В Донецке появились терминалы Промсвязьбанка
Промсвязьбанк установил в Донецке более 220 терминалов для оплаты услуг
Логотип ПАО "Промсвязьбанк". Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 апр - РИА Новости. Промсвязьбанк установил более 220 своих терминалов в Донецке для оплаты различных услуг, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
В марте вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев сообщил, что "Промсвязьбанк" планирует с апреля запустить в ДНР и ЛНР всю стандартную линейку банковских продуктов для граждан.
"ПСБ масштабирует платежную инфраструктуру в новых российских регионах, предоставляя населению финансовые сервисы для решения повседневных бытовых вопросов. Жителям Донецка доступно более 220 терминалов ПСБ, через которые горожане могут оплачивать услуги ЖКХ и интернет-провайдеров, мобильную и стационарную телефонную связь, а также услуги других поставщиков", - сообщили в пресс-службе.
Представитель пресс-службы уточнил, что также жителям ДНР и других новых регионов РФ доступен интернет-банк и мобильное приложение ПСБ.
«
"ПСБ активно развивает платежную инфраструктуру в Донецкой Народной Республике, поскольку широкая доступность и технологичность платежных сервисов играет определяющую роль в восстановлении экономики новых регионов, обеспечивая скорость и бесперебойность расчетов в системе всех служб городского хозяйства, а значит - удобство в решении повседневных бытовых вопросов для населения", - сообщил журналистам управляющий Донецким филиалом ПСБ Александр Бобрик.
По его словам, услуга платежей в интернет-банке бесплатна.
"Возможность бесплатно оплатить коммунальные услуги или мобильную связь в интернет-банке значительно упрощает повседневный быт людей, ускоряет расчеты и обеспечивает своевременное поступление платежей поставщикам услуг", - отметил Бобрик.