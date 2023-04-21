https://ria.ru/20230421/elektroseti-1866938162.html

"Мособлэнерго" подключили порядка 4 тысяч новых объектов к электросетям МО

"Мособлэнерго" подключили порядка 4 тысяч новых объектов к электросетям МО - РИА Новости, 21.04.2023

"Мособлэнерго" подключили порядка 4 тысяч новых объектов к электросетям МО

Министр энергетики Московской области Александр Самарин рассказал о присоединении к электросетям 3924 новых объектов за I квартал текущего года, сообщил... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T16:03

2023-04-21T16:03

2023-04-21T16:03

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Министр энергетики Московской области Александр Самарин рассказал о присоединении к электросетям 3924 новых объектов за I квартал текущего года, сообщил телеканал "360".По его словам, каждый день электричество получают около 43 новых объектов. Больше всего заявок приходит через портал moetp.ru."Возможность подать единую заявку на все виды ресурсов в электронном виде позволила снизить до 78 дней сроки подключения к электрическим сетям предпринимателей с присоединяемой мощностью до 150 киловатт при нормативном сроке четыре месяца", – отметил Самарин.Он добавил, что с начала года новыми абонентами компании "Мособлэнерго" стали Егорьевский историко-художественный музей, здания начальных школ в поселке Глебовский и городе Луховицы.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил присоединять к инженерной инфраструктуре потребителей через электронную форму.

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московская область (подмосковье)