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Волгоградские власти поручили провести комиссию после утечки газа и пожара

Волгоградские власти поручили провести комиссию после утечки газа и пожара - РИА Новости, 21.04.2023

Волгоградские власти поручили провести комиссию после утечки газа и пожара

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил провести городскую комиссию после утечки газа и пожара в доме в Волгограде, сообщает в пятницу... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T09:47

2023-04-21T09:47

2023-04-21T10:32

происшествия

волгоград

волгоградская область

андрей бочаров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил провести городскую комиссию после утечки газа и пожара в доме в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона. Ранее прокуратура Волгоградской области сообщала, что рано утром в пятницу в пятиэтажном доме по улице Титова в Волгограде на втором этаже произошла "утечка газа с последующим воспламенением и возгоранием в квартире", пострадавших нет. По данным МЧС, в квартире горели вещи на площади 20 квадратных метров. Из дома было эвакуировано 35 человек. По информации администрации, мэр Волгограда Владимир Марченко доложил Бочарову о ЧП. "Глава региона поручил оперативно провести городскую комиссию, проработать совместно с профильными ведомствами вопросы оказания необходимой медицинской помощи жильцам, помощи в восстановлении помещений и ликвидации последствий ЧП", - говорится в сообщении властей.

https://ria.ru/20230411/pozhar-1864375699.html

волгоград

волгоградская область

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происшествия, волгоград, волгоградская область, андрей бочаров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)