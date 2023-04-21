https://ria.ru/20230421/forum-1866724713.html

Эксперты расскажут, как анализировать соцмедиа для решения задач страны

Эксперты расскажут, как анализировать соцмедиа для решения задач страны - РИА Новости, 21.04.2023

Эксперты расскажут, как анализировать соцмедиа для решения задач страны

Представители российских государственных структур, ведомств и министерств поделятся опытом и лучшими практиками в использовании мониторинга и анализа соцмедиа... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T09:00

2023-04-21T09:00

2023-04-21T09:00

общество

социальный навигатор

сн_образование

россия

brand analytics

наталья соколова

москва

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Представители российских государственных структур, ведомств и министерств поделятся опытом и лучшими практиками в использовании мониторинга и анализа соцмедиа для решения задач государства на Brand Analytics Forum 2023. Мероприятие пройдет 26 апреля в Москве на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня".Государство сделало ставку на цифровую трансформацию и использование обратной связи от населения в социальных медиа, отметила управляющий партнер Brand Analytics Наталья Соколова.Форум откроется презентацией актуального исследования активной аудитории социальных сетей в России, подготовленного компанией Brand Analytics. Затем представители органов исполнительной и законодательной власти, сфер образования и науки обсудят, для каких задач государства используется аналитика соцмедиа.На секции, посвященной использованию обратной связи в соцмедиа от общества для построения клиентоцентричного государства, представители компании-организатора обобщат опыт экспертов отрасли аналитики социальных медиа и покажут, с какими вопросами представители государства приходят к аналитикам.Сотрудники Аналитического центра при правительстве РФ расскажут о концепции клиентоцентричного государства, реализуемой в рамках федерального проекта "Государство для людей". Представители ЦУР Республики Саха (Якутия) поделятся опытом использования аналитического и экспертного ресурса для выработки государственных решений.На треке "Выявление и решение проблем в социальной сфере" эксперты поговорят о применении ML-технологий в обработке данных из соцмедиа для выявления и оперативного решения проблем граждан. Участники форума узнают, как устроен мониторинг и управление инцидентами в сфере городского хозяйства Москвы. Представители комплекса социального развития правительства Москвы расскажут, что такое отраслевой информационный хаб в Telegram и как его использовать.Доклад Центра медико-социологических исследований НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента будет посвящен использованию аналитики для эффективных информационных кампаний в сфере здравоохранения.Одной из тем форума станут современные способы использования аналитики социальных медиа и аналитическое сопровождение принятия решений по выявленным проблемам.В мероприятии примут участие сотрудники пресс-служб глав и правительств регионов, представители федеральных и региональных министерств и департаментов по внутренней политике, а также структур, отвечающих за информационные технологии и цифровизацию.Форум организован при участии Аналитического центра при правительстве РФ, Центра компетенций в сфере интернет-коммуникаций "Диалог", АНО "Институт региональных проблем" и АНО "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды".

https://na.ria.ru/20230417/mgu-1865307390.html

https://na.ria.ru/20230125/reyting-1846737178.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, социальный навигатор, сн_образование, россия, brand analytics, наталья соколова, москва