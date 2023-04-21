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Из дома в Волгограде эвакуировали более 30 человек после утечки газа
Из дома в Волгограде эвакуировали более 30 человек после утечки газа - РИА Новости, 21.04.2023
Из дома в Волгограде эвакуировали более 30 человек после утечки газа
Более 30 человек эвакуировали из пятиэтажки в Волгограде после утечки газа и пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T08:22
2023-04-21T08:22
2023-04-21T11:48
происшествия
волгоград
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 21 апр — РИА Новости. Более 30 человек эвакуировали из пятиэтажки в Волгограде после утечки газа и пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС."Из дома эвакуировано 35 человек", — сказали в ведомстве. Утечка газа с последующим воспламенением произошла в квартире на втором этаже дома на улице Титова рано утром. По данным МЧС, горели вещи на площади 20 квадратных метров. При этом никто не пострадал.Мэрия организовала оперативный штаб. Для эвакуированных подогнали два автобуса, в которых они могут отдохнуть и согреться. В соседнем ДК устроили пункт временного размещения.В городской администрации рассказали также, что пострадали три квартиры в третьем и четвертом подъездах. Жильцам предложили перебраться в маневренный фонд, две семьи отказались, третья сейчас осматривает помещение на соседней улице. Жители первых двух подъездов уже вернулись домой.
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происшествия, волгоград, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из дома в Волгограде эвакуировали более 30 человек после утечки газа
Из дома в Волгограде, где произошла утечка газа и пожар, эвакуировали более 30 человек
ВОЛГОГРАД, 21 апр — РИА Новости.
Более 30 человек эвакуировали из пятиэтажки в Волгограде после утечки газа и пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе
областного главка МЧС.
"Из дома эвакуировано 35 человек", — сказали в ведомстве.
Утечка газа с последующим воспламенением произошла в квартире на втором этаже дома на улице Титова рано утром. По данным МЧС, горели вещи на площади 20 квадратных метров. При этом никто не пострадал.
Мэрия организовала оперативный штаб. Для эвакуированных подогнали два автобуса, в которых они могут отдохнуть и согреться. В соседнем ДК устроили пункт временного размещения.
В городской администрации рассказали также, что пострадали три квартиры в третьем и четвертом подъездах. Жильцам предложили перебраться в маневренный фонд, две семьи отказались, третья сейчас осматривает помещение на соседней улице. Жители первых двух подъездов уже вернулись домой.
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