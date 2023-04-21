https://ria.ru/20230421/batalon-1866842143.html

Батальон "Колыма" сформируют в Оренбургской области

Батальон "Колыма" сформируют в Оренбургской области - РИА Новости, 21.04.2023

Батальон "Колыма" сформируют в Оренбургской области

Батальон "Колыма" будет формироваться в Оренбургской области, в него могут вступить жители других регионов, рассказал на пресс-конференции в пятницу губернатор... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T11:26

2023-04-21T11:26

2023-04-21T11:26

специальная военная операция на украине

магаданская область

оренбургская область

магадан

сергей носов

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МАГАДАН, 21 апр - РИА Новости. Батальон "Колыма" будет формироваться в Оренбургской области, в него могут вступить жители других регионов, рассказал на пресс-конференции в пятницу губернатор Магаданской области Сергей Носов. Ранее власти Магаданской области объявили о старте формирования батальонов "Колыма". Со вступившими в него будут заключать контракты с ежемесячными выплатами с учетом региональных северных надбавок. "Батальон будет формироваться не в нашем регионе, а в Оренбургской области. Это не секрет. Мы сегодня отработали с Министерством обороны, оно пошло навстречу. Жителям других регионов ближе и интереснее ехать сразу к месту формирования, по электронной почте оформив необходимые документы. Но при желании можно слетать в Магадан за счет Магаданской области. А улететь отсюда к месту формирования воинской части за счет Министерства обороны", - рассказал Носов. Как заявляло правительство Магаданской области, среди выплат - до 545 тысяч рублей единовременно, до 440 тысяч рублей ежемесячно.

https://ria.ru/20230419/nagrady-1866253686.html

магаданская область

оренбургская область

магадан

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Екатерина Зайцева

магаданская область, оренбургская область, магадан, сергей носов