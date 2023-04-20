https://ria.ru/20230420/vykhodnye-1866530405.html

Минтруд напомнил россиянам о выходных днях в мае

Минтруд напомнил россиянам о выходных днях в мае - РИА Новости, 20.04.2023

Минтруд напомнил россиянам о выходных днях в мае

В мае россиян ждут три дополнительных выходных дня — 1, 8 и 9 мая, напомнил Минтруд в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T10:02

2023-04-20T10:02

2023-04-20T10:47

россия

общество

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В мае россиян ждут три дополнительных выходных дня — 1, 8 и 9 мая, напомнил Минтруд в своем Telegram-канале.Следующие выходные продлятся с 6 по 9 мая, а затем наступит трехдневная рабочая неделя.В начале апреля партия "Новые люди" разработала законопроект о выходных днях с 1 по 9 мая. При этом новогодние каникулы предлагалось сократить на четыре дня.Как заявил РИА Новости глава комитета Думы по соцполитике Ярослав Нилов, у этого проекта нет перспектив.В свою очередь, первый замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов отметил, что любые перемены, касающиеся длинных выходных, негативно сказываются на экономике.

https://ria.ru/20230419/vykhodnye-1866466795.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество