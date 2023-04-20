Рейтинг@Mail.ru
"Пришло время Шойгу". Французы предложили Зеленскому страны для побега - РИА Новости, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:08 20.04.2023 (обновлено: 23:23 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/zelenskiy-1866752987.html
"Пришло время Шойгу". Французы предложили Зеленскому страны для побега
"Пришло время Шойгу". Французы предложили Зеленскому страны для побега - РИА Новости, 20.04.2023
"Пришло время Шойгу". Французы предложили Зеленскому страны для побега
Читатели Le Figaro раскритиковали Владимира Зеленского после его очередных требований к НАТО. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T21:08
2023-04-20T23:23
в мире
украина
киев
лондон
владимир зеленский
сергей шойгу
нато
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866727375_0:150:3126:1908_1920x0_80_0_0_95563e66b0db941abf89927679cda470.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали Владимира Зеленского после его очередных требований к НАТО.На сегодняшней встрече с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в Киеве он призвал скорее пригласить Украину в военный блок."Сергей Шойгу, время пришло, целься!" — написал один из пользователей."Интересно, куда побежит Зеленский: в Лондон, Израиль или в форт Брегансон?" — задался вопросом второй."Похоже, он не в восторге от этого. Они готовят вертолеты для эвакуации?" —поинтересовался комментатор."Очевидно, что США стремятся к третьей мировой войне, в которую хотят втянуть и Европу", — добавил еще один читатель."НАТО в Киеве… Зачем? Эта история должна подлить еще масла в огонь?" — возмутился другой."Этих визитов так много, что они уже никого не удивляют", — подытожили пользователи.На состоявшихся в украинской столице переговорах Зеленский также попросил Столтенберга решить проблему с нежеланием некоторых союзников Североатлантического альянса поставлять вооружения ВСУ.
https://ria.ru/20230420/zelenskiy-1866690912.html
https://ria.ru/20230420/snaryady-1866164237.html
украина
киев
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866727375_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_7d2dcb7de2bf7db35498c86cb679409c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, лондон, владимир зеленский, сергей шойгу, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Лондон, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, НАТО, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
"Пришло время Шойгу". Французы предложили Зеленскому страны для побега

Читатели Le Figaro посоветовали Зеленскому бежать с Украины, пока не приехал Сергей Шойгу

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали Владимира Зеленского после его очередных требований к НАТО.
На сегодняшней встрече с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в Киеве он призвал скорее пригласить Украину в военный блок.
"Сергей Шойгу, время пришло, целься!" — написал один из пользователей.
"Интересно, куда побежит Зеленский: в Лондон, Израиль или в форт Брегансон?" — задался вопросом второй.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
"Они знают правду". В США раскрыли, что Белый дом скрывает о Зеленском
Вчера, 17:18
"Похоже, он не в восторге от этого. Они готовят вертолеты для эвакуации?" —поинтересовался комментатор.
"Очевидно, что США стремятся к третьей мировой войне, в которую хотят втянуть и Европу", — добавил еще один читатель.
"НАТО в Киеве… Зачем? Эта история должна подлить еще масла в огонь?" — возмутился другой.
"Этих визитов так много, что они уже никого не удивляют", — подытожили пользователи.
На состоявшихся в украинской столице переговорах Зеленский также попросил Столтенберга решить проблему с нежеланием некоторых союзников Североатлантического альянса поставлять вооружения ВСУ.
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
"Это оружие изменит расклад". США решили помочь Украине "достать до Крыма"
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевЛондонВладимир ЗеленскийСергей ШойгуНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала