https://ria.ru/20230420/ukraina-1866530897.html
Польша предложила ЕС расширить запрет на ввоз с Украины продуктов питания
Польша предложила ЕС расширить запрет на ввоз с Украины продуктов питания - РИА Новости, 20.04.2023
Польша предложила ЕС расширить запрет на ввоз с Украины продуктов питания
Польские власти предложили запретить ввоз с Украины не только зерна, но и других продуктов, сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на источники в Брюсселе. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T10:04
2023-04-20T10:04
2023-04-20T10:49
польша
украина
евросоюз
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Польские власти предложили запретить ввоз с Украины не только зерна, но и других продуктов, сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на источники в Брюсселе."Польша хочет включить в этот список также мягкие фрукты, яйца, птицу, сахар и мед", — говорится в публикации.Четыре европейских государства — Польша, Венгрия, Словакия и Болгария ввели временный запрет на импорт украинского зерна и других продуктов растительного и животного происхождения продукции с 22 апреля. Речь идет о товарах, поступающих на общий рынок без пошлин. Как отметили собеседники RMF FM, у каждой страны есть свои конкретные пожелания. Так, Болгария хочет дополнительно внести в список муку и масло, а Венгрия — птицу, мед и муку.Этот вопрос на следующей неделе обсудят министры сельского хозяйства стран ЕС, и, как утверждают источники, "если не будет быстрого соглашения, не исключены переговоры на более высоком политическом уровне.Ранее в письме председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен премьер-министры упомянутых стран указали, что из-за значительного увеличения поставок с Украины "произошел беспрецедентный рост импорта" зерновых, масличных культур, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, меда, муки и макаронных изделий. Это негативно отражается на местных фермерах. Так, в венгерском министерстве сельского хозяйства заявили о потери около трети доходов. Кроме того, Национальное управление по безопасности пищевых цепей находило случаи заражения украинской кукурузы микотоксинами, а несколько образцов показали положительный результат в тесте на ГМО.Ситуация затронула и Румынию, куда перенаправили потоки украинских товаров. Как сообщил накануне министр сельского хозяйства Петре Дая, ЕК просит инициаторов запрета "отменить незаконно принятое решение". Его незаконность, как отметил Дая со ссылкой на вице-президента органа исполнительной власти Евросоюза Валдиса Дубровскиса, заключается в противоречии соглашениям об ассоциации Украины и ЕС. В то же время Будапешт смог согласовать с ЕК возможность сохранить эмбарго.
https://ria.ru/20230419/zerno-1866414920.html
https://ria.ru/20230419/slovakiya-1866397219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, украина, евросоюз
Польша, Украина, Евросоюз
Польша предложила ЕС расширить запрет на ввоз с Украины продуктов питания
Польша предложила ЕС запретить ввоз с Украины других продуктов питания, помимо зерна
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости.
Польские власти предложили запретить ввоз с Украины не только зерна, но и других продуктов, сообщила радиостанция RMF FM
со ссылкой на источники в Брюсселе.
"Польша хочет включить в этот список также мягкие фрукты, яйца, птицу, сахар и мед", — говорится в публикации.
Четыре европейских государства — Польша, Венгрия
, Словакия
и Болгария
ввели временный запрет на импорт украинского зерна и других продуктов растительного и животного происхождения продукции с 22 апреля. Речь идет о товарах, поступающих на общий рынок без пошлин.
Как отметили собеседники RMF FM, у каждой страны есть свои конкретные пожелания. Так, Болгария хочет дополнительно внести в список муку и масло, а Венгрия — птицу, мед и муку.
ЕК предложит скорректировать ввоз зерна в соседние с Украиной страны ЕС
Этот вопрос на следующей неделе обсудят министры сельского хозяйства стран ЕС, и, как утверждают источники, "если не будет быстрого соглашения, не исключены переговоры на более высоком политическом уровне.
Ранее в письме председателю Еврокомиссии (ЕК
) Урсуле фон дер Ляйен
премьер-министры упомянутых стран указали, что из-за значительного увеличения поставок с Украины "произошел беспрецедентный рост импорта" зерновых, масличных культур, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, меда, муки и макаронных изделий.
Это негативно отражается на местных фермерах. Так, в венгерском министерстве сельского хозяйства заявили о потери около трети доходов. Кроме того, Национальное управление по безопасности пищевых цепей находило случаи заражения украинской кукурузы микотоксинами, а несколько образцов показали положительный результат в тесте на ГМО.
Ситуация затронула и Румынию
, куда перенаправили потоки украинских товаров. Как сообщил накануне министр сельского хозяйства Петре Дая, ЕК просит инициаторов запрета "отменить незаконно принятое решение". Его незаконность, как отметил Дая со ссылкой на вице-президента органа исполнительной власти Евросоюза Валдиса Дубровскиса, заключается в противоречии соглашениям об ассоциации Украины и ЕС. В то же время Будапешт
смог согласовать с ЕК возможность сохранить эмбарго.
Словакия не столкнется с санкциями из-за запрета на зерно, считает премьер