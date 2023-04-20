https://ria.ru/20230420/veypy-1866725110.html
СФ рассмотрит закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним 26 апреля
СФ рассмотрит закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним 26 апреля - РИА Новости, 20.04.2023
СФ рассмотрит закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним 26 апреля
Совфед на заседании 26 апреля рассмотрит законы о запрете продаже вейпов несовершеннолетним и увеличении штрафов за продажу несовершеннолетним никотинсодержащей РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T18:49
2023-04-20T18:49
2023-04-20T19:02
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Совфед на заседании 26 апреля рассмотрит законы о запрете продаже вейпов несовершеннолетним и увеличении штрафов за продажу несовершеннолетним никотинсодержащей продукции, говорится в повестке заседания на сайте Совета Федерации.Первым законом вводится запрет на оборот никотинсодержащей жидкости с добавлением ароматизаторов и добавок, усиливающих никотиновую зависимость, а также устанавливается минимальная цена на никотинсодержащую продукцию. Также устанавливается запрет на продажу вейпов на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом, с использованием автоматов.Вейпы можно будет продавать лишь в розничных магазинах, но в целях ограничения доступа детей к информации о такой продукции запрещается их открытая выкладка и демонстрация. При продаже вейпов также запрещается предоставление скидок на них. В рекламе запрещается демонстрация процессов потребления никотинсодержащей продукции с использованием вейпов.Вторым законом устанавливается ответственность в виде штрафов за продажу сигарет, кальянов, вейпов и другого табака или никотинсодержащей продукции несовершеннолетним для граждан в размере от 40 до 60 тысяч рублей (сейчас - от 20 до 40 тысяч); для должностных лиц - от 150 до 300 тысяч рублей (сейчас - от 40 до 70 тысяч); для юрлиц - от 400 до 600 тысяч рублей (сейчас - от 150 до 300 тысяч).Также повышаются штрафы за вовлечение детей в процесс потребления табака, они составят от 2 до 5 тысяч рублей для граждан (сейчас - от 1 до 2 тысяч). Если правонарушение совершает родитель ребенка или опекун, его смогут оштрафовать от 5 до 7 тысяч рублей (сейчас - от 2 до 3 тысяч)."Полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных проектируемой нормой Кодекса, предлагается наделить Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения", - говорится в пояснительной записке.Поправки вносятся в статьи 14.53 и 6.23 КоАП РФ.
https://ria.ru/20230418/veyp-1866132468.html
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совет федерации рф, россия
Совет Федерации РФ, Россия
СФ рассмотрит закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним 26 апреля
Совет Федерации рассмотрит закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним 26 апреля
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Совфед на заседании 26 апреля рассмотрит законы о запрете продаже вейпов несовершеннолетним и увеличении штрафов за продажу несовершеннолетним никотинсодержащей продукции, говорится в повестке заседания на сайте Совета Федерации.
Первым законом вводится запрет на оборот никотинсодержащей жидкости с добавлением ароматизаторов и добавок, усиливающих никотиновую зависимость, а также устанавливается минимальная цена на никотинсодержащую продукцию. Также устанавливается запрет на продажу вейпов на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом, с использованием автоматов.
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Вейпы можно будет продавать лишь в розничных магазинах, но в целях ограничения доступа детей к информации о такой продукции запрещается их открытая выкладка и демонстрация. При продаже вейпов также запрещается предоставление скидок на них. В рекламе запрещается демонстрация процессов потребления никотинсодержащей продукции с использованием вейпов.
Вторым законом устанавливается ответственность в виде штрафов за продажу сигарет, кальянов, вейпов и другого табака или никотинсодержащей продукции несовершеннолетним для граждан в размере от 40 до 60 тысяч рублей (сейчас - от 20 до 40 тысяч); для должностных лиц - от 150 до 300 тысяч рублей (сейчас - от 40 до 70 тысяч); для юрлиц - от 400 до 600 тысяч рублей (сейчас - от 150 до 300 тысяч).
Также повышаются штрафы за вовлечение детей в процесс потребления табака, они составят от 2 до 5 тысяч рублей для граждан (сейчас - от 1 до 2 тысяч). Если правонарушение совершает родитель ребенка или опекун, его смогут оштрафовать от 5 до 7 тысяч рублей (сейчас - от 2 до 3 тысяч).
"Полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных проектируемой нормой Кодекса, предлагается наделить Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения", - говорится в пояснительной записке.
Поправки вносятся в статьи 14.53 и 6.23 КоАП РФ
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