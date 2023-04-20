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Правительство не поддержало проект о переходе на летнее время - РИА Новости, 20.04.2023
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11:22 20.04.2023 (обновлено: 11:34 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/vremya-1866555529.html
Правительство не поддержало проект о переходе на летнее время
Правительство не поддержало проект о переходе на летнее время - РИА Новости, 20.04.2023
Правительство не поддержало проект о переходе на летнее время
Правительство РФ не поддержало законопроект о переходе на летнее и зимнее время депутата Госдумы Михаила Матвеева (КПРФ): как указано в заключении (есть в... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T11:22
2023-04-20T11:34
госдума рф
михаил матвеев
кпрф
россия
правительство рф
политика
общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Правительство РФ не поддержало законопроект о переходе на летнее и зимнее время депутата Госдумы Михаила Матвеева (КПРФ): как указано в заключении (есть в распоряжении РИА Новости), "к материалам законопроекта отсутствует информация об объемах и источниках финансирования соответствующих расходов".Также в материалах не указаны основные технологические и организационные мероприятия, которые будут необходимы для перехода на летнее время."Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - сказано в заключении.Ранее Матвеев сообщал, что отправил на отзыв в правительство законопроект о возврате перехода на летнее и зимнее время. Депутат также отмечал, что правительство РФ продлило срок предоставления заключения на проект о применении летнего времени до 6 апреля.Россия осенью 2014 года перешла на постоянное зимнее время. До 2011 года страна два раза в год, весной и осенью, переводила стрелки часов, затем был период, когда она жила по летнему времени.
https://ria.ru/20230417/vremya-1865792516.html
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госдума рф, михаил матвеев, кпрф, россия, правительство рф, политика, общество
Госдума РФ, Михаил Матвеев, КПРФ, Россия, Правительство РФ, Политика, Общество
Правительство не поддержало проект о переходе на летнее время

Правительство не поддержало проект депутата от КПРФ Матвеева о переходе на летнее время

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства России в Москве
Дом правительства России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дом правительства России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Правительство РФ не поддержало законопроект о переходе на летнее и зимнее время депутата Госдумы Михаила Матвеева (КПРФ): как указано в заключении (есть в распоряжении РИА Новости), "к материалам законопроекта отсутствует информация об объемах и источниках финансирования соответствующих расходов".
Также в материалах не указаны основные технологические и организационные мероприятия, которые будут необходимы для перехода на летнее время.
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"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - сказано в заключении.
Ранее Матвеев сообщал, что отправил на отзыв в правительство законопроект о возврате перехода на летнее и зимнее время. Депутат также отмечал, что правительство РФ продлило срок предоставления заключения на проект о применении летнего времени до 6 апреля.
Россия осенью 2014 года перешла на постоянное зимнее время. До 2011 года страна два раза в год, весной и осенью, переводила стрелки часов, затем был период, когда она жила по летнему времени.
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