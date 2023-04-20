https://ria.ru/20230420/zaderzhanie-1866534928.html

В Красноярске задержали дебошира, разгуливавшего полуголым по самолету

В Красноярске задержали дебошира, разгуливавшего полуголым по самолету - РИА Новости, 20.04.2023

В Красноярске задержали дебошира, разгуливавшего полуголым по самолету

Пьяного жителя Петербурга задержали в Красноярске за то, что он мешал пассажирам, ругался и ходил с голым торсом по салону самолета, сообщает управление на... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T10:25

2023-04-20T10:25

2023-04-20T10:25

красноярск

санкт-петербург

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149772/23/1497722313_0:218:2500:1624_1920x0_80_0_0_6023d878dd2e6097a4fe5a74e3363c4b.jpg

КРАСНОЯРСК, 20 апр – РИА Новости. Пьяного жителя Петербурга задержали в Красноярске за то, что он мешал пассажирам, ругался и ходил с голым торсом по салону самолета, сообщает управление на транспорте МВД России по СФО в четверг. В полиции уточнили, что несколько дней назад самолет возвращался с острова Пхукет. На видео, предоставленном полицией, видно, как мужчина стоит без футболки в самолете и ругается со стюардом. Стражам порядка он пояснил, что не понимает, почему его задержали. По его словам, в самолете "было очень жарко". На замечания экипажа дебошир реагировал агрессивно, нецензурно ругался и отказывался выполнять распоряжение командира судна. Во время снижения и посадки мужчина продолжал ходить по салону. После задержания освидетельствование показало, что он был пьян, хотя степень определена как легкая.

https://ria.ru/20230413/deboshir-1864961487.html

красноярск

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красноярск, санкт-петербург, россия, происшествия