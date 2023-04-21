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"Мособлэнерго" подключили порядка 4 тысяч новых объектов к электросетям МО - РИА Новости, 21.04.2023
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Новости Подмосковья
 
16:03 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/elektroseti-1866938162.html
"Мособлэнерго" подключили порядка 4 тысяч новых объектов к электросетям МО
"Мособлэнерго" подключили порядка 4 тысяч новых объектов к электросетям МО - РИА Новости, 21.04.2023
"Мособлэнерго" подключили порядка 4 тысяч новых объектов к электросетям МО
Министр энергетики Московской области Александр Самарин рассказал о присоединении к электросетям 3924 новых объектов за I квартал текущего года, сообщил... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T16:03
2023-04-21T16:03
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Министр энергетики Московской области Александр Самарин рассказал о присоединении к электросетям 3924 новых объектов за I квартал текущего года, сообщил телеканал "360".По его словам, каждый день электричество получают около 43 новых объектов. Больше всего заявок приходит через портал moetp.ru."Возможность подать единую заявку на все виды ресурсов в электронном виде позволила снизить до 78 дней сроки подключения к электрическим сетям предпринимателей с присоединяемой мощностью до 150 киловатт при нормативном сроке четыре месяца", – отметил Самарин.Он добавил, что с начала года новыми абонентами компании "Мособлэнерго" стали Егорьевский историко-художественный музей, здания начальных школ в поселке Глебовский и городе Луховицы.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил присоединять к инженерной инфраструктуре потребителей через электронную форму.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

"Мособлэнерго" подключили порядка 4 тысяч новых объектов к электросетям МО

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВ Мариуполе подключили к электричеству социально значимые объекты
В Мариуполе подключили к электричеству социально значимые объекты - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Министр энергетики Московской области Александр Самарин рассказал о присоединении к электросетям 3924 новых объектов за I квартал текущего года, сообщил телеканал "360".
По его словам, каждый день электричество получают около 43 новых объектов. Больше всего заявок приходит через портал moetp.ru.
"Возможность подать единую заявку на все виды ресурсов в электронном виде позволила снизить до 78 дней сроки подключения к электрическим сетям предпринимателей с присоединяемой мощностью до 150 киловатт при нормативном сроке четыре месяца", – отметил Самарин.
Он добавил, что с начала года новыми абонентами компании "Мособлэнерго" стали Егорьевский историко-художественный музей, здания начальных школ в поселке Глебовский и городе Луховицы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил присоединять к инженерной инфраструктуре потребителей через электронную форму.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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