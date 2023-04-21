В Ленинградской области рассказали о работе завода ушедшей из России Henkel
Власти Ленинградской области: бывший завод Henkel работает, сокращений не планируется
Логотип компании Henkel. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Расположенный в Ленинградской области завод компании Henkel, объявившей о продаже своих активов, работает по профилю, сокращений персонала не планируется, сообщили региональные власти.
"Компания Henkel объявила о продаже активов консорциуму российских инвесторов, и это не стало неожиданностью для нас. Самое важное, что предприятие в Тосно работает по профилю, о сокращениях не заявляется, весь коллектив сохранен", - сказал заместитель председателя правительства Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов, слова которого приводятся в Telegram-канале властей региона.
Он добавил, что областное правительство продолжит "активную работу" с новым собственником предприятия, которому будут оказаны все необходимые меры поддержки с тем, чтобы продолжить развитие производства.
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"Рассчитываем, что сделка завершится в течение ближайшего времени", - добавил Ялов.
В четверг Henkel сообщил, что заключил соглашение о продаже бизнеса в России с консорциумом местных инвесторов, сумма сделки составит 54 миллиарда рублей.
В состав консорциума, который будет владеть российскими активами Henkel, вошли компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. Во пресс-релизе компании отмечалось, что все необходимые согласования со стороны государственных органов были получены и закрытие сделки ожидается в ближайшее время.
Весной прошлого года Henkel объявил об выходе из бизнеса в России. В начале года "Henkel Россия" начала вести деятельность как самостоятельная компания Lab Industries. В финансовой отчетности за 2022 год компания указывала, что планирует завершить продажу российских активов в первом квартале 2023 года.
Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. В числе брендов компании - клей "Момент", чистящие средства "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss; средства отделки Ceresit, Metylan и другие.