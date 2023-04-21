https://ria.ru/20230421/hatters-1866826275.html

Объявлен еще один участник фестиваля "Нашествие – 2023"

Объявлен еще один участник фестиваля "Нашествие – 2023" - РИА Новости, 21.04.2023

Объявлен еще один участник фестиваля "Нашествие – 2023"

Одним из участников "Нашествие– 2023" станет рок-группа The Hatters, сообщает пресс-служба фестиваля. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T11:23

2023-04-21T11:23

2023-04-21T11:23

шоубиз

the hatters

калужская область

алиса

музыка

знаменитости

рок-фестиваль "нашествие"

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Одним из участников "Нашествие– 2023" станет рок-группа The Hatters, сообщает пресс-служба фестиваля. Ранее стало известно, что хедлайнером "Нашествия" станет группа "Алиса". Список остальных участников будет объявлен в ближайшее время.Музыкальный фестиваль пройдет четвертого, пятого и шестого августа в Калужской области.Оргкомитет указал, что все ранее приобретенные билеты будут действительны – чтобы ими воспользоваться или приобрести новые, нужно зарегистрироваться в личном кабинете.

https://ria.ru/20230406/nashestvie-1863374231.html

калужская область

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

the hatters, калужская область, алиса, музыка, знаменитости, рок-фестиваль "нашествие"