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В России возобновили внеплановые проверки мяса из-за чумы свиней - РИА Новости, 21.04.2023
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06:44 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/chuma-1866786244.html
В России возобновили внеплановые проверки мяса из-за чумы свиней
В России возобновили внеплановые проверки мяса из-за чумы свиней - РИА Новости, 21.04.2023
В России возобновили внеплановые проверки мяса из-за чумы свиней
В России приступили к внеплановым проверкам производителей свинины из-за массовых случаев африканской чумы свиней (АЧС), пишет газета "Известия" со ссылкой... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T06:44
2023-04-21T06:44
россия
европа
виктория абрамченко
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В России приступили к внеплановым проверкам производителей свинины из-за массовых случаев африканской чумы свиней (АЧС), пишет газета "Известия" со ссылкой заявление Минсельхоза. "Ситуация с АЧС в стране остается стабильно напряженной. Широкое распространение АЧС в Европе, циркуляция возбудителя среди диких животных и значительное число хозяйств с низким уровнем биологической защиты требует постоянного мониторинга обстановки... Таким образом, внеплановые проверки бизнеса в текущем году возобновлены", - заявили газете в ведомстве. Там уточнили, что вопрос по АЧС "находится на постоянном контроле в правительстве и Минсельхозе". В конце марта в аппарате вице-премьера РФ Виктории Абрамченко сообщали, что правительство утвердило новый план мероприятий по совершенствованию ветеринарной безопасности, поскольку основными угрозами остаются риски заноса в страну с приграничных территорий таких заболеваний животных, как африканская чума свиней, птичий грипп и ящур. По данным Россельхознадзора, опубликованным на сайте, на 10 апреля было зафиксировано 30 активных вспышек АЧС среди домашних свиней и диких кабанов. Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
https://ria.ru/20220406/achs-1782151141.html
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россия, европа, виктория абрамченко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), общество
Россия, Европа, Виктория Абрамченко, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Общество
В России возобновили внеплановые проверки мяса из-за чумы свиней

Минсельхоз: в России возобновили внеплановые проверки свинины из-за распространения АЧС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПрилавок с мясной продукцией
Прилавок с мясной продукцией - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Прилавок с мясной продукцией. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В России приступили к внеплановым проверкам производителей свинины из-за массовых случаев африканской чумы свиней (АЧС), пишет газета "Известия" со ссылкой заявление Минсельхоза.
"Ситуация с АЧС в стране остается стабильно напряженной. Широкое распространение АЧС в Европе, циркуляция возбудителя среди диких животных и значительное число хозяйств с низким уровнем биологической защиты требует постоянного мониторинга обстановки... Таким образом, внеплановые проверки бизнеса в текущем году возобновлены", - заявили газете в ведомстве.
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Там уточнили, что вопрос по АЧС "находится на постоянном контроле в правительстве и Минсельхозе".
В конце марта в аппарате вице-премьера РФ Виктории Абрамченко сообщали, что правительство утвердило новый план мероприятий по совершенствованию ветеринарной безопасности, поскольку основными угрозами остаются риски заноса в страну с приграничных территорий таких заболеваний животных, как африканская чума свиней, птичий грипп и ящур.
По данным Россельхознадзора, опубликованным на сайте, на 10 апреля было зафиксировано 30 активных вспышек АЧС среди домашних свиней и диких кабанов.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
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РоссияЕвропаВиктория АбрамченкоМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Общество
 
 
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