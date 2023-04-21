https://ria.ru/20230421/eksperty-1866950428.html

Путин поручил провести оптимизацию экспертных советов при госорганах

Путин поручил провести оптимизацию экспертных советов при госорганах - РИА Новости, 22.04.2023

Путин поручил провести оптимизацию экспертных советов при госорганах

Владимир Путин поручил провести оптимизацию экспертных советов, действующих при федеральных органах исполнительной власти и государственных корпорациях,... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-21T16:47

2023-04-21T16:47

2023-04-22T01:26

россия

владимир путин

михаил мишустин

геннадий красников

российская академия наук

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Владимир Путин поручил провести оптимизацию экспертных советов, действующих при федеральных органах исполнительной власти и государственных корпорациях, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" <...> провести оптимизацию экспертных советов, действующих при федеральных органах исполнительной власти и государственных корпорациях", — отмечается в публикации.Добавляется, что соответствующие мероприятия следует проводить с учетом необходимости привлечения к работе экспертных советов представителей высокотехнологичных государственных и частных компаний. Подчеркивается, что это требуется для формирования единой системы экспертизы научно-технических программ и проектов, финансируемых за счет бюджета.Доклад по этому вопросу ожидается до 10 июля 2023 года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава РАН Геннадий Красников.

https://ria.ru/20230421/khardikov-1866947390.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, геннадий красников, российская академия наук