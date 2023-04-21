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Журналистку DOXA* заподозрили в оправдании терроризма, сообщил источник - РИА Новости, 21.04.2023
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13:22 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/doxa-1866881528.html
Журналистку DOXA* заподозрили в оправдании терроризма, сообщил источник
Журналистку DOXA* заподозрили в оправдании терроризма, сообщил источник - РИА Новости, 21.04.2023
Журналистку DOXA* заподозрили в оправдании терроризма, сообщил источник
Уголовное дело о публичном призыве/оправдании терроризма возбудили против журналистки издания DOXA* Марии Меньшиковой, сообщил РИА Новости в пятницу источник в... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T13:22
2023-04-21T13:22
россия
происшествия
журналистика
терроризм
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Уголовное дело о публичном призыве/оправдании терроризма возбудили против журналистки издания DOXA* Марии Меньшиковой, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах. По словам собеседника, Меньшикова опубликовала в сообществе "Журнал DOXA*" во "ВКонтакте" запись, которая, по мнению правоохранителей, оправдывает терроризм. "Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)", - сказал собеседник агентства. Проект DOXA* (в переводе с греческого – "мнение") начинался как студенческий журнал "о реалиях современного университета" - проблемах студентов и преподавателей, университетской политики. Позднее, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, DOXA* стала общественно-политическим изданием – "чисто студенческих вопросов мало". DOXA* занимает радикальную антироссийскую позицию в контексте СВО. У сотрудников издания уже были проблемы с законом в России. Год назад, в апреле 2022-го, московский суд приговорил четырех редакторов издания к исправительным работам за вовлечение подростков в несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Впоследствии они скрылись от органов юстиции и были объявлены в розыск.* СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20230419/delo-1866282322.html
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россия, происшествия, журналистика, терроризм
Россия, Происшествия, журналистика, Терроризм
Журналистку DOXA* заподозрили в оправдании терроризма, сообщил источник

Против журналистки DOXA Меньшиковой возбудили дело об оправдании терроризма

© Фото : страница Марии Меньшиковой в соцсетиМария Меньшикова
Мария Меньшикова - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : страница Марии Меньшиковой в соцсети
Мария Меньшикова. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Уголовное дело о публичном призыве/оправдании терроризма возбудили против журналистки издания DOXA* Марии Меньшиковой, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, Меньшикова опубликовала в сообществе "Журнал DOXA*" во "ВКонтакте" запись, которая, по мнению правоохранителей, оправдывает терроризм.
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"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)", - сказал собеседник агентства.
Проект DOXA* (в переводе с греческого – "мнение") начинался как студенческий журнал "о реалиях современного университета" - проблемах студентов и преподавателей, университетской политики. Позднее, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, DOXA* стала общественно-политическим изданием – "чисто студенческих вопросов мало". DOXA* занимает радикальную антироссийскую позицию в контексте СВО.
У сотрудников издания уже были проблемы с законом в России. Год назад, в апреле 2022-го, московский суд приговорил четырех редакторов издания к исправительным работам за вовлечение подростков в несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Впоследствии они скрылись от органов юстиции и были объявлены в розыск.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
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