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В Молдавии не нашли причин для дипломатической войны с Россией - РИА Новости, 20.04.2023
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21:52 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/voyna-1866757817.html
В Молдавии не нашли причин для дипломатической войны с Россией
В Молдавии не нашли причин для дипломатической войны с Россией - РИА Новости, 20.04.2023
В Молдавии не нашли причин для дипломатической войны с Россией
Говорить о дипломатической войне между Молдавией и Россией преждевременно, заявил в интервью депутат парламента от правящей партии "Действие и солидарность"... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T21:52
2023-04-20T21:52
молдавия
россия
кишинев
мария захарова
рустам минниханов
в мире
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КИШИНЕВ, 20 апр - РИА Новости. Говорить о дипломатической войне между Молдавией и Россией преждевременно, заявил в интервью депутат парламента от правящей партии "Действие и солидарность" Дориан Истратий. Накануне глава пресс-службы правительства Молдавии Даниел Водэ сообщил, что МИД рассмотрит вопрос объявления персоной нон грата одного из сотрудников посольства России и вызовет российского посла, чтобы ознакомить его с решением по этому вопросу. Водэ заявил, что это было сделано в контексте того, что сотрудники посольства России якобы проявили неподобающее поведение в аэропорту Кишинева, когда главе Татарстана Рустаму Минниханову было отказано во въезде в республику. Посол РФ Олег Васнецов прибыл в молдавский МИД и после завершения встречи заявил, что просил дать разъяснения, в чем проявлялось неподобающее поведение, но внятного ответа так и не получил. "Дипломатическая война – это когда всех дипломатических работников, включая посла высылают обратно в их страну. Мы не на этом этапе. Думаю, преждевременно говорить о дипломатической войне", – заявил Истратий в эфире телеканала TV8, комментируя высылку одного из сотрудников посольства России в Молдавии. Он заявил, что в Молдавии аккредитовано более 30 российских дипломатов. Депутат отметил, что Кишинев рассчитывает на уважение со стороны всех стран, включая Россию. В Гагаузии – автономном территориальном образовании на юге Молдавии – в понедельник состоялся международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов". В форуме по приглашению лидера движения "Народный союз Гагаузии", депутата местного парламента Виктора Петрова и депутата парламента Молдавии Александра Суходольского должны были принять участие Минниханов и директор крупнейшего промышленного и инвестиционного холдинга Татарстана "Ак-Барс" Иван Егоров. Их не пустили в Молдавию, объявив, по словам Минниханова, нежелательными персонами. Пограничная полиция Молдавии отрицает факт признания этих лиц персонами нон грата. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева очень недружественным шагом. В телеграм-канале российского посольства отмечается, что со стороны Кишинева "раскручивающийся маховик антироссийской кампании подтверждает оскорбительные высказывания в адрес Рустама Минниханова, главы Республики Татарстан - одного из ведущих субъектов Российской Федерации". В документе также поясняется, что произошедший инцидент продолжает серию недоброжелательных выпадов со стороны Кишинева: присоединение к антироссийским санкциям, блокирование российского телевидения, дискриминационный отказ дипломатам посольства России в мониторинге выборов главы АТО Гагаузия, приглашения на которые уже получено рядом дипломатических миссий.
https://ria.ru/20230415/moldaviya-1865518789.html
https://ria.ru/20230419/peregovory-1866385552.html
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молдавия, россия, кишинев, мария захарова, рустам минниханов, в мире
Молдавия, Россия, Кишинев, Мария Захарова, Рустам Минниханов, В мире
В Молдавии не нашли причин для дипломатической войны с Россией

Депутат партии Молдавии Истратий не нашел причин для дипломатической войны с Россией

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 апр - РИА Новости. Говорить о дипломатической войне между Молдавией и Россией преждевременно, заявил в интервью депутат парламента от правящей партии "Действие и солидарность" Дориан Истратий.
Накануне глава пресс-службы правительства Молдавии Даниел Водэ сообщил, что МИД рассмотрит вопрос объявления персоной нон грата одного из сотрудников посольства России и вызовет российского посла, чтобы ознакомить его с решением по этому вопросу. Водэ заявил, что это было сделано в контексте того, что сотрудники посольства России якобы проявили неподобающее поведение в аэропорту Кишинева, когда главе Татарстана Рустаму Минниханову было отказано во въезде в республику. Посол РФ Олег Васнецов прибыл в молдавский МИД и после завершения встречи заявил, что просил дать разъяснения, в чем проявлялось неподобающее поведение, но внятного ответа так и не получил.
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"Дипломатическая война – это когда всех дипломатических работников, включая посла высылают обратно в их страну. Мы не на этом этапе. Думаю, преждевременно говорить о дипломатической войне", – заявил Истратий в эфире телеканала TV8, комментируя высылку одного из сотрудников посольства России в Молдавии.
Он заявил, что в Молдавии аккредитовано более 30 российских дипломатов. Депутат отметил, что Кишинев рассчитывает на уважение со стороны всех стран, включая Россию.
В Гагаузии – автономном территориальном образовании на юге Молдавии – в понедельник состоялся международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов". В форуме по приглашению лидера движения "Народный союз Гагаузии", депутата местного парламента Виктора Петрова и депутата парламента Молдавии Александра Суходольского должны были принять участие Минниханов и директор крупнейшего промышленного и инвестиционного холдинга Татарстана "Ак-Барс" Иван Егоров. Их не пустили в Молдавию, объявив, по словам Минниханова, нежелательными персонами. Пограничная полиция Молдавии отрицает факт признания этих лиц персонами нон грата. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева очень недружественным шагом.
В телеграм-канале российского посольства отмечается, что со стороны Кишинева "раскручивающийся маховик антироссийской кампании подтверждает оскорбительные высказывания в адрес Рустама Минниханова, главы Республики Татарстан - одного из ведущих субъектов Российской Федерации". В документе также поясняется, что произошедший инцидент продолжает серию недоброжелательных выпадов со стороны Кишинева: присоединение к антироссийским санкциям, блокирование российского телевидения, дискриминационный отказ дипломатам посольства России в мониторинге выборов главы АТО Гагаузия, приглашения на которые уже получено рядом дипломатических миссий.
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МолдавияРоссияКишиневМария ЗахароваРустам МиннихановВ мире
 
 
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