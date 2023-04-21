https://ria.ru/20230421/gaz-1866791427.html

В Волгограде произошла утечка бытового газа, пострадавших нет

В Волгограде произошла утечка бытового газа, пострадавших нет - РИА Новости, 21.04.2023

В Волгограде произошла утечка бытового газа, пострадавших нет

Утечка газа и пожар произошли в пятиэтажке в Волгограде, пострадавших в результате произошедшего нет, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T08:09

2023-04-21T08:09

2023-04-21T08:13

происшествия

волгоград

волгоградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 21 апр - РИА Новости. Утечка газа и пожар произошли в пятиэтажке в Волгограде, пострадавших в результате произошедшего нет, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.По данным МЧС, около 5.00 (совпадает с мск) поступило сообщение о пожаре на втором этаже пятиэтажного дома в Волгограде. По информации ведомства, горели вещи на площади 20 квадратных метров, пострадавших и погибших нет. По информации прокуратуры, возгоранию предшествовала утечка газа."По предварительным данным, рано утром 21.04.2023 произошла утечка бытового газа с последующим воспламенением… 87-летняя хозяйка квартиры на момент происшествия в жилье отсутствовала, поскольку ранее уехала для прохождения планового обследования в медицинское учреждение", - сообщили в прокуратуре.Ведомство проводит проверку.

https://ria.ru/20230301/gaz-1855121556.html

волгоград

волгоградская область

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происшествия, волгоград, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)