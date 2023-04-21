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Прихожанина Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест - РИА Новости, 21.04.2023
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19:18 21.04.2023 (обновлено: 21:05 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/arest-1866992030.html
Прихожанина Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест
Прихожанина Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест - РИА Новости, 21.04.2023
Прихожанина Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест
Печерский суд в Киеве отправил одного из задержанных прихожан Киево-Печерской лавры под круглосуточный домашний арест, рассмотрение дела правозащитницы Виктории РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T19:18
2023-04-21T21:05
украина
киев
россия
украинская православная церковь
антониу гутерреш
ситуация вокруг упц
оон
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Печерский суд в Киеве отправил одного из задержанных прихожан Киево-Печерской лавры под круглосуточный домашний арест, рассмотрение дела правозащитницы Виктории Кохановской еще не началось, сообщил адвокат Киево-Печерской лавры Никита Чекман. "Печерский райсуд избрал одному из задержанных меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста! Рассмотрение ходатайства по Виктории еще не началось", – написал Чекман в своем телеграм-канале. Кохановскую, которая поддерживала каноническую Украинскую православную церковь в конфликте с минкультуры Украины, подозревают по статье о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды. Ранее в УПЦ заявили о задержании Кохановской у стен Киево-Печерской Лавры. Полиция Киева заявила, что после проникновения верующих в опечатанный корпус Киево-Печерской лавры заведено уголовное дело по статье "хулиганство", задержаны четыре человека. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230421/lavra-1866825712.html
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украина, киев, россия, украинская православная церковь, антониу гутерреш, ситуация вокруг упц, оон
Украина, Киев, Россия, Украинская православная церковь, Антониу Гутерреш, Ситуация вокруг УПЦ, ООН
Прихожанина Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест

Киевский суд отправил одного из задержанных прихожан Киевской лавры под домашний арест

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Печерский суд в Киеве отправил одного из задержанных прихожан Киево-Печерской лавры под круглосуточный домашний арест, рассмотрение дела правозащитницы Виктории Кохановской еще не началось, сообщил адвокат Киево-Печерской лавры Никита Чекман.
"Печерский райсуд избрал одному из задержанных меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста! Рассмотрение ходатайства по Виктории еще не началось", – написал Чекман в своем телеграм-канале.
Кохановскую, которая поддерживала каноническую Украинскую православную церковь в конфликте с минкультуры Украины, подозревают по статье о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды. Ранее в УПЦ заявили о задержании Кохановской у стен Киево-Печерской Лавры. Полиция Киева заявила, что после проникновения верующих в опечатанный корпус Киево-Печерской лавры заведено уголовное дело по статье "хулиганство", задержаны четыре человека.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Верующие и священники, запертые на территории храма в честь иконы Божией Матери Живоносный источник - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Верующих заперли на территории храма Киево-Печерской лавры
Вчера, 10:48
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Марш националистов в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Почему Украина оказалась беззащитна перед демонами нацизма
16 апреля, 08:00
 
УкраинаКиевРоссияУкраинская православная церковьАнтониу ГутеррешСитуация вокруг УПЦООН
 
 
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