https://ria.ru/20230421/briks-1866887331.html

Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили взаимодействие с БРИКС

Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили взаимодействие с БРИКС - РИА Новости, 21.04.2023

Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили взаимодействие с БРИКС

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили в телефонном разговоре перспективы взаимодействия... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T13:46

2023-04-21T13:46

2023-04-21T18:04

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саудовская аравия

владимир путин

брикс

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили в телефонном разговоре перспективы взаимодействия Саудовской Аравии с БРИКС, сообщает пресс-служба Кремля. "Обсуждены также перспективы взаимодействия Саудовской Аравии с объединением БРИКС", - говорится в сообщении. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. В 2023 году в БРИКС председательствует Южно-Африканская Республика.

https://ria.ru/20230421/putin-1866886366.html

россия

саудовская аравия

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, саудовская аравия, владимир путин, брикс