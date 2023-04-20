Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде прокомментировали разрыв Киевом договора аренды с посольством - РИА Новости, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 20.04.2023 (обновлено: 19:01 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/ukraina-1866717817.html
В Совфеде прокомментировали разрыв Киевом договора аренды с посольством
В Совфеде прокомментировали разрыв Киевом договора аренды с посольством - РИА Новости, 20.04.2023
В Совфеде прокомментировали разрыв Киевом договора аренды с посольством
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров не исключил принятие Россией симметричных мер в ответ на решение Киева разорвать договор об... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T18:26
2023-04-20T19:01
россия
политика
украина
владимир джабаров
киев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783200495_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a8fe3b95a6779bdfb3655f396e91443.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров не исключил принятие Россией симметричных мер в ответ на решение Киева разорвать договор об аренде земельного участка, на котором расположено здание российского посольства.О соответствующем решении киевского горсовета сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале. Чиновник также сообщил, что обратился в кабинет министров Украины относительно обращения имущества дипучреждения в собственность украинского государства."Обычно меры симметричные", - сказал Джабаров РИА Новости, отвечая на вопрос, каким может быть ответ России на решение Киева. Он также отметил, что "украинцы пошли вразнос, они творят то же самое, что творили гитлеровцы после нападения на СССР".По мнению Джабарова, нужно проанализировать, на каком основании посольство Украины располагается в своем здании в центре Москвы - "на правах аренды или в собственности". Законодатель отметил, что решение будет за МИД РФ. При этом он не исключил, что "если аренда - закроем аренду, если собственность - в доход государства".По словам Джабарова, пока нынешний украинский режим не будет "сметен", никаких отношений между странами быть не может. "Но рано или поздно придется восстанавливать отношения, но это будет уже другая Украина или то, что от нее останется", - отметил он. Сенатор также не исключил, что здание посольства Украины может остаться, "ведь рано или поздно отношения будут восстанавливаться, и для того режима, который будет для нас дружественным, здание посольства будет готово".
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865892957.html
https://ria.ru/20230404/zabor-1862958074.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783200495_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_25c30991dec56764b2a168918750e789.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, политика, украина, владимир джабаров, киев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет федерации рф
Россия, Политика, Украина, Владимир Джабаров, Киев, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Совет Федерации РФ
В Совфеде прокомментировали разрыв Киевом договора аренды с посольством

Джабаров не исключил симметричных мер после разрыва Киевом договора аренды с посольством

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Владимир Джабаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров не исключил принятие Россией симметричных мер в ответ на решение Киева разорвать договор об аренде земельного участка, на котором расположено здание российского посольства.
О соответствующем решении киевского горсовета сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале. Чиновник также сообщил, что обратился в кабинет министров Украины относительно обращения имущества дипучреждения в собственность украинского государства.
Флаг у здания посольства Украины в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
В Госдуме попросили Лаврова убрать с госзданий символику Украины
17 апреля, 18:19
"Обычно меры симметричные", - сказал Джабаров РИА Новости, отвечая на вопрос, каким может быть ответ России на решение Киева. Он также отметил, что "украинцы пошли вразнос, они творят то же самое, что творили гитлеровцы после нападения на СССР".
По мнению Джабарова, нужно проанализировать, на каком основании посольство Украины располагается в своем здании в центре Москвы - "на правах аренды или в собственности". Законодатель отметил, что решение будет за МИД РФ. При этом он не исключил, что "если аренда - закроем аренду, если собственность - в доход государства".
По словам Джабарова, пока нынешний украинский режим не будет "сметен", никаких отношений между странами быть не может. "Но рано или поздно придется восстанавливать отношения, но это будет уже другая Украина или то, что от нее останется", - отметил он. Сенатор также не исключил, что здание посольства Украины может остаться, "ведь рано или поздно отношения будут восстанавливаться, и для того режима, который будет для нас дружественным, здание посольства будет готово".
Благоустройство - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
В Чебаркуле после жалобы жительницы перекрасили желто-синий забор
4 апреля, 16:21
 
РоссияПолитикаУкраинаВладимир ДжабаровКиевМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала