https://ria.ru/20230421/donetsk-1866779505.html

Украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 21.04.2023

Украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска в 2.40 выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T03:17

2023-04-21T03:17

2023-04-21T05:28

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 21 апр — РИА Новости. Украинские войска в 2.40 выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230421/dnr-1866771324.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, нато