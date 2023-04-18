https://ria.ru/20230418/nashestvie-1866044950.html

Объявлен хедлайнер "Нашествия-2023"

Объявлен хедлайнер "Нашествия-2023" - РИА Новости, 18.04.2023

Объявлен хедлайнер "Нашествия-2023"

Объявлен хедлайнер музыкального фестиваля "Нашествие-2023", сообщили РИА Новости в пресс-службе мероприятия. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T13:11

2023-04-18T13:11

2023-04-18T13:11

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калужская область

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Объявлен хедлайнер музыкального фестиваля "Нашествие-2023", сообщили РИА Новости в пресс-службе мероприятия. Музыканты выступят на главной сцене фестиваля. Программа "Алиса – 40 лет!" объединит песни из разных альбомов, в том числе и новые композиции из альбома "Дудка". Отмечается, что выступление "Алисы" станет одним из самых ожидаемых событий на "Нашествии". Cет команды всегда либо открывал, либо закрывал один из дней фестиваля. Впервые группа выступила на "Нашествии" в 2005 году, и далее входила в состав хедлайнеров ежегодно. Список остальных участников будет пополнен в ближайшее время. Музыкальный фестиваль "Нашествие" пройдет четвертого, пятого и шестого августа в Калужской области.

https://ria.ru/20230406/nashestvie-1863374231.html

калужская область

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

калужская область, алиса, шоу-бизнес, звезды, знаменитости, музыка