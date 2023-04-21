Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 21.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:17 21.04.2023 (обновлено: 05:28 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/donetsk-1866779505.html
Украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку
Украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 21.04.2023
Украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку
Украинские войска в 2.40 выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T03:17
2023-04-21T05:28
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863812812_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4604a46adc9041da3c82528e068c9ac3.jpg
ДОНЕЦК, 21 апр — РИА Новости. Украинские войска в 2.40 выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230421/dnr-1866771324.html
донецк
кировский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863812812_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51f7e4e2ac0101511fc50bca205625a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска выпустили восемь натовских снарядов по Кировскому району Донецка

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкКуски металла в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
Куски металла в Донецке после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Куски металла в Донецке после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 апр — РИА Новости. Украинские войска в 2.40 выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 02.40 – населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в заявлении.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.
Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Повреждения после обстрела центра Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли ДНР
Вчера, 00:20
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала