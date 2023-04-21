https://ria.ru/20230421/flot-1866873275.html
Источник сообщил о подписании указов о новых командующих Балтфлотом и ТОФ
Источник сообщил о подписании указов о новых командующих Балтфлотом и ТОФ - РИА Новости, 21.04.2023
Источник сообщил о подписании указов о новых командующих Балтфлотом и ТОФ
Подписаны указы о назначении адмирала Виктора Лиина командующим Тихоокеанским флотом (ТОФ) и вице-адмирала Владимира Воробьёва командующим Балтийским флотом,... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T12:46
2023-04-21T12:46
2023-04-21T12:50
балтийский флот вмф россии
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
вооруженные силы рф
виктор лиина
владимир воробьев
сергей авакянц
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Подписаны указы о назначении адмирала Виктора Лиина командующим Тихоокеанским флотом (ТОФ) и вице-адмирала Владимира Воробьёва командующим Балтийским флотом, сообщил РИА Новости информированный источник."Указы о назначении адмиралов Воробьева и Лиина командующими Балтфлотом и ТОФ подписаны, в самое ближайшее время они вылетают к местам назначения и приступят к выполнению своих обязанностей", - сказал собеседник агентства.Ранее адмирал Сергей Авакянц был уволен с должности командующего ТОФ по достижению предельного возраста нахождения на военной службе. Лиина до этого командовал Балтийским флотом, Воробьёв занимал должность заместителя начальника Генштаба ВС РФ.
https://ria.ru/20230420/avakyants-1866577307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
балтийский флот вмф россии, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность, вооруженные силы рф, виктор лиина, владимир воробьев, сергей авакянц
Балтийский флот ВМФ России, Тихоокеанский флот ВМФ России, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Виктор Лиина, Владимир Воробьев, Сергей Авакянц
Источник сообщил о подписании указов о новых командующих Балтфлотом и ТОФ
Источник: указы о новых командующих Балтийским и Тихоокеанским флотами уже подписаны