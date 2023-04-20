https://ria.ru/20230420/uran-1866375858.html

Газ и нефть - не самое страшное. Европу оставят без ядерного ресурса

Газ и нефть - не самое страшное. Европу оставят без ядерного ресурса - РИА Новости, 20.04.2023

Газ и нефть - не самое страшное. Европу оставят без ядерного ресурса

Страны Восточной Европы ищут способы отказаться от урана из России. Большие надежды возлагают на Казахстан — лидера отрасли. Но похоже, не учитывают того, что в РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T08:00

2023-04-20T08:00

2023-04-20T09:20

россия

европа

сша

евросоюз

казатомпром

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

ядерное топливо

уран

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Страны Восточной Европы ищут способы отказаться от урана из России. Большие надежды возлагают на Казахстан — лидера отрасли. Но похоже, не учитывают того, что в мире за атомным топливом скоро выстроится очередь. По прогнозам Всемирной ядерной ассоциации, к 2030-му спрос вырастет на треть.И хочется и колетсяПод жесткими санкциями США и ЕС — и нефть, и газ, и уголь, и алюминий, на который Вашингтон недавно ввел 200-процентную пошлину. Единственное, что обошли стороной, — уран.В марте группа американских сенаторов попыталась протолкнуть законопроект о запрете импорта ядерного топлива из России. ЕС хотел включить это в десятый пакет санкций. Однако инициативы провалились, и по понятным причинам.Европейцы и американцы охотно покупают у Москвы критически важные для них товары. Россия была одним из основных поставщиков урана в США и Европу, в том числе в бывшие советские республики.Капризы "бывших"Теперь Европа, в том числе Bосточная, хочет отказаться от российского урана в рамках стратегии по ослаблению энергетической зависимости.Как уточняет Bloomberg, АЭС ищут новых партнеров для контрактов с 2025-го. Надеются на Казахстан, производящий более 40% урана в мире."Геополитическая неопределенность меняет потоки ядерного топлива, побуждая наращивать запасы. Мы сможем реагировать на запросы рынка", — цитирует агентство главного исполнительного директора государственной урановой компании Казахстана "Казатомпром" Ержана Муканова.Об "энергетической независимости" Европы особенно пекутся американцы. Даже пообещали Варшаве четыре миллиарда долларов на строительство малых ядерных реакторов."Мы сегодня сделали важный шаг для будущего Польши. Энергетика станет важной частью польско-американского сотрудничества на ближайшие сто лет", — подчеркнул посол США в Варшаве Марк Бжезинский.Излишняя самоуверенностьВпрочем, с ядерным топливом заокеанский союзник явно не поможет: в США дела с атомной промышленностью обстоят неважно. Если десять лет назад там производили около двух тысяч тонн оксида урана, то сейчас — всего 100.Проблемы возникли после аварии в Три-Майл-Айленде в 1979-м. С тех пор обогащение зависело от иностранных партнеров.Поэтому, невзирая ни на какие санкции, США с удовольствием поглощают российское топливо. Так, только в октябре прошлого года урана импортировали на 185 миллионов долларов — максимум с 2016-го.Что касается ЕС, то тут многое зависит от технологий. Особенно если речь о восточноевропейцах."Это такая сфера, где очень большую роль играют технологии и инфраструктура, которые мы наращивали десятилетиями", — добавляет Павел Сигал, первый вице-президент "Опоры России".Финская Fortum Oyj, эксплуатирующая два советских реактора ВВЭР в 90 километрах от Хельсинки, в 1990-е заключила контракт с British Nuclear Fuel Ltd., ныне принадлежащей Westinghouse Electric Co. Но в конечном итоге топливо пришлось вновь закупать у "Росатома".Много желающихКазахстан вроде бы неплохой выбор: как-никак 25% мирового экспорта. Однако возможности Астаны под большим вопросом. По прогнозам Всемирной ядерной ассоциации, к 2030-му спрос на уран вырастет на треть.Усилия по декарбонизации вынудили Великобританию, Францию ​​и США по-новому взглянуть на атомную энергетику. Запускают строительство новых реакторов. Важнейший момент — создание стабильной цепочки поставок топлива. А тут перспективы туманные.И еще имеются нюансы."Во-первых, у "Росатома" шесть совместных с "Казатомпромом" рудников и может встать вопрос о "политической чистоте" урана. Во-вторых, надо подготовить неосвоенные залежи к разработке, а это требует и времени, и денег", — добавляет эксперт.Вариант — покупка восточноевропейскими АЭС желтого кека (промежуточный продукт переработки урановых руд). Но понадобится возиться с обогащением, а это та еще головная боль.Рынки естьУход Восточной Европы от российского урана может растянуться лет на десять. За это время "Росатом" завершит строительство АЭС в ряде дружественных стран, обеспечив экспорт. России не составит труда переключиться на другие рынки, как это произошло с нефтью."В Китае за несколько лет введут 18 энергоблоков. Строятся атомные станции в Турции, Бангладеш. Уже существующие в Азии мощности позволяют нарастить выработку электричества, для чего потребуется дополнительное топливо. Россия перенаправит туда поставки", — говорит Ковалев.Европе же излишняя самоуверенность грозит все тем же — разрастанием энергетического кризиса. Ядерное топливо — не газ и не уголь, тут нужно точно спроектированное оборудование, соответствующее лицензионным требованиям регулирующих органов безопасности.Разрыв с Россией ставит под угрозу электроснабжение почти 100 миллионов человек — в странах, которые полагаются на атомные электростанции как на главный источник экологически чистой энергии.

https://ria.ru/20230330/rosatom-1861728872.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230416/finlyandiya-1865619292.html

https://ria.ru/20230407/aes-1863650681.html

https://ria.ru/20220225/aes-1775094452.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

россия, европа, сша, евросоюз, казатомпром, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ядерное топливо, уран