https://ria.ru/20230421/henkel-1866919313.html

В Ленинградской области рассказали о работе завода ушедшей из России Henkel

В Ленинградской области рассказали о работе завода ушедшей из России Henkel - РИА Новости, 21.04.2023

В Ленинградской области рассказали о работе завода ушедшей из России Henkel

Расположенный в Ленинградской области завод компании Henkel, объявившей о продаже своих активов, работает по профилю, сокращений персонала не планируется,... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T15:09

2023-04-21T15:09

2023-04-21T15:22

экономика

россия

henkel

ленинградская область

тосно

augment investments

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Расположенный в Ленинградской области завод компании Henkel, объявившей о продаже своих активов, работает по профилю, сокращений персонала не планируется, сообщили региональные власти. "Компания Henkel объявила о продаже активов консорциуму российских инвесторов, и это не стало неожиданностью для нас. Самое важное, что предприятие в Тосно работает по профилю, о сокращениях не заявляется, весь коллектив сохранен", - сказал заместитель председателя правительства Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов, слова которого приводятся в Telegram-канале властей региона. Он добавил, что областное правительство продолжит "активную работу" с новым собственником предприятия, которому будут оказаны все необходимые меры поддержки с тем, чтобы продолжить развитие производства. В четверг Henkel сообщил, что заключил соглашение о продаже бизнеса в России с консорциумом местных инвесторов, сумма сделки составит 54 миллиарда рублей. В состав консорциума, который будет владеть российскими активами Henkel, вошли компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. Во пресс-релизе компании отмечалось, что все необходимые согласования со стороны государственных органов были получены и закрытие сделки ожидается в ближайшее время. Весной прошлого года Henkel объявил об выходе из бизнеса в России. В начале года "Henkel Россия" начала вести деятельность как самостоятельная компания Lab Industries. В финансовой отчетности за 2022 год компания указывала, что планирует завершить продажу российских активов в первом квартале 2023 года. Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. В числе брендов компании - клей "Момент", чистящие средства "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss; средства отделки Ceresit, Metylan и другие.

https://ria.ru/20220815/henkel-1809815597.html

https://ria.ru/20220315/kompaniya-1778247340.html

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экономика, россия, henkel , ленинградская область, тосно, augment investments, fa