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Польша предложила ЕС расширить запрет на ввоз с Украины продуктов питания - РИА Новости, 20.04.2023
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10:04 20.04.2023 (обновлено: 10:49 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/ukraina-1866530897.html
Польша предложила ЕС расширить запрет на ввоз с Украины продуктов питания
Польша предложила ЕС расширить запрет на ввоз с Украины продуктов питания - РИА Новости, 20.04.2023
Польша предложила ЕС расширить запрет на ввоз с Украины продуктов питания
Польские власти предложили запретить ввоз с Украины не только зерна, но и других продуктов, сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на источники в Брюсселе. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T10:04
2023-04-20T10:49
польша
украина
евросоюз
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Польские власти предложили запретить ввоз с Украины не только зерна, но и других продуктов, сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на источники в Брюсселе."Польша хочет включить в этот список также мягкие фрукты, яйца, птицу, сахар и мед", — говорится в публикации.Четыре европейских государства — Польша, Венгрия, Словакия и Болгария ввели временный запрет на импорт украинского зерна и других продуктов растительного и животного происхождения продукции с 22 апреля. Речь идет о товарах, поступающих на общий рынок без пошлин. Как отметили собеседники RMF FM, у каждой страны есть свои конкретные пожелания. Так, Болгария хочет дополнительно внести в список муку и масло, а Венгрия — птицу, мед и муку.Этот вопрос на следующей неделе обсудят министры сельского хозяйства стран ЕС, и, как утверждают источники, "если не будет быстрого соглашения, не исключены переговоры на более высоком политическом уровне.Ранее в письме председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен премьер-министры упомянутых стран указали, что из-за значительного увеличения поставок с Украины "произошел беспрецедентный рост импорта" зерновых, масличных культур, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, меда, муки и макаронных изделий. Это негативно отражается на местных фермерах. Так, в венгерском министерстве сельского хозяйства заявили о потери около трети доходов. Кроме того, Национальное управление по безопасности пищевых цепей находило случаи заражения украинской кукурузы микотоксинами, а несколько образцов показали положительный результат в тесте на ГМО.Ситуация затронула и Румынию, куда перенаправили потоки украинских товаров. Как сообщил накануне министр сельского хозяйства Петре Дая, ЕК просит инициаторов запрета "отменить незаконно принятое решение". Его незаконность, как отметил Дая со ссылкой на вице-президента органа исполнительной власти Евросоюза Валдиса Дубровскиса, заключается в противоречии соглашениям об ассоциации Украины и ЕС. В то же время Будапешт смог согласовать с ЕК возможность сохранить эмбарго.
https://ria.ru/20230419/zerno-1866414920.html
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польша, украина, евросоюз
Польша, Украина, Евросоюз
Польша предложила ЕС расширить запрет на ввоз с Украины продуктов питания

Польша предложила ЕС запретить ввоз с Украины других продуктов питания, помимо зерна

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина
Разгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Польские власти предложили запретить ввоз с Украины не только зерна, но и других продуктов, сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на источники в Брюсселе.
"Польша хочет включить в этот список также мягкие фрукты, яйца, птицу, сахар и мед", — говорится в публикации.
Четыре европейских государства — Польша, Венгрия, Словакия и Болгария ввели временный запрет на импорт украинского зерна и других продуктов растительного и животного происхождения продукции с 22 апреля. Речь идет о товарах, поступающих на общий рынок без пошлин.
Как отметили собеседники RMF FM, у каждой страны есть свои конкретные пожелания. Так, Болгария хочет дополнительно внести в список муку и масло, а Венгрия — птицу, мед и муку.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
ЕК предложит скорректировать ввоз зерна в соседние с Украиной страны ЕС
Вчера, 17:48
Этот вопрос на следующей неделе обсудят министры сельского хозяйства стран ЕС, и, как утверждают источники, "если не будет быстрого соглашения, не исключены переговоры на более высоком политическом уровне.
Ранее в письме председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен премьер-министры упомянутых стран указали, что из-за значительного увеличения поставок с Украины "произошел беспрецедентный рост импорта" зерновых, масличных культур, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, меда, муки и макаронных изделий.
Это негативно отражается на местных фермерах. Так, в венгерском министерстве сельского хозяйства заявили о потери около трети доходов. Кроме того, Национальное управление по безопасности пищевых цепей находило случаи заражения украинской кукурузы микотоксинами, а несколько образцов показали положительный результат в тесте на ГМО.
Ситуация затронула и Румынию, куда перенаправили потоки украинских товаров. Как сообщил накануне министр сельского хозяйства Петре Дая, ЕК просит инициаторов запрета "отменить незаконно принятое решение". Его незаконность, как отметил Дая со ссылкой на вице-президента органа исполнительной власти Евросоюза Валдиса Дубровскиса, заключается в противоречии соглашениям об ассоциации Украины и ЕС. В то же время Будапешт смог согласовать с ЕК возможность сохранить эмбарго.
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Словакия не столкнется с санкциями из-за запрета на зерно, считает премьер
Вчера, 16:58
 
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