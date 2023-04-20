В Совфеде прокомментировали разрыв Киевом договора аренды с посольством
Джабаров не исключил симметричных мер после разрыва Киевом договора аренды с посольством
Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров не исключил принятие Россией симметричных мер в ответ на решение Киева разорвать договор об аренде земельного участка, на котором расположено здание российского посольства.
О соответствующем решении киевского горсовета сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале. Чиновник также сообщил, что обратился в кабинет министров Украины относительно обращения имущества дипучреждения в собственность украинского государства.
"Обычно меры симметричные", - сказал Джабаров РИА Новости, отвечая на вопрос, каким может быть ответ России на решение Киева. Он также отметил, что "украинцы пошли вразнос, они творят то же самое, что творили гитлеровцы после нападения на СССР".
По мнению Джабарова, нужно проанализировать, на каком основании посольство Украины располагается в своем здании в центре Москвы - "на правах аренды или в собственности". Законодатель отметил, что решение будет за МИД РФ. При этом он не исключил, что "если аренда - закроем аренду, если собственность - в доход государства".
По словам Джабарова, пока нынешний украинский режим не будет "сметен", никаких отношений между странами быть не может. "Но рано или поздно придется восстанавливать отношения, но это будет уже другая Украина или то, что от нее останется", - отметил он. Сенатор также не исключил, что здание посольства Украины может остаться, "ведь рано или поздно отношения будут восстанавливаться, и для того режима, который будет для нас дружественным, здание посольства будет готово".