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В Кремле рассказали об опасности вступления Украины в НАТО
В Кремле рассказали об опасности вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 20.04.2023
В Кремле рассказали об опасности вступления Украины в НАТО
Вступление Украины в НАТО создало бы новую существенную опасность для России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, согласившись с утверждением, что РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T12:17
2023-04-20T12:17
2023-04-20T13:47
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО создало бы новую существенную опасность для России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, согласившись с утверждением, что недопущение этого является одной из целей спецоперации."Безусловно, потому что в противном случае это будет представлять собой серьезную, существенную опасность для нашей страны, для безопасности нашей страны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, является ли недопущение участия Украины в НАТО по-прежнему одной из целей СВО.Также на вопрос о том, есть ли в Кремле какая-то оценка перспектив вступления Украины в НАТО на фоне визита генсека альянса Йенса Столтенберга в Киев, Песков дал отрицательный ответ. "Нет, в Кремле нет оценки перспектив", - сказал он.Ранее в четверг представитель НАТО сообщил РИА Новости, что Столтенберг находится на Украине с необъявленным визитом.
https://ria.ru/20230417/nato-1865679063.html
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в мире, украина, россия, нато, йенс столтенберг
В мире, Украина, Россия, НАТО, Йенс Столтенберг
В Кремле рассказали об опасности вступления Украины в НАТО
Песков назвал недопущение вступления Украины в НАТО одной из целей российской спецоперации
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО создало бы новую существенную опасность для России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, согласившись с утверждением, что недопущение этого является одной из целей спецоперации.
"Безусловно, потому что в противном случае это будет представлять собой серьезную, существенную опасность для нашей страны, для безопасности нашей страны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, является ли недопущение участия Украины в НАТО по-прежнему одной из целей СВО.
Также на вопрос о том, есть ли в Кремле какая-то оценка перспектив вступления Украины в НАТО на фоне визита генсека альянса Йенса Столтенберга
в Киев, Песков дал отрицательный ответ. "Нет, в Кремле нет оценки перспектив", - сказал он.
Ранее в четверг представитель НАТО сообщил РИА Новости, что Столтенберг находится на Украине с необъявленным визитом.
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