https://ria.ru/20230420/ukraina-1866530897.html

Польша предложила ЕС расширить запрет на ввоз с Украины продуктов питания

Польша предложила ЕС расширить запрет на ввоз с Украины продуктов питания - РИА Новости, 20.04.2023

Польша предложила ЕС расширить запрет на ввоз с Украины продуктов питания

Польские власти предложили запретить ввоз с Украины не только зерна, но и других продуктов, сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на источники в Брюсселе. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T10:04

2023-04-20T10:04

2023-04-20T10:49

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украина

евросоюз

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Польские власти предложили запретить ввоз с Украины не только зерна, но и других продуктов, сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на источники в Брюсселе."Польша хочет включить в этот список также мягкие фрукты, яйца, птицу, сахар и мед", — говорится в публикации.Четыре европейских государства — Польша, Венгрия, Словакия и Болгария ввели временный запрет на импорт украинского зерна и других продуктов растительного и животного происхождения продукции с 22 апреля. Речь идет о товарах, поступающих на общий рынок без пошлин. Как отметили собеседники RMF FM, у каждой страны есть свои конкретные пожелания. Так, Болгария хочет дополнительно внести в список муку и масло, а Венгрия — птицу, мед и муку.Этот вопрос на следующей неделе обсудят министры сельского хозяйства стран ЕС, и, как утверждают источники, "если не будет быстрого соглашения, не исключены переговоры на более высоком политическом уровне.Ранее в письме председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен премьер-министры упомянутых стран указали, что из-за значительного увеличения поставок с Украины "произошел беспрецедентный рост импорта" зерновых, масличных культур, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, меда, муки и макаронных изделий. Это негативно отражается на местных фермерах. Так, в венгерском министерстве сельского хозяйства заявили о потери около трети доходов. Кроме того, Национальное управление по безопасности пищевых цепей находило случаи заражения украинской кукурузы микотоксинами, а несколько образцов показали положительный результат в тесте на ГМО.Ситуация затронула и Румынию, куда перенаправили потоки украинских товаров. Как сообщил накануне министр сельского хозяйства Петре Дая, ЕК просит инициаторов запрета "отменить незаконно принятое решение". Его незаконность, как отметил Дая со ссылкой на вице-президента органа исполнительной власти Евросоюза Валдиса Дубровскиса, заключается в противоречии соглашениям об ассоциации Украины и ЕС. В то же время Будапешт смог согласовать с ЕК возможность сохранить эмбарго.

https://ria.ru/20230419/zerno-1866414920.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

польша, украина, евросоюз