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В Ленинградской области рассказали о работе завода ушедшей из России Henkel - РИА Новости, 21.04.2023
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15:09 21.04.2023 (обновлено: 15:22 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/henkel-1866919313.html
В Ленинградской области рассказали о работе завода ушедшей из России Henkel
В Ленинградской области рассказали о работе завода ушедшей из России Henkel - РИА Новости, 21.04.2023
В Ленинградской области рассказали о работе завода ушедшей из России Henkel
Расположенный в Ленинградской области завод компании Henkel, объявившей о продаже своих активов, работает по профилю, сокращений персонала не планируется,... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T15:09
2023-04-21T15:22
экономика
россия
henkel
ленинградская область
тосно
augment investments
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Расположенный в Ленинградской области завод компании Henkel, объявившей о продаже своих активов, работает по профилю, сокращений персонала не планируется, сообщили региональные власти. "Компания Henkel объявила о продаже активов консорциуму российских инвесторов, и это не стало неожиданностью для нас. Самое важное, что предприятие в Тосно работает по профилю, о сокращениях не заявляется, весь коллектив сохранен", - сказал заместитель председателя правительства Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов, слова которого приводятся в Telegram-канале властей региона. Он добавил, что областное правительство продолжит "активную работу" с новым собственником предприятия, которому будут оказаны все необходимые меры поддержки с тем, чтобы продолжить развитие производства. В четверг Henkel сообщил, что заключил соглашение о продаже бизнеса в России с консорциумом местных инвесторов, сумма сделки составит 54 миллиарда рублей. В состав консорциума, который будет владеть российскими активами Henkel, вошли компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. Во пресс-релизе компании отмечалось, что все необходимые согласования со стороны государственных органов были получены и закрытие сделки ожидается в ближайшее время. Весной прошлого года Henkel объявил об выходе из бизнеса в России. В начале года "Henkel Россия" начала вести деятельность как самостоятельная компания Lab Industries. В финансовой отчетности за 2022 год компания указывала, что планирует завершить продажу российских активов в первом квартале 2023 года. Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. В числе брендов компании - клей "Момент", чистящие средства "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss; средства отделки Ceresit, Metylan и другие.
https://ria.ru/20220815/henkel-1809815597.html
https://ria.ru/20220315/kompaniya-1778247340.html
россия
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экономика, россия, henkel , ленинградская область, тосно, augment investments, fa
Экономика, Россия, Henkel , Ленинградская область, Тосно, Augment Investments, FA
В Ленинградской области рассказали о работе завода ушедшей из России Henkel

Власти Ленинградской области: бывший завод Henkel работает, сокращений не планируется

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип компании Henkel
Логотип компании Henkel - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип компании Henkel. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Расположенный в Ленинградской области завод компании Henkel, объявившей о продаже своих активов, работает по профилю, сокращений персонала не планируется, сообщили региональные власти.
"Компания Henkel объявила о продаже активов консорциуму российских инвесторов, и это не стало неожиданностью для нас. Самое важное, что предприятие в Тосно работает по профилю, о сокращениях не заявляется, весь коллектив сохранен", - сказал заместитель председателя правительства Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов, слова которого приводятся в Telegram-канале властей региона.
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Он добавил, что областное правительство продолжит "активную работу" с новым собственником предприятия, которому будут оказаны все необходимые меры поддержки с тем, чтобы продолжить развитие производства.
«
"Рассчитываем, что сделка завершится в течение ближайшего времени", - добавил Ялов.
В четверг Henkel сообщил, что заключил соглашение о продаже бизнеса в России с консорциумом местных инвесторов, сумма сделки составит 54 миллиарда рублей.
В состав консорциума, который будет владеть российскими активами Henkel, вошли компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. Во пресс-релизе компании отмечалось, что все необходимые согласования со стороны государственных органов были получены и закрытие сделки ожидается в ближайшее время.
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Весной прошлого года Henkel объявил об выходе из бизнеса в России. В начале года "Henkel Россия" начала вести деятельность как самостоятельная компания Lab Industries. В финансовой отчетности за 2022 год компания указывала, что планирует завершить продажу российских активов в первом квартале 2023 года.
Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. В числе брендов компании - клей "Момент", чистящие средства "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss; средства отделки Ceresit, Metylan и другие.
 
ЭкономикаРоссияHenkelЛенинградская областьТосноAugment InvestmentsFA
 
 
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