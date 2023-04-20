https://ria.ru/20230420/vikipediya-1866585018.html

В Совете Федерации рассказали о будущем "Википедии" в России

В Совете Федерации рассказали о будущем "Википедии" в России - РИА Новости, 20.04.2023

В Совете Федерации рассказали о будущем "Википедии" в России

Глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что "Википедия" за нарушение законодательства РФ будет подвергаться всё новым штрафам,... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T12:46

2023-04-20T12:46

2023-04-20T12:46

россия

москва

алексей пушков

wikipedia

совет федерации рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что "Википедия" за нарушение законодательства РФ будет подвергаться всё новым штрафам, такая позиция может привести к конфликту ресурса с властью. "Википедия" перестает быть неприкасаемой. Она устойчиво игнорирует требования Роскомнадзора, отказывается удалять около 200 единиц запрещенного контента, а потому будет предметом все новых и новых штрафов, как в свое время Фейсбук* и Инстаграмм* (запрещены в РФ как экстремистские), позже заблокированные, а затем и Гугл, который должен выплатить штрафами многие миллиарды рублей", - написал сенатор в своем телеграм-канале. По его словам, как правило, "такое развитие событий приводит к острым конфликтам сетевых платформ с российскими властями, которые решаются не в пользу сетевых платформ". В четверг РИА Новости сообщили в суде, что мировой судья судебного участка Таганского района Москвы в апреле рассмотрит ещё два протокола на фонд Wikimedia, управляющий "Википедией", за отказ ограничивать доступ к запрещённому в России контенту. В этом месяце это уже пятый и шестой протоколы на владельца Википедии по данной статье КоАП. Каждый протокол предполагает штраф до 4 миллионов рублей. Ранее фонд неоднократно подвергался административному наказанию за аналогичные нарушения. Также ранее в четверг мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 1,5 миллиона рублей фонд Wikimedia, управляющий "Википедией", за неудаление недостоверной информации о специальной военной операции. *Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230418/twitch-1866040298.html

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россия

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россия, москва, алексей пушков, wikipedia, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)