Объявлен еще один участник фестиваля "Нашествие – 2023"
Одним из участников музыкального фестиваля "Нашествие-2023" станет рок-группа The Hatters
© Фото предоставлено пресс-службой The HattersThe Hatters
© Фото предоставлено пресс-службой The Hatters
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Одним из участников "Нашествие– 2023" станет рок-группа The Hatters, сообщает пресс-служба фестиваля.
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"Петербургская группа The Hatters настолько стремительно покорила отечественную сцену, что ее смело можно назвать феноменом современной рок-музыки. Всего лишь за шесть лет своего существования коллектив выпустил четыре студийных альбома, выступил в качестве хедлайнера на всех крупнейших фестивалях страны", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что хедлайнером "Нашествия" станет группа "Алиса". Список остальных участников будет объявлен в ближайшее время.
Музыкальный фестиваль пройдет четвертого, пятого и шестого августа в Калужской области.
Оргкомитет указал, что все ранее приобретенные билеты будут действительны – чтобы ими воспользоваться или приобрести новые, нужно зарегистрироваться в личном кабинете.