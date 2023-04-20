https://ria.ru/20230420/zelenskiy-1866752987.html

"Пришло время Шойгу". Французы предложили Зеленскому страны для побега

"Пришло время Шойгу". Французы предложили Зеленскому страны для побега - РИА Новости, 20.04.2023

"Пришло время Шойгу". Французы предложили Зеленскому страны для побега

Читатели Le Figaro раскритиковали Владимира Зеленского после его очередных требований к НАТО. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T21:08

2023-04-20T21:08

2023-04-20T23:23

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киев

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владимир зеленский

сергей шойгу

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали Владимира Зеленского после его очередных требований к НАТО.На сегодняшней встрече с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в Киеве он призвал скорее пригласить Украину в военный блок."Сергей Шойгу, время пришло, целься!" — написал один из пользователей."Интересно, куда побежит Зеленский: в Лондон, Израиль или в форт Брегансон?" — задался вопросом второй."Похоже, он не в восторге от этого. Они готовят вертолеты для эвакуации?" —поинтересовался комментатор."Очевидно, что США стремятся к третьей мировой войне, в которую хотят втянуть и Европу", — добавил еще один читатель."НАТО в Киеве… Зачем? Эта история должна подлить еще масла в огонь?" — возмутился другой."Этих визитов так много, что они уже никого не удивляют", — подытожили пользователи.На состоявшихся в украинской столице переговорах Зеленский также попросил Столтенберга решить проблему с нежеланием некоторых союзников Североатлантического альянса поставлять вооружения ВСУ.

https://ria.ru/20230420/zelenskiy-1866690912.html

https://ria.ru/20230420/snaryady-1866164237.html

украина

киев

лондон

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в мире, украина, киев, лондон, владимир зеленский, сергей шойгу, нато, вооруженные силы украины