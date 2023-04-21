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В Волгограде произошла утечка бытового газа, пострадавших нет - РИА Новости, 21.04.2023
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08:09 21.04.2023 (обновлено: 08:13 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/gaz-1866791427.html
В Волгограде произошла утечка бытового газа, пострадавших нет
В Волгограде произошла утечка бытового газа, пострадавших нет - РИА Новости, 21.04.2023
В Волгограде произошла утечка бытового газа, пострадавших нет
Утечка газа и пожар произошли в пятиэтажке в Волгограде, пострадавших в результате произошедшего нет, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T08:09
2023-04-21T08:13
происшествия
волгоград
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 21 апр - РИА Новости. Утечка газа и пожар произошли в пятиэтажке в Волгограде, пострадавших в результате произошедшего нет, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.По данным МЧС, около 5.00 (совпадает с мск) поступило сообщение о пожаре на втором этаже пятиэтажного дома в Волгограде. По информации ведомства, горели вещи на площади 20 квадратных метров, пострадавших и погибших нет. По информации прокуратуры, возгоранию предшествовала утечка газа."По предварительным данным, рано утром 21.04.2023 произошла утечка бытового газа с последующим воспламенением… 87-летняя хозяйка квартиры на момент происшествия в жилье отсутствовала, поскольку ранее уехала для прохождения планового обследования в медицинское учреждение", - сообщили в прокуратуре.Ведомство проводит проверку.
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происшествия, волгоград, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгограде произошла утечка бытового газа, пострадавших нет

Утечка бытового газа и пожар произошли в пятиэтажке в Волгограде, пострадавших нет

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЖенщина в медицинской маске на одной из улиц в Волгограде
Женщина в медицинской маске на одной из улиц в Волгограде - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Женщина в медицинской маске на одной из улиц в Волгограде. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 21 апр - РИА Новости. Утечка газа и пожар произошли в пятиэтажке в Волгограде, пострадавших в результате произошедшего нет, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.
По данным МЧС, около 5.00 (совпадает с мск) поступило сообщение о пожаре на втором этаже пятиэтажного дома в Волгограде. По информации ведомства, горели вещи на площади 20 квадратных метров, пострадавших и погибших нет. По информации прокуратуры, возгоранию предшествовала утечка газа.
"По предварительным данным, рано утром 21.04.2023 произошла утечка бытового газа с последующим воспламенением… 87-летняя хозяйка квартиры на момент происшествия в жилье отсутствовала, поскольку ранее уехала для прохождения планового обследования в медицинское учреждение", - сообщили в прокуратуре.
Ведомство проводит проверку.
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ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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