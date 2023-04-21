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МИД прокомментировал ограничения некоторыми странами экспорта с Украины - РИА Новости, 21.04.2023
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11:57 21.04.2023 (обновлено: 12:48 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/eksport-1866855604.html
МИД прокомментировал ограничения некоторыми странами экспорта с Украины
МИД прокомментировал ограничения некоторыми странами экспорта с Украины - РИА Новости, 21.04.2023
МИД прокомментировал ограничения некоторыми странами экспорта с Украины
Решение Польши, Словакии, Венгрии и Болгарии по ограничению зернового экспорта с Украины — это удар по Киеву, говорится в заявлении, опубликованном на сайте... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T11:57
2023-04-21T12:48
украина
россия
польша
словакия
еврокомиссия
евросоюз
в мире
экспорт
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Решение Польши, Словакии, Венгрии и Болгарии по ограничению зернового экспорта с Украины — это удар по Киеву, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД."Похоже, отлаженная в ЕС система вывоза "коридорами солидарности" аграрной продукции с Украины дает трещины. В западных СМИ отмечают, что безоговорочная поддержка Киева государствами Восточной Европы себя изживает, а это грозит режиму Зеленского ощутимыми финансовыми потерями", — предположили в ведомстве.Четыре европейских государства — Польша, Венгрия, Словакия и Болгария ввели временный запрет на импорт украинского зерна и других продуктов растительного и животного происхождения продукции с 22 апреля. Речь идет о товарах, поступающих на общий рынок без пошлин.Этот вопрос на следующей неделе обсудят министры сельского хозяйства стран ЕС.Ранее в письме председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен премьер-министры упомянутых стран указали, что из-за значительного увеличения поставок с Украины "произошел беспрецедентный рост импорта" зерновых, масличных культур, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, меда, муки и макаронных изделий.Это негативно отражается на местных фермерах. Так, в венгерском министерстве сельского хозяйства заявили о потере около трети доходов. Кроме того, Национальное управление по безопасности пищевых цепей находило случаи заражения украинской кукурузы микотоксинами, а несколько образцов показали положительный результат в тесте на ГМО.Ситуация затронула и Румынию, куда перенаправили потоки украинских товаров. Как сообщил накануне министр сельского хозяйства Петре Дая, ЕК просит инициаторов запрета "отменить незаконно принятое решение". Его незаконность, как отметил Дая со ссылкой на вице-президента органа исполнительной власти Евросоюза Валдиса Дубровскиса, заключается в противоречии соглашениям об ассоциации Украины и ЕС. В то же время Будапешт смог согласовать с ЕК возможность сохранить эмбарго.
https://ria.ru/20230421/tranzit-1866799225.html
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украина, россия, польша, словакия, еврокомиссия, евросоюз, в мире, экспорт, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), венгрия, болгария
Украина, Россия, Польша, Словакия, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире, Экспорт, Владимир Зеленский, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Венгрия, Болгария
МИД прокомментировал ограничения некоторыми странами экспорта с Украины

МИД назвал ограничения некоторыми странами Европы экспорта с Украины ударом для Зеленского

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Решение Польши, Словакии, Венгрии и Болгарии по ограничению зернового экспорта с Украины — это удар по Киеву, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.
"Похоже, отлаженная в ЕС система вывоза "коридорами солидарности" аграрной продукции с Украины дает трещины. В западных СМИ отмечают, что безоговорочная поддержка Киева государствами Восточной Европы себя изживает, а это грозит режиму Зеленского ощутимыми финансовыми потерями", — предположили в ведомстве.
Четыре европейских государства — Польша, Венгрия, Словакия и Болгария ввели временный запрет на импорт украинского зерна и других продуктов растительного и животного происхождения продукции с 22 апреля. Речь идет о товарах, поступающих на общий рынок без пошлин.
Этот вопрос на следующей неделе обсудят министры сельского хозяйства стран ЕС.
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Ранее в письме председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен премьер-министры упомянутых стран указали, что из-за значительного увеличения поставок с Украины "произошел беспрецедентный рост импорта" зерновых, масличных культур, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, меда, муки и макаронных изделий.
Это негативно отражается на местных фермерах. Так, в венгерском министерстве сельского хозяйства заявили о потере около трети доходов. Кроме того, Национальное управление по безопасности пищевых цепей находило случаи заражения украинской кукурузы микотоксинами, а несколько образцов показали положительный результат в тесте на ГМО.
Ситуация затронула и Румынию, куда перенаправили потоки украинских товаров. Как сообщил накануне министр сельского хозяйства Петре Дая, ЕК просит инициаторов запрета "отменить незаконно принятое решение". Его незаконность, как отметил Дая со ссылкой на вице-президента органа исполнительной власти Евросоюза Валдиса Дубровскиса, заключается в противоречии соглашениям об ассоциации Украины и ЕС. В то же время Будапешт смог согласовать с ЕК возможность сохранить эмбарго.
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УкраинаРоссияПольшаСловакияЕврокомиссияЕвросоюзВ миреЭкспортВладимир ЗеленскийМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВенгрияБолгария
 
 
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