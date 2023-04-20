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Депутат Госдумы призвал устранить угрозы, исходящие со стороны Одессы - РИА Новости, 20.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:47 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/ugrozy-1866723784.html
Депутат Госдумы призвал устранить угрозы, исходящие со стороны Одессы
Депутат Госдумы призвал устранить угрозы, исходящие со стороны Одессы - РИА Новости, 20.04.2023
Депутат Госдумы призвал устранить угрозы, исходящие со стороны Одессы
Депутат Госдумы Константин Затулин считает, что одним из итогов спецоперации на Украине должно стать устранение угрозы, которая исходит со стороны берегов... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T18:47
2023-04-20T18:47
специальная военная операция на украине
одесса
новороссия
константин затулин
екатерина ii
владимир константинов
совет федерации рф
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы Константин Затулин считает, что одним из итогов спецоперации на Украине должно стать устранение угрозы, которая исходит со стороны берегов Одессы. "Мы сейчас ведем специальную военную операцию и задаемся вопросом, а в чем состоит победа в этой специальной военной операции. На мой взгляд, до тех пор, пока море снова не станет русским и будет сохраняться угроза, что с этих берегов – берегов Одессы и Новороссии - будет исходить угроза Крыму, Кавказу и югу Российской Федерации, не можем считать это победой", - сказал Затулин на "круглом столе" в Совете Федерации, посвященном 240-летию манифеста императрицы Екатерины II "о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую". В свою очередь, глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, Одесса, и вся территория Новороссии является исторической зоной влияния России. "В этом плане мы ничего не можем поменять, и так должно оставаться", - сказал Константинов и добавил, что Россия должно вернуть свои исторические земли в северном Причерноморье. Императрица Екатерина II 19 (по старому стилю 8) апреля 1783 года подписала высочайший манифест "о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую". Руководил присоединением к Российской империи и первоначальным устройством Крыма князь Потемкин.
https://ria.ru/20230410/odessa-1864289132.html
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одесса, новороссия, константин затулин, екатерина ii, владимир константинов, совет федерации рф, госдума рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Новороссия, Константин Затулин, Екатерина II, Владимир Константинов, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Россия
Депутат Госдумы призвал устранить угрозы, исходящие со стороны Одессы

Депутат Госдумы Затулин призвал устранить угрозы, исходящие с берегов Одессы

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкПорт Одессы
Порт Одессы - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Игорь Маслов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы Константин Затулин считает, что одним из итогов спецоперации на Украине должно стать устранение угрозы, которая исходит со стороны берегов Одессы.
"Мы сейчас ведем специальную военную операцию и задаемся вопросом, а в чем состоит победа в этой специальной военной операции. На мой взгляд, до тех пор, пока море снова не станет русским и будет сохраняться угроза, что с этих берегов – берегов Одессы и Новороссии - будет исходить угроза Крыму, Кавказу и югу Российской Федерации, не можем считать это победой", - сказал Затулин на "круглом столе" в Совете Федерации, посвященном 240-летию манифеста императрицы Екатерины II "о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую".
В свою очередь, глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, Одесса, и вся территория Новороссии является исторической зоной влияния России.
"В этом плане мы ничего не можем поменять, и так должно оставаться", - сказал Константинов и добавил, что Россия должно вернуть свои исторические земли в северном Причерноморье.
Императрица Екатерина II 19 (по старому стилю 8) апреля 1783 года подписала высочайший манифест "о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую". Руководил присоединением к Российской империи и первоначальным устройством Крыма князь Потемкин.
Одесса - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
В Крыму пообещали восстановить исторический облик Одессы
10 апреля, 16:16
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаНовороссияКонстантин ЗатулинЕкатерина IIВладимир КонстантиновСовет Федерации РФГосдума РФРоссия
 
 
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