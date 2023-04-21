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В Московском зоопарке появилась на свет красноногая черепаха - РИА Новости, 21.04.2023
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Хорошие новости
 
10:06 21.04.2023 (обновлено: 16:47 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/cherepakha-1866815736.html
В Московском зоопарке появилась на свет красноногая черепаха
В Московском зоопарке появилась на свет красноногая черепаха - РИА Новости, 21.04.2023
В Московском зоопарке появилась на свет красноногая черепаха
В Московском зоопарке месяц назад вылупилась красноногая черепаха, сообщается в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T10:06
2023-04-21T16:47
хорошие новости
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животные
москва
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Московском зоопарке месяц назад вылупилась красноногая черепаха, сообщается в Telegram-канале учреждения. "Красноногая, она же угольная черепаха появилась на свет в павильоне "Змеиное сафари" Московского зоопарка. Малыш вылупился месяц назад в инкубаторе, который расположен в посетительском зале", — рассказали в зоопарке. При появлении на свет черепашонок весил 24 грамма, сейчас — 35 граммов. Он активно растет, ест и спокойно спит. Первые четыре дня жизни малыш провел в инкубаторе, потом его перевели в террариум. Cейчас черепашонку предлагают фруктово-салатную смесь, насекомых, специальные гранулы для хищных черепах, грибы, специальные витаминно-минеральные добавки, уточняется в сообщении.Сотрудники зоопарка постоянно следят за здоровьем малыша — ежедневно обследуют, кормят и купают три раза в неделю.
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московский зоопарк, животные, москва
Хорошие новости, Московский зоопарк, Животные, Москва
В Московском зоопарке появилась на свет красноногая черепаха

В Московском зоопарке месяц назад появилась на свет красноногая черепаха

© Московский зоопарк / TelegramКрасноногая черепаха появилась на свет в павильоне "Змеиное сафари" Московского зоопарка. Кадр видео
Красноногая черепаха появилась на свет в павильоне Змеиное сафари Московского зоопарка. Кадр видео
© Московский зоопарк / Telegram
Красноногая черепаха появилась на свет в павильоне "Змеиное сафари" Московского зоопарка. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Московском зоопарке месяц назад вылупилась красноногая черепаха, сообщается в Telegram-канале учреждения.
"Красноногая, она же угольная черепаха появилась на свет в павильоне "Змеиное сафари" Московского зоопарка. Малыш вылупился месяц назад в инкубаторе, который расположен в посетительском зале", — рассказали в зоопарке.
При появлении на свет черепашонок весил 24 грамма, сейчас — 35 граммов. Он активно растет, ест и спокойно спит. Первые четыре дня жизни малыш провел в инкубаторе, потом его перевели в террариум.
Cейчас черепашонку предлагают фруктово-салатную смесь, насекомых, специальные гранулы для хищных черепах, грибы, специальные витаминно-минеральные добавки, уточняется в сообщении.
Сотрудники зоопарка постоянно следят за здоровьем малыша — ежедневно обследуют, кормят и купают три раза в неделю.
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