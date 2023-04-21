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На важной трассе, соединяющей север и юг США, загорелся бензовоз - РИА Новости, 21.04.2023
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20:29 21.04.2023
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На важной трассе, соединяющей север и юг США, загорелся бензовоз
На важной трассе, соединяющей север и юг США, загорелся бензовоз - РИА Новости, 21.04.2023
На важной трассе, соединяющей север и юг США, загорелся бензовоз
Бензовоз загорелся на мосту в американском штате Коннектикут на важной трассе, соединяющей север и юг США, сообщает местная полиция. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T20:29
2023-04-21T20:29
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Бензовоз загорелся на мосту в американском штате Коннектикут на важной трассе, соединяющей север и юг США, сообщает местная полиция. Мост является крупнейшим сооружением в штате и частью главного на восточном побережье шоссе, соединяющего северные и южные штаты. "Бензовоз опрокинулся и загорелся на мосту Голд Стар, мост закрыт", - указывает полиция в Twitter. Огнем охвачены здания под мостом, есть пострадавшие, но полиция не уточняет их количество, говорится в сообщении. Правоохранители публикуют фотографии с густым облаком черного дыма, поднимающимся от моста.
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в мире, коннектикут, сша, twitter
В мире, Коннектикут, США, Twitter
На важной трассе, соединяющей север и юг США, загорелся бензовоз

В Коннектикуте на важной трассе, соединяющей север и юг США, загорелся бензовоз

© Фото : @CT_STATE_POLICE / TwitterГорящий бензовоз на мосту в американском штате Коннектикут
Горящий бензовоз на мосту в американском штате Коннектикут - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : @CT_STATE_POLICE / Twitter
Горящий бензовоз на мосту в американском штате Коннектикут
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Бензовоз загорелся на мосту в американском штате Коннектикут на важной трассе, соединяющей север и юг США, сообщает местная полиция.
Мост является крупнейшим сооружением в штате и частью главного на восточном побережье шоссе, соединяющего северные и южные штаты.
"Бензовоз опрокинулся и загорелся на мосту Голд Стар, мост закрыт", - указывает полиция в Twitter.
Огнем охвачены здания под мостом, есть пострадавшие, но полиция не уточняет их количество, говорится в сообщении.
Правоохранители публикуют фотографии с густым облаком черного дыма, поднимающимся от моста.
Полиция, США - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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В миреКоннектикутСШАTwitter
 
 
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