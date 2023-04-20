https://ria.ru/20230420/vremya-1866555529.html

Правительство не поддержало проект о переходе на летнее время

Правительство не поддержало проект о переходе на летнее время - РИА Новости, 20.04.2023

Правительство не поддержало проект о переходе на летнее время

Правительство РФ не поддержало законопроект о переходе на летнее и зимнее время депутата Госдумы Михаила Матвеева (КПРФ): как указано в заключении (есть в... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T11:22

2023-04-20T11:22

2023-04-20T11:34

госдума рф

михаил матвеев

кпрф

россия

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политика

общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Правительство РФ не поддержало законопроект о переходе на летнее и зимнее время депутата Госдумы Михаила Матвеева (КПРФ): как указано в заключении (есть в распоряжении РИА Новости), "к материалам законопроекта отсутствует информация об объемах и источниках финансирования соответствующих расходов".Также в материалах не указаны основные технологические и организационные мероприятия, которые будут необходимы для перехода на летнее время."Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - сказано в заключении.Ранее Матвеев сообщал, что отправил на отзыв в правительство законопроект о возврате перехода на летнее и зимнее время. Депутат также отмечал, что правительство РФ продлило срок предоставления заключения на проект о применении летнего времени до 6 апреля.Россия осенью 2014 года перешла на постоянное зимнее время. До 2011 года страна два раза в год, весной и осенью, переводила стрелки часов, затем был период, когда она жила по летнему времени.

https://ria.ru/20230417/vremya-1865792516.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

госдума рф, михаил матвеев, кпрф, россия, правительство рф, политика, общество