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Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили взаимодействие с БРИКС - РИА Новости, 21.04.2023
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13:46 21.04.2023 (обновлено: 18:04 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/briks-1866887331.html
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили взаимодействие с БРИКС
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили взаимодействие с БРИКС - РИА Новости, 21.04.2023
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили взаимодействие с БРИКС
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили в телефонном разговоре перспективы взаимодействия... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T13:46
2023-04-21T18:04
в мире
россия
саудовская аравия
владимир путин
брикс
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили в телефонном разговоре перспективы взаимодействия Саудовской Аравии с БРИКС, сообщает пресс-служба Кремля. "Обсуждены также перспективы взаимодействия Саудовской Аравии с объединением БРИКС", - говорится в сообщении. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. В 2023 году в БРИКС председательствует Южно-Африканская Республика.
https://ria.ru/20230421/putin-1866886366.html
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в мире, россия, саудовская аравия, владимир путин, брикс
В мире, Россия, Саудовская Аравия, Владимир Путин, БРИКС
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили взаимодействие с БРИКС

Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили перспективы взаимодействия с БРИКС

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили в телефонном разговоре перспективы взаимодействия Саудовской Аравии с БРИКС, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены также перспективы взаимодействия Саудовской Аравии с объединением БРИКС", - говорится в сообщении.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. В 2023 году в БРИКС председательствует Южно-Африканская Республика.
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