https://ria.ru/20230421/chuma-1866786244.html

В России возобновили внеплановые проверки мяса из-за чумы свиней

В России возобновили внеплановые проверки мяса из-за чумы свиней - РИА Новости, 21.04.2023

В России возобновили внеплановые проверки мяса из-за чумы свиней

В России приступили к внеплановым проверкам производителей свинины из-за массовых случаев африканской чумы свиней (АЧС), пишет газета "Известия" со ссылкой... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T06:44

2023-04-21T06:44

2023-04-21T06:44

россия

европа

виктория абрамченко

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В России приступили к внеплановым проверкам производителей свинины из-за массовых случаев африканской чумы свиней (АЧС), пишет газета "Известия" со ссылкой заявление Минсельхоза. "Ситуация с АЧС в стране остается стабильно напряженной. Широкое распространение АЧС в Европе, циркуляция возбудителя среди диких животных и значительное число хозяйств с низким уровнем биологической защиты требует постоянного мониторинга обстановки... Таким образом, внеплановые проверки бизнеса в текущем году возобновлены", - заявили газете в ведомстве. Там уточнили, что вопрос по АЧС "находится на постоянном контроле в правительстве и Минсельхозе". В конце марта в аппарате вице-премьера РФ Виктории Абрамченко сообщали, что правительство утвердило новый план мероприятий по совершенствованию ветеринарной безопасности, поскольку основными угрозами остаются риски заноса в страну с приграничных территорий таких заболеваний животных, как африканская чума свиней, птичий грипп и ящур. По данным Россельхознадзора, опубликованным на сайте, на 10 апреля было зафиксировано 30 активных вспышек АЧС среди домашних свиней и диких кабанов. Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

https://ria.ru/20220406/achs-1782151141.html

https://ria.ru/20230226/supersvini-1854358866.html

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россия, европа, виктория абрамченко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), общество