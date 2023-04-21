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Путин поручил провести оптимизацию экспертных советов при госорганах - РИА Новости, 22.04.2023
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16:47 21.04.2023 (обновлено: 01:26 22.04.2023)
https://ria.ru/20230421/eksperty-1866950428.html
Путин поручил провести оптимизацию экспертных советов при госорганах
Путин поручил провести оптимизацию экспертных советов при госорганах - РИА Новости, 22.04.2023
Путин поручил провести оптимизацию экспертных советов при госорганах
Владимир Путин поручил провести оптимизацию экспертных советов, действующих при федеральных органах исполнительной власти и государственных корпорациях,... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-21T16:47
2023-04-22T01:26
россия
владимир путин
михаил мишустин
геннадий красников
российская академия наук
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Владимир Путин поручил провести оптимизацию экспертных советов, действующих при федеральных органах исполнительной власти и государственных корпорациях, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" &lt;...&gt; провести оптимизацию экспертных советов, действующих при федеральных органах исполнительной власти и государственных корпорациях", — отмечается в публикации.Добавляется, что соответствующие мероприятия следует проводить с учетом необходимости привлечения к работе экспертных советов представителей высокотехнологичных государственных и частных компаний. Подчеркивается, что это требуется для формирования единой системы экспертизы научно-технических программ и проектов, финансируемых за счет бюджета.Доклад по этому вопросу ожидается до 10 июля 2023 года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава РАН Геннадий Красников.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, геннадий красников, российская академия наук
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Геннадий Красников, Российская академия наук
Путин поручил провести оптимизацию экспертных советов при госорганах

Путин поручил провести оптимизацию экспертных советов при властях и госкорпорациях

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Владимир Путин поручил провести оптимизацию экспертных советов, действующих при федеральных органах исполнительной власти и государственных корпорациях, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" <...> провести оптимизацию экспертных советов, действующих при федеральных органах исполнительной власти и государственных корпорациях", — отмечается в публикации.
Добавляется, что соответствующие мероприятия следует проводить с учетом необходимости привлечения к работе экспертных советов представителей высокотехнологичных государственных и частных компаний. Подчеркивается, что это требуется для формирования единой системы экспертизы научно-технических программ и проектов, финансируемых за счет бюджета.
Доклад по этому вопросу ожидается до 10 июля 2023 года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава РАН Геннадий Красников.
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