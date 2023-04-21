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На важной трассе, соединяющей север и юг США, загорелся бензовоз

На важной трассе, соединяющей север и юг США, загорелся бензовоз - РИА Новости, 21.04.2023

На важной трассе, соединяющей север и юг США, загорелся бензовоз

Бензовоз загорелся на мосту в американском штате Коннектикут на важной трассе, соединяющей север и юг США, сообщает местная полиция. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T20:29

2023-04-21T20:29

2023-04-21T20:29

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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Бензовоз загорелся на мосту в американском штате Коннектикут на важной трассе, соединяющей север и юг США, сообщает местная полиция. Мост является крупнейшим сооружением в штате и частью главного на восточном побережье шоссе, соединяющего северные и южные штаты. "Бензовоз опрокинулся и загорелся на мосту Голд Стар, мост закрыт", - указывает полиция в Twitter. Огнем охвачены здания под мостом, есть пострадавшие, но полиция не уточняет их количество, говорится в сообщении. Правоохранители публикуют фотографии с густым облаком черного дыма, поднимающимся от моста.

https://ria.ru/20230221/vzryv-1853556122.html

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