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В Красноярске задержали дебошира, разгуливавшего полуголым по самолету - РИА Новости, 20.04.2023
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10:25 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/zaderzhanie-1866534928.html
В Красноярске задержали дебошира, разгуливавшего полуголым по самолету
В Красноярске задержали дебошира, разгуливавшего полуголым по самолету - РИА Новости, 20.04.2023
В Красноярске задержали дебошира, разгуливавшего полуголым по самолету
Пьяного жителя Петербурга задержали в Красноярске за то, что он мешал пассажирам, ругался и ходил с голым торсом по салону самолета, сообщает управление на... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T10:25
2023-04-20T10:25
красноярск
санкт-петербург
россия
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 20 апр – РИА Новости. Пьяного жителя Петербурга задержали в Красноярске за то, что он мешал пассажирам, ругался и ходил с голым торсом по салону самолета, сообщает управление на транспорте МВД России по СФО в четверг. В полиции уточнили, что несколько дней назад самолет возвращался с острова Пхукет. На видео, предоставленном полицией, видно, как мужчина стоит без футболки в самолете и ругается со стюардом. Стражам порядка он пояснил, что не понимает, почему его задержали. По его словам, в самолете "было очень жарко". На замечания экипажа дебошир реагировал агрессивно, нецензурно ругался и отказывался выполнять распоряжение командира судна. Во время снижения и посадки мужчина продолжал ходить по салону. После задержания освидетельствование показало, что он был пьян, хотя степень определена как легкая.
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красноярск, санкт-петербург, россия, происшествия
Красноярск, Санкт-Петербург, Россия, Происшествия
В Красноярске задержали дебошира, разгуливавшего полуголым по самолету

В Красноярске задержали пьяного петербуржца, разгуливавшего полуголым по салону самолета

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОЯРСК, 20 апр – РИА Новости. Пьяного жителя Петербурга задержали в Красноярске за то, что он мешал пассажирам, ругался и ходил с голым торсом по салону самолета, сообщает управление на транспорте МВД России по СФО в четверг.
В полиции уточнили, что несколько дней назад самолет возвращался с острова Пхукет. На видео, предоставленном полицией, видно, как мужчина стоит без футболки в самолете и ругается со стюардом. Стражам порядка он пояснил, что не понимает, почему его задержали. По его словам, в самолете "было очень жарко".
«
"После приземления лайнера транспортные полицейские задержали и доставили в дежурную часть 43-летнего петербуржца. Летевший бизнес-классом житель северной столицы, находясь в алкогольном опьянении, во время перелета мешал пассажирам, ходил по салону с обнаженным торсом", - говорится в сообщении.
На замечания экипажа дебошир реагировал агрессивно, нецензурно ругался и отказывался выполнять распоряжение командира судна. Во время снижения и посадки мужчина продолжал ходить по салону. После задержания освидетельствование показало, что он был пьян, хотя степень определена как легкая.
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