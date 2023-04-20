https://ria.ru/20230420/vremya-1866555529.html
Правительство не поддержало проект о переходе на летнее время
Правительство не поддержало проект о переходе на летнее время - РИА Новости, 20.04.2023
Правительство не поддержало проект о переходе на летнее время
Правительство РФ не поддержало законопроект о переходе на летнее и зимнее время депутата Госдумы Михаила Матвеева (КПРФ): как указано в заключении (есть в... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T11:22
2023-04-20T11:22
2023-04-20T11:34
госдума рф
михаил матвеев
кпрф
россия
правительство рф
политика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839364384_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8e9414716beeb931a3243f2ec0c8f60.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Правительство РФ не поддержало законопроект о переходе на летнее и зимнее время депутата Госдумы Михаила Матвеева (КПРФ): как указано в заключении (есть в распоряжении РИА Новости), "к материалам законопроекта отсутствует информация об объемах и источниках финансирования соответствующих расходов".Также в материалах не указаны основные технологические и организационные мероприятия, которые будут необходимы для перехода на летнее время."Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - сказано в заключении.Ранее Матвеев сообщал, что отправил на отзыв в правительство законопроект о возврате перехода на летнее и зимнее время. Депутат также отмечал, что правительство РФ продлило срок предоставления заключения на проект о применении летнего времени до 6 апреля.Россия осенью 2014 года перешла на постоянное зимнее время. До 2011 года страна два раза в год, весной и осенью, переводила стрелки часов, затем был период, когда она жила по летнему времени.
https://ria.ru/20230417/vremya-1865792516.html
https://ria.ru/20210430/vremya-1730300736.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839365555_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_2d699e6651c97d1d1bfb829460f9263c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, михаил матвеев, кпрф, россия, правительство рф, политика, общество
Госдума РФ, Михаил Матвеев, КПРФ, Россия, Правительство РФ, Политика, Общество
Правительство не поддержало проект о переходе на летнее время
Правительство не поддержало проект депутата от КПРФ Матвеева о переходе на летнее время
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Правительство РФ не поддержало законопроект о переходе на летнее и зимнее время депутата Госдумы Михаила Матвеева (КПРФ): как указано в заключении (есть в распоряжении РИА Новости), "к материалам законопроекта отсутствует информация об объемах и источниках финансирования соответствующих расходов".
Также в материалах не указаны основные технологические и организационные мероприятия, которые будут необходимы для перехода на летнее время.
Песков прокомментировал переход новых регионов на московское время
"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - сказано в заключении.
Ранее Матвеев сообщал, что отправил на отзыв в правительство законопроект о возврате перехода на летнее и зимнее время. Депутат также отмечал, что правительство РФ продлило срок предоставления заключения на проект о применении летнего времени до 6 апреля.
Россия осенью 2014 года перешла на постоянное зимнее время. До 2011 года страна два раза в год, весной и осенью, переводила стрелки часов, затем был период, когда она жила по летнему времени.
История введения перехода на летнее / зимнее время