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"Мособлэнерго" подключили порядка 4 тысяч новых объектов к электросетям МО
"Мособлэнерго" подключили порядка 4 тысяч новых объектов к электросетям МО - РИА Новости, 21.04.2023
"Мособлэнерго" подключили порядка 4 тысяч новых объектов к электросетям МО
Министр энергетики Московской области Александр Самарин рассказал о присоединении к электросетям 3924 новых объектов за I квартал текущего года, сообщил... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T16:03
2023-04-21T16:03
2023-04-21T16:03
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Министр энергетики Московской области Александр Самарин рассказал о присоединении к электросетям 3924 новых объектов за I квартал текущего года, сообщил телеканал "360".По его словам, каждый день электричество получают около 43 новых объектов. Больше всего заявок приходит через портал moetp.ru."Возможность подать единую заявку на все виды ресурсов в электронном виде позволила снизить до 78 дней сроки подключения к электрическим сетям предпринимателей с присоединяемой мощностью до 150 киловатт при нормативном сроке четыре месяца", – отметил Самарин.Он добавил, что с начала года новыми абонентами компании "Мособлэнерго" стали Егорьевский историко-художественный музей, здания начальных школ в поселке Глебовский и городе Луховицы.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил присоединять к инженерной инфраструктуре потребителей через электронную форму.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Министр энергетики Московской области Александр Самарин рассказал о присоединении к электросетям 3924 новых объектов за I квартал текущего года, сообщил телеканал "360"
.
По его словам, каждый день электричество получают около 43 новых объектов. Больше всего заявок приходит через портал moetp.ru.
"Возможность подать единую заявку на все виды ресурсов в электронном виде позволила снизить до 78 дней сроки подключения к электрическим сетям предпринимателей с присоединяемой мощностью до 150 киловатт при нормативном сроке четыре месяца", – отметил Самарин.
Он добавил, что с начала года новыми абонентами компании "Мособлэнерго" стали Егорьевский историко-художественный музей, здания начальных школ в поселке Глебовский и городе Луховицы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил присоединять к инженерной инфраструктуре потребителей через электронную форму.