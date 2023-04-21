Рейтинг@Mail.ru
Источник сообщил о подписании указов о новых командующих Балтфлотом и ТОФ - РИА Новости, 21.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 21.04.2023 (обновлено: 12:50 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/flot-1866873275.html
Источник сообщил о подписании указов о новых командующих Балтфлотом и ТОФ
Источник сообщил о подписании указов о новых командующих Балтфлотом и ТОФ - РИА Новости, 21.04.2023
Источник сообщил о подписании указов о новых командующих Балтфлотом и ТОФ
Подписаны указы о назначении адмирала Виктора Лиина командующим Тихоокеанским флотом (ТОФ) и вице-адмирала Владимира Воробьёва командующим Балтийским флотом,... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T12:46
2023-04-21T12:50
балтийский флот вмф россии
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
вооруженные силы рф
виктор лиина
владимир воробьев
сергей авакянц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/04/1843043202_134:372:3111:2047_1920x0_80_0_0_478590bd180c06b2baf5a708356ed5bc.jpg
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Подписаны указы о назначении адмирала Виктора Лиина командующим Тихоокеанским флотом (ТОФ) и вице-адмирала Владимира Воробьёва командующим Балтийским флотом, сообщил РИА Новости информированный источник."Указы о назначении адмиралов Воробьева и Лиина командующими Балтфлотом и ТОФ подписаны, в самое ближайшее время они вылетают к местам назначения и приступят к выполнению своих обязанностей", - сказал собеседник агентства.Ранее адмирал Сергей Авакянц был уволен с должности командующего ТОФ по достижению предельного возраста нахождения на военной службе. Лиина до этого командовал Балтийским флотом, Воробьёв занимал должность заместителя начальника Генштаба ВС РФ.
https://ria.ru/20230420/avakyants-1866577307.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/04/1843043202_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_ad402174ab32c038c2ac6af5709ff29c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
балтийский флот вмф россии, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность, вооруженные силы рф, виктор лиина, владимир воробьев, сергей авакянц
Балтийский флот ВМФ России, Тихоокеанский флот ВМФ России, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Виктор Лиина, Владимир Воробьев, Сергей Авакянц
Источник сообщил о подписании указов о новых командующих Балтфлотом и ТОФ

Источник: указы о новых командующих Балтийским и Тихоокеанским флотами уже подписаны

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБольшой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
Большой противолодочный корабль (БПК) Адмирал флота Советского Союза Горшков - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Подписаны указы о назначении адмирала Виктора Лиина командующим Тихоокеанским флотом (ТОФ) и вице-адмирала Владимира Воробьёва командующим Балтийским флотом, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Указы о назначении адмиралов Воробьева и Лиина командующими Балтфлотом и ТОФ подписаны, в самое ближайшее время они вылетают к местам назначения и приступят к выполнению своих обязанностей", - сказал собеседник агентства.
Ранее адмирал Сергей Авакянц был уволен с должности командующего ТОФ по достижению предельного возраста нахождения на военной службе. Лиина до этого командовал Балтийским флотом, Воробьёв занимал должность заместителя начальника Генштаба ВС РФ.
Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Во Владивостоке рассказали, где сейчас командующий адмирал Авакянц
20 апреля, 12:22
 
Балтийский флот ВМФ РоссииТихоокеанский флот ВМФ РоссииБезопасностьВооруженные силы РФВиктор ЛиинаВладимир ВоробьевСергей Авакянц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала