральной лососевой икры осуществляется в 64 регионах, больше всего - на Камчатке и Сахалине. Россельхознадзор не исключает случаев фальсификации натуральной лососевой икры с помощью сырья для структурированной или имитированной икорной продукции и призывает обращать внимание на ее маркировку. Служба обратилась в Роспотребнадзор с просьбой урегулировать сложившуюся ситуацию в розничной торговле, предоставив также фотоподтверждения продажи продукции с нарушениями требований к маркировке. Кроме того, ведомство предложило внести изменения в техрегламент ЕАЭС "О безопасности рыбы и рыбной продукции", запрещающие называть "икорные рыбные изделия" "икрой".
https://ria.ru/20230413/ikra-1864971685.html
https://ria.ru/20211229/ikra-1766035555.html
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экономика, россия, москва, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Москва, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Евразийский экономический союз
Россельхознадзор будет бороться с фальсифицированной красной икрой
Россельхознадзор разработает методику для определения натуральности красной икры