https://ria.ru/20230421/donetsk-1866902001.html

В Донецке появились терминалы Промсвязьбанка

В Донецке появились терминалы Промсвязьбанка - РИА Новости, 21.04.2023

В Донецке появились терминалы Промсвязьбанка

Промсвязьбанк установил более 220 своих терминалов в Донецке для оплаты различных услуг, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:21

2023-04-21T14:21

2023-04-21T15:12

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ЛУГАНСК, 21 апр - РИА Новости. Промсвязьбанк установил более 220 своих терминалов в Донецке для оплаты различных услуг, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.В марте вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев сообщил, что "Промсвязьбанк" планирует с апреля запустить в ДНР и ЛНР всю стандартную линейку банковских продуктов для граждан."ПСБ масштабирует платежную инфраструктуру в новых российских регионах, предоставляя населению финансовые сервисы для решения повседневных бытовых вопросов. Жителям Донецка доступно более 220 терминалов ПСБ, через которые горожане могут оплачивать услуги ЖКХ и интернет-провайдеров, мобильную и стационарную телефонную связь, а также услуги других поставщиков", - сообщили в пресс-службе.Представитель пресс-службы уточнил, что также жителям ДНР и других новых регионов РФ доступен интернет-банк и мобильное приложение ПСБ.По его словам, услуга платежей в интернет-банке бесплатна."Возможность бесплатно оплатить коммунальные услуги или мобильную связь в интернет-банке значительно упрощает повседневный быт людей, ускоряет расчеты и обеспечивает своевременное поступление платежей поставщикам услуг", - отметил Бобрик.

https://ria.ru/20230421/zamorozka-1866772856.html

https://ria.ru/20230408/karta-1863921846.html

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донецк, донецкая народная республика, луганская народная республика, николай журавлев, промсвязьбанк, совет федерации рф, россия, экономика, общество