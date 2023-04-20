https://ria.ru/20230420/yugra-1866684400.html

Югра представит продукцию для нефтесервиса на "Иннопроме" в Узбекистане

Югра представит продукцию для нефтесервиса на "Иннопроме" в Узбекистане - РИА Новости, 20.04.2023

Югра представит продукцию для нефтесервиса на "Иннопроме" в Узбекистане

Делегация Ханты-Мансийского автономного округа представит продукцию для нефтесервиса и лесопереработки на международной промышленной выставке "Иннопром... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T17:02

2023-04-20T17:02

2023-04-20T17:02

ханты-мансийский автономный округ

узбекистан

ташкент

ханты-мансийский автономный округ

югра

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

лукойл

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Делегация Ханты-Мансийского автономного округа представит продукцию для нефтесервиса и лесопереработки на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия", которая пройдет с 24 по 26 апреля в Ташкенте, сообщает Фонд развития Югры. Уточняется, что в делегацию, которую возглавит заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев, войдут руководители регионального департамента промышленности, департамента экономического развития, Фонда развития Югры, Фонда "Мой Бизнес", а также руководители предприятий автономного округа. Организатором экспозиции автономного округа, которая будет представлена на выставке, выступил Фонд развития Югры при поддержке Департамента промышленности региона. "На коллективной экспозиции Югры запланированы деловые встречи с руководством и представителями органов власти Узбекистана, Беларуси, Казахстана, отраслевых ассоциаций, а также ряд В2В-переговоров югорских и узбекских компаний. В сфере лесопромышленного комплекса будет представлена такая продукция югорских предприятий, как плиты ДСП, МДФ, пиломатериалы, сборная опалубка для каркасного строительства на основе плиты МДФ; в сфере нефтесервиса - производимое в Югре оборудование для нефтедобычи (насосы, электродвигатели)", - говорится в сообщении. Отмечается, что Фонд развития Югры инициировал проведение 26 апреля на полях "Иннопрома" круглого стола на тему внедрения инноваций для повышения эффективности ТЭК. Свое участие уже подтвердили руководители и представители Минпромторга РФ, ООО "Газпромнефть-Хантос", ООО "Березкагаз Компани", ФГБУ "Российский институт стандартизации", Машиностроительного кластера Татарстана, ООО "ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани", а также югорских компаний, занятых в сфере нефтесервиса. Выставка "Иннопром. Центральная Азия" состоится в Ташкенте 24-26 апреля.

https://ria.ru/20230420/yugra-1866682180.html

узбекистан

ташкент

ханты-мансийский автономный округ

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узбекистан, ташкент, ханты-мансийский автономный округ, югра, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), лукойл