https://ria.ru/20230421/flot-1866873275.html

Источник сообщил о подписании указов о новых командующих Балтфлотом и ТОФ

Источник сообщил о подписании указов о новых командующих Балтфлотом и ТОФ - РИА Новости, 21.04.2023

Источник сообщил о подписании указов о новых командующих Балтфлотом и ТОФ

Подписаны указы о назначении адмирала Виктора Лиина командующим Тихоокеанским флотом (ТОФ) и вице-адмирала Владимира Воробьёва командующим Балтийским флотом,... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T12:46

2023-04-21T12:46

2023-04-21T12:50

балтийский флот вмф россии

тихоокеанский флот вмф россии

безопасность

вооруженные силы рф

виктор лиина

владимир воробьев

сергей авакянц

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Подписаны указы о назначении адмирала Виктора Лиина командующим Тихоокеанским флотом (ТОФ) и вице-адмирала Владимира Воробьёва командующим Балтийским флотом, сообщил РИА Новости информированный источник."Указы о назначении адмиралов Воробьева и Лиина командующими Балтфлотом и ТОФ подписаны, в самое ближайшее время они вылетают к местам назначения и приступят к выполнению своих обязанностей", - сказал собеседник агентства.Ранее адмирал Сергей Авакянц был уволен с должности командующего ТОФ по достижению предельного возраста нахождения на военной службе. Лиина до этого командовал Балтийским флотом, Воробьёв занимал должность заместителя начальника Генштаба ВС РФ.

https://ria.ru/20230420/avakyants-1866577307.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

балтийский флот вмф россии, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность, вооруженные силы рф, виктор лиина, владимир воробьев, сергей авакянц