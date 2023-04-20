Югра представит продукцию для нефтесервиса на "Иннопроме" в Узбекистане
Югра представит продукцию для нефтесервиса на "Иннопроме" в Узбекистане в апреле
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчастники международной промышленной выставки "Иннопром"
Участники международной промышленной выставки "Иннопром". Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Делегация Ханты-Мансийского автономного округа представит продукцию для нефтесервиса и лесопереработки на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия", которая пройдет с 24 по 26 апреля в Ташкенте, сообщает Фонд развития Югры.
Уточняется, что в делегацию, которую возглавит заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев, войдут руководители регионального департамента промышленности, департамента экономического развития, Фонда развития Югры, Фонда "Мой Бизнес", а также руководители предприятий автономного округа. Организатором экспозиции автономного округа, которая будет представлена на выставке, выступил Фонд развития Югры при поддержке Департамента промышленности региона.
"На коллективной экспозиции Югры запланированы деловые встречи с руководством и представителями органов власти Узбекистана, Беларуси, Казахстана, отраслевых ассоциаций, а также ряд В2В-переговоров югорских и узбекских компаний. В сфере лесопромышленного комплекса будет представлена такая продукция югорских предприятий, как плиты ДСП, МДФ, пиломатериалы, сборная опалубка для каркасного строительства на основе плиты МДФ; в сфере нефтесервиса - производимое в Югре оборудование для нефтедобычи (насосы, электродвигатели)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Фонд развития Югры инициировал проведение 26 апреля на полях "Иннопрома" круглого стола на тему внедрения инноваций для повышения эффективности ТЭК. Свое участие уже подтвердили руководители и представители Минпромторга РФ, ООО "Газпромнефть-Хантос", ООО "Березкагаз Компани", ФГБУ "Российский институт стандартизации", Машиностроительного кластера Татарстана, ООО "ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани", а также югорских компаний, занятых в сфере нефтесервиса.
Выставка "Иннопром. Центральная Азия" состоится в Ташкенте 24-26 апреля.