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Украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку
Украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 21.04.2023
Украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку
Украинские войска в 2.40 выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T03:17
2023-04-21T03:17
2023-04-21T05:28
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
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донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 21 апр — РИА Новости. Украинские войска в 2.40 выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230421/dnr-1866771324.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку
Украинские войска выпустили восемь натовских снарядов по Кировскому району Донецка