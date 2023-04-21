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В Донецке появились терминалы Промсвязьбанка - РИА Новости, 21.04.2023
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14:21 21.04.2023 (обновлено: 15:12 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/donetsk-1866902001.html
В Донецке появились терминалы Промсвязьбанка
В Донецке появились терминалы Промсвязьбанка - РИА Новости, 21.04.2023
В Донецке появились терминалы Промсвязьбанка
Промсвязьбанк установил более 220 своих терминалов в Донецке для оплаты различных услуг, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:21
2023-04-21T15:12
донецк
донецкая народная республика
луганская народная республика
николай журавлев
промсвязьбанк
совет федерации рф
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экономика
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ЛУГАНСК, 21 апр - РИА Новости. Промсвязьбанк установил более 220 своих терминалов в Донецке для оплаты различных услуг, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.В марте вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев сообщил, что "Промсвязьбанк" планирует с апреля запустить в ДНР и ЛНР всю стандартную линейку банковских продуктов для граждан."ПСБ масштабирует платежную инфраструктуру в новых российских регионах, предоставляя населению финансовые сервисы для решения повседневных бытовых вопросов. Жителям Донецка доступно более 220 терминалов ПСБ, через которые горожане могут оплачивать услуги ЖКХ и интернет-провайдеров, мобильную и стационарную телефонную связь, а также услуги других поставщиков", - сообщили в пресс-службе.Представитель пресс-службы уточнил, что также жителям ДНР и других новых регионов РФ доступен интернет-банк и мобильное приложение ПСБ.По его словам, услуга платежей в интернет-банке бесплатна."Возможность бесплатно оплатить коммунальные услуги или мобильную связь в интернет-банке значительно упрощает повседневный быт людей, ускоряет расчеты и обеспечивает своевременное поступление платежей поставщикам услуг", - отметил Бобрик.
https://ria.ru/20230421/zamorozka-1866772856.html
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донецк, донецкая народная республика, луганская народная республика, николай журавлев, промсвязьбанк, совет федерации рф, россия, экономика, общество
Донецк, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Николай Журавлев, Промсвязьбанк, Совет Федерации РФ, Россия, Экономика, Общество
В Донецке появились терминалы Промсвязьбанка

Промсвязьбанк установил в Донецке более 220 терминалов для оплаты услуг

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип ПАО "Промсвязьбанк". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 апр - РИА Новости. Промсвязьбанк установил более 220 своих терминалов в Донецке для оплаты различных услуг, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
В марте вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев сообщил, что "Промсвязьбанк" планирует с апреля запустить в ДНР и ЛНР всю стандартную линейку банковских продуктов для граждан.
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"ПСБ масштабирует платежную инфраструктуру в новых российских регионах, предоставляя населению финансовые сервисы для решения повседневных бытовых вопросов. Жителям Донецка доступно более 220 терминалов ПСБ, через которые горожане могут оплачивать услуги ЖКХ и интернет-провайдеров, мобильную и стационарную телефонную связь, а также услуги других поставщиков", - сообщили в пресс-службе.
Представитель пресс-службы уточнил, что также жителям ДНР и других новых регионов РФ доступен интернет-банк и мобильное приложение ПСБ.
«
"ПСБ активно развивает платежную инфраструктуру в Донецкой Народной Республике, поскольку широкая доступность и технологичность платежных сервисов играет определяющую роль в восстановлении экономики новых регионов, обеспечивая скорость и бесперебойность расчетов в системе всех служб городского хозяйства, а значит - удобство в решении повседневных бытовых вопросов для населения", - сообщил журналистам управляющий Донецким филиалом ПСБ Александр Бобрик.
По его словам, услуга платежей в интернет-банке бесплатна.
"Возможность бесплатно оплатить коммунальные услуги или мобильную связь в интернет-банке значительно упрощает повседневный быт людей, ускоряет расчеты и обеспечивает своевременное поступление платежей поставщикам услуг", - отметил Бобрик.
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ДонецкДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаНиколай ЖуравлевПромсвязьбанкСовет Федерации РФРоссияЭкономикаОбщество
 
 
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