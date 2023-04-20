https://ria.ru/20230420/ukraina-1866717817.html

В Совфеде прокомментировали разрыв Киевом договора аренды с посольством

В Совфеде прокомментировали разрыв Киевом договора аренды с посольством - РИА Новости, 20.04.2023

В Совфеде прокомментировали разрыв Киевом договора аренды с посольством

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров не исключил принятие Россией симметричных мер в ответ на решение Киева разорвать договор об... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T18:26

2023-04-20T18:26

2023-04-20T19:01

россия

политика

украина

владимир джабаров

киев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

совет федерации рф

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров не исключил принятие Россией симметричных мер в ответ на решение Киева разорвать договор об аренде земельного участка, на котором расположено здание российского посольства.О соответствующем решении киевского горсовета сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале. Чиновник также сообщил, что обратился в кабинет министров Украины относительно обращения имущества дипучреждения в собственность украинского государства."Обычно меры симметричные", - сказал Джабаров РИА Новости, отвечая на вопрос, каким может быть ответ России на решение Киева. Он также отметил, что "украинцы пошли вразнос, они творят то же самое, что творили гитлеровцы после нападения на СССР".По мнению Джабарова, нужно проанализировать, на каком основании посольство Украины располагается в своем здании в центре Москвы - "на правах аренды или в собственности". Законодатель отметил, что решение будет за МИД РФ. При этом он не исключил, что "если аренда - закроем аренду, если собственность - в доход государства".По словам Джабарова, пока нынешний украинский режим не будет "сметен", никаких отношений между странами быть не может. "Но рано или поздно придется восстанавливать отношения, но это будет уже другая Украина или то, что от нее останется", - отметил он. Сенатор также не исключил, что здание посольства Украины может остаться, "ведь рано или поздно отношения будут восстанавливаться, и для того режима, который будет для нас дружественным, здание посольства будет готово".

https://ria.ru/20230417/ukraina-1865892957.html

https://ria.ru/20230404/zabor-1862958074.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, политика, украина, владимир джабаров, киев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет федерации рф