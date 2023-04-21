https://ria.ru/20230421/gaz-1866791756.html

Из дома в Волгограде эвакуировали более 30 человек после утечки газа

Из дома в Волгограде эвакуировали более 30 человек после утечки газа - РИА Новости, 21.04.2023

Из дома в Волгограде эвакуировали более 30 человек после утечки газа

Более 30 человек эвакуировали из пятиэтажки в Волгограде после утечки газа и пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T08:22

2023-04-21T08:22

2023-04-21T11:48

происшествия

волгоград

волгоградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866810198_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2dfac8d19cc91133ad02d002932ac820.jpg

ВОЛГОГРАД, 21 апр — РИА Новости. Более 30 человек эвакуировали из пятиэтажки в Волгограде после утечки газа и пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС."Из дома эвакуировано 35 человек", — сказали в ведомстве. Утечка газа с последующим воспламенением произошла в квартире на втором этаже дома на улице Титова рано утром. По данным МЧС, горели вещи на площади 20 квадратных метров. При этом никто не пострадал.Мэрия организовала оперативный штаб. Для эвакуированных подогнали два автобуса, в которых они могут отдохнуть и согреться. В соседнем ДК устроили пункт временного размещения.В городской администрации рассказали также, что пострадали три квартиры в третьем и четвертом подъездах. Жильцам предложили перебраться в маневренный фонд, две семьи отказались, третья сейчас осматривает помещение на соседней улице. Жители первых двух подъездов уже вернулись домой.

https://ria.ru/20221220/gazoprovod-1839999324.html

волгоград

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волгоград, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)