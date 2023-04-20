https://ria.ru/20230420/vykhodnye-1866530405.html
Минтруд напомнил россиянам о выходных днях в мае
Минтруд напомнил россиянам о выходных днях в мае - РИА Новости, 20.04.2023
Минтруд напомнил россиянам о выходных днях в мае
В мае россиян ждут три дополнительных выходных дня — 1, 8 и 9 мая, напомнил Минтруд в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T10:02
2023-04-20T10:02
2023-04-20T10:47
россия
общество
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В мае россиян ждут три дополнительных выходных дня — 1, 8 и 9 мая, напомнил Минтруд в своем Telegram-канале.Следующие выходные продлятся с 6 по 9 мая, а затем наступит трехдневная рабочая неделя.В начале апреля партия "Новые люди" разработала законопроект о выходных днях с 1 по 9 мая. При этом новогодние каникулы предлагалось сократить на четыре дня.Как заявил РИА Новости глава комитета Думы по соцполитике Ярослав Нилов, у этого проекта нет перспектив.В свою очередь, первый замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов отметил, что любые перемены, касающиеся длинных выходных, негативно сказываются на экономике.
https://ria.ru/20230419/vykhodnye-1866466795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Минтруд напомнил россиянам о выходных днях в мае
Минтруд напомнил россиянам, что май начнется с длинных выходных с 29 апреля по 1 мая