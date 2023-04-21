https://ria.ru/20230421/doxa-1866881528.html

Журналистку DOXA* заподозрили в оправдании терроризма, сообщил источник

Журналистку DOXA* заподозрили в оправдании терроризма, сообщил источник - РИА Новости, 21.04.2023

Журналистку DOXA* заподозрили в оправдании терроризма, сообщил источник

Уголовное дело о публичном призыве/оправдании терроризма возбудили против журналистки издания DOXA* Марии Меньшиковой, сообщил РИА Новости в пятницу источник в... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T13:22

2023-04-21T13:22

2023-04-21T13:22

россия

происшествия

журналистика

терроризм

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Уголовное дело о публичном призыве/оправдании терроризма возбудили против журналистки издания DOXA* Марии Меньшиковой, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах. По словам собеседника, Меньшикова опубликовала в сообществе "Журнал DOXA*" во "ВКонтакте" запись, которая, по мнению правоохранителей, оправдывает терроризм. "Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)", - сказал собеседник агентства. Проект DOXA* (в переводе с греческого – "мнение") начинался как студенческий журнал "о реалиях современного университета" - проблемах студентов и преподавателей, университетской политики. Позднее, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, DOXA* стала общественно-политическим изданием – "чисто студенческих вопросов мало". DOXA* занимает радикальную антироссийскую позицию в контексте СВО. У сотрудников издания уже были проблемы с законом в России. Год назад, в апреле 2022-го, московский суд приговорил четырех редакторов издания к исправительным работам за вовлечение подростков в несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Впоследствии они скрылись от органов юстиции и были объявлены в розыск.* СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20230419/delo-1866282322.html

https://ria.ru/20230419/terrorizm-1866356344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, происшествия, журналистика, терроризм