https://ria.ru/20230418/nashestvie-1866044950.html
Объявлен хедлайнер "Нашествия-2023"
Объявлен хедлайнер "Нашествия-2023" - РИА Новости, 18.04.2023
Объявлен хедлайнер "Нашествия-2023"
Объявлен хедлайнер музыкального фестиваля "Нашествие-2023", сообщили РИА Новости в пресс-службе мероприятия. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T13:11
2023-04-18T13:11
2023-04-18T13:11
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Объявлен хедлайнер музыкального фестиваля "Нашествие-2023", сообщили РИА Новости в пресс-службе мероприятия. Музыканты выступят на главной сцене фестиваля. Программа "Алиса – 40 лет!" объединит песни из разных альбомов, в том числе и новые композиции из альбома "Дудка". Отмечается, что выступление "Алисы" станет одним из самых ожидаемых событий на "Нашествии". Cет команды всегда либо открывал, либо закрывал один из дней фестиваля. Впервые группа выступила на "Нашествии" в 2005 году, и далее входила в состав хедлайнеров ежегодно. Список остальных участников будет пополнен в ближайшее время. Музыкальный фестиваль "Нашествие" пройдет четвертого, пятого и шестого августа в Калужской области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, алиса, шоу-бизнес, звезды, знаменитости, музыка
Шоубиз, Калужская область, Алиса, Шоу-бизнес, звезды, Знаменитости, Музыка
Объявлен хедлайнер "Нашествия-2023"
Одним из хедлайнеров музыкального фестиваля "Нашествие-2023" станет рок-группа "Алиса"
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Объявлен хедлайнер музыкального фестиваля "Нашествие-2023", сообщили РИА Новости в пресс-службе мероприятия.
«
"Оргкомитет фестиваля "Нашествие-2023" официально объявляет имя первого участника – и сразу из состава хедлайнеров! Это группа "Алиса", – говорится в сообщении.
Музыканты выступят на главной сцене фестиваля. Программа "Алиса – 40 лет!" объединит песни из разных альбомов, в том числе и новые композиции из альбома "Дудка".
Отмечается, что выступление "Алисы" станет одним из самых ожидаемых событий на "Нашествии". Cет команды всегда либо открывал, либо закрывал один из дней фестиваля.
Впервые группа выступила на "Нашествии" в 2005 году, и далее входила в состав хедлайнеров ежегодно.
Список остальных участников будет пополнен в ближайшее время.
Музыкальный фестиваль "Нашествие" пройдет четвертого, пятого и шестого августа в Калужской области.
Фестиваль "Нашествие" пройдет 4-6 августа в Калужской области