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Объявлен еще один участник фестиваля "Нашествие – 2023" - РИА Новости, 21.04.2023
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Шоубиз
 
11:23 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/hatters-1866826275.html
Объявлен еще один участник фестиваля "Нашествие – 2023"
Объявлен еще один участник фестиваля "Нашествие – 2023" - РИА Новости, 21.04.2023
Объявлен еще один участник фестиваля "Нашествие – 2023"
Одним из участников "Нашествие– 2023" станет рок-группа The Hatters, сообщает пресс-служба фестиваля. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T11:23
2023-04-21T11:23
шоубиз
the hatters
калужская область
алиса
музыка
знаменитости
рок-фестиваль "нашествие"
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Одним из участников "Нашествие– 2023" станет рок-группа The Hatters, сообщает пресс-служба фестиваля. Ранее стало известно, что хедлайнером "Нашествия" станет группа "Алиса". Список остальных участников будет объявлен в ближайшее время.Музыкальный фестиваль пройдет четвертого, пятого и шестого августа в Калужской области.Оргкомитет указал, что все ранее приобретенные билеты будут действительны – чтобы ими воспользоваться или приобрести новые, нужно зарегистрироваться в личном кабинете.
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the hatters, калужская область, алиса, музыка, знаменитости, рок-фестиваль "нашествие"
Шоубиз, The Hatters, Калужская область, Алиса, Музыка, Знаменитости, Рок-фестиваль "Нашествие"
Объявлен еще один участник фестиваля "Нашествие – 2023"

Одним из участников музыкального фестиваля "Нашествие-2023" станет рок-группа The Hatters

© Фото предоставлено пресс-службой The HattersThe Hatters
The Hatters
© Фото предоставлено пресс-службой The Hatters
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Одним из участников "Нашествие– 2023" станет рок-группа The Hatters, сообщает пресс-служба фестиваля.
«
"Петербургская группа The Hatters настолько стремительно покорила отечественную сцену, что ее смело можно назвать феноменом современной рок-музыки. Всего лишь за шесть лет своего существования коллектив выпустил четыре студийных альбома, выступил в качестве хедлайнера на всех крупнейших фестивалях страны", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что хедлайнером "Нашествия" станет группа "Алиса". Список остальных участников будет объявлен в ближайшее время.
Музыкальный фестиваль пройдет четвертого, пятого и шестого августа в Калужской области.
Оргкомитет указал, что все ранее приобретенные билеты будут действительны – чтобы ими воспользоваться или приобрести новые, нужно зарегистрироваться в личном кабинете.
Зрители на фестивале Нашествие - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Фестиваль "Нашествие" пройдет 4-6 августа в Калужской области
6 апреля, 08:43
 
ШоубизThe HattersКалужская областьАлисаМузыкаЗнаменитостиРок-фестиваль "Нашествие"
 
 
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