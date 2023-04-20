https://ria.ru/20230420/vybory-1866531079.html

"Закроют рты". Глава МВД Турции рассказал, что будет после выборов 14 мая

"Закроют рты". Глава МВД Турции рассказал, что будет после выборов 14 мая - РИА Новости, 20.04.2023

"Закроют рты". Глава МВД Турции рассказал, что будет после выборов 14 мая

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что 14 мая будут "закрыты рты" США и Европы: результаты всеобщих выборов в стране покажут считающим себя "самыми... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T10:05

2023-04-20T10:05

2023-04-20T10:05

в мире

турция

сулейман сойлу

сша

европа

народный альянс

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АНКАРА, 20 апр – РИА Новости. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что 14 мая будут "закрыты рты" США и Европы: результаты всеобщих выборов в стране покажут считающим себя "самыми могущественным в мире", что такое демократия, в которой они ничего не понимают. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основными претендентами на пост главы государства считаются действующий президент Турции 69-летний Тайип Эрдоган как единый кандидат от "Республиканского альянса" и кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кемаль Кылычдароглу. Различные опросы показывают цифры в пользу и одного, и другого. Сойлу, слова которого приводит газета BirGün, считает, что 14 мая будут "закрыты не только рты основной оппозиции и других оппозиционеров". "С Божьей помощью будут закрыты рты Америки, Европы и всего зла. 50-граммовые бюллетени покажут тем, кто считает себя самыми могущественными в мире, что такое демократия и то, что они ничего не понимают в демократии", - подчеркнул он. Глава МВД Турции призвал граждан "не быть дитем Америки", а быть сынами своей страны: "защищать фундаментальные ценности этой нации", не допускать разрушения ее семейной структуры разным "извращенным пониманием, таким как ЛГБТ". "Чтобы быть сыном этой нации, вы не должны находиться за столом посла (турецкие СМИ сообщали, что во время выдвижения единого кандидата оппозиция провела встречу с послом США в Анкаре – ред.), принимать его указания и строить на этом политику", - отметил Сойлу. После теракта в Стамбуле в прошлом году Сойлу заявлял, что Анкара не принимает соболезнования Вашингтона. Позже глава МВД Турции призвал посла США "убрать свои грязные руки" от его страны. Во вторник Сойлу в ходе встречи с молодежью в Стамбуле, заявил, что США "продолжают терять репутацию" и весь мир "ненавидит Америку", а Европа – "пешка" Штатов.

https://ria.ru/20230405/salvador-1863062956.html

https://ria.ru/20230407/makron-1863639430.html

турция

сша

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в мире, турция, сулейман сойлу, сша, европа, народный альянс