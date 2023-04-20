https://ria.ru/20230420/zelenskiy-1866752987.html
"Пришло время Шойгу". Французы предложили Зеленскому страны для побега
"Пришло время Шойгу". Французы предложили Зеленскому страны для побега - РИА Новости, 20.04.2023
"Пришло время Шойгу". Французы предложили Зеленскому страны для побега
Читатели Le Figaro раскритиковали Владимира Зеленского после его очередных требований к НАТО. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T21:08
2023-04-20T21:08
2023-04-20T23:23
в мире
украина
киев
лондон
владимир зеленский
сергей шойгу
нато
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866727375_0:150:3126:1908_1920x0_80_0_0_95563e66b0db941abf89927679cda470.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали Владимира Зеленского после его очередных требований к НАТО.На сегодняшней встрече с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в Киеве он призвал скорее пригласить Украину в военный блок."Сергей Шойгу, время пришло, целься!" — написал один из пользователей."Интересно, куда побежит Зеленский: в Лондон, Израиль или в форт Брегансон?" — задался вопросом второй."Похоже, он не в восторге от этого. Они готовят вертолеты для эвакуации?" —поинтересовался комментатор."Очевидно, что США стремятся к третьей мировой войне, в которую хотят втянуть и Европу", — добавил еще один читатель."НАТО в Киеве… Зачем? Эта история должна подлить еще масла в огонь?" — возмутился другой."Этих визитов так много, что они уже никого не удивляют", — подытожили пользователи.На состоявшихся в украинской столице переговорах Зеленский также попросил Столтенберга решить проблему с нежеланием некоторых союзников Североатлантического альянса поставлять вооружения ВСУ.
https://ria.ru/20230420/zelenskiy-1866690912.html
https://ria.ru/20230420/snaryady-1866164237.html
украина
киев
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866727375_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_7d2dcb7de2bf7db35498c86cb679409c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, лондон, владимир зеленский, сергей шойгу, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Лондон, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, НАТО, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
"Пришло время Шойгу". Французы предложили Зеленскому страны для побега
Читатели Le Figaro посоветовали Зеленскому бежать с Украины, пока не приехал Сергей Шойгу