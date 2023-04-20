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В Ульяновске Народные учителя передадут свой опыт молодым коллегам
В Ульяновске Народные учителя передадут свой опыт молодым коллегам - РИА Новости, 20.04.2023
В Ульяновске Народные учителя передадут свой опыт молодым коллегам
Всероссийский съезд Народных учителей пройдет на базе Ульяновского государственного педагогического университета (УлГПУ) имени И.Н. Ульянова 23–24 апреля... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T09:00
2023-04-20T09:00
2023-04-20T09:00
год педагога и наставника
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Всероссийский съезд Народных учителей пройдет на базе Ульяновского государственного педагогического университета (УлГПУ) имени И.Н. Ульянова 23–24 апреля. Участие в форуме примут школьные учителя, педагоги-наставники, педагоги-новаторы, представители педагогических династий, преподаватели колледжей и вузов, студенты – будущие учителя. Почетными гостями съезда станут педагоги, носящие звание Народного учителя СССР и Российской Федерации из Ульяновска, Тюмени, Санкт-Петербурга, Рязани, Московской области, Цимлянска Ростовской области, Элисты, Мурома Владимирской области, Благовещенска.Организатор мероприятия – Ульяновский государственный педагогический университет. Программа съезда включает в себя пленарное заседание "От студента до Народного учителя: трансформация опыта и векторы будущего", главной темой которого станет обсуждение преемственности педагогического опыта и его продвижения в работе образовательных организаций и деятельности учителя. Народные учителя расскажут о готовности к изменениям и вызовам времени и сохранениях традиций, поделятся опытом формирования преемственности поколений.Особое внимание будет уделено решению современных проблем образования через призму педагогического наследия великого просветителя чувашского народа, педагога и наставника Ивана Яковлевича Яковлева, 175-летие которого отмечается 25 апреля 2023 года.Весь второй день съезда будет отдан мастер-классам Народных учителей, посвященных тиражированию моделей профессионально-личностного развития педагога в современном мире.Народный учитель Российской Федерации — высшее почетное звание Российской Федерации за выдающиеся заслуги в области педагогики, которое присваивается указом Президента Российской Федерации. Почетное звание "Народный учитель Российской Федерации" присваивается учителям, преподавателям и другим работникам образовательных учреждений, которые внесли выдающийся вклад в развитие отечественного образования, его популяризацию, ученики которых добились высоких результатов в научной, общественной и производственной сферах.
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общество, социальный навигатор, сн_образование
Год педагога и наставника, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Всероссийский съезд Народных учителей пройдет на базе Ульяновского государственного педагогического университета (УлГПУ) имени И.Н. Ульянова 23–24 апреля. Участие в форуме примут школьные учителя, педагоги-наставники, педагоги-новаторы, представители педагогических династий, преподаватели колледжей и вузов, студенты – будущие учителя. Почетными гостями съезда станут педагоги, носящие звание Народного учителя СССР и Российской Федерации из Ульяновска, Тюмени, Санкт-Петербурга, Рязани, Московской области, Цимлянска Ростовской области, Элисты, Мурома Владимирской области, Благовещенска.
«
"Народный учитель – это самое почетное звание для педагога, а съезд Народных учителей – большое событие в жизни не только нашего вуза, но Ульяновской области и всей страны, – говорит ректор УлГПУ Игорь Петрищев. – К нам приедут очно и присоединятся в дистанционном формате Народные учителя, которые поделятся своим бесценным опытом в формате выступлений на пленарном заседании, проведения мастер-классов, во время делового и неофициального общения. В рамках съезда пройдет Всероссийская пленарная сессия педагогических династий и торжественное открытие межрегионального чемпионата учительских клубов "Черук".
Организатор мероприятия – Ульяновский государственный педагогический университет. Программа съезда включает в себя пленарное заседание "От студента до Народного учителя: трансформация опыта и векторы будущего", главной темой которого станет обсуждение преемственности педагогического опыта и его продвижения в работе образовательных организаций и деятельности учителя. Народные учителя расскажут о готовности к изменениям и вызовам времени и сохранениях традиций, поделятся опытом формирования преемственности поколений.
Особое внимание будет уделено решению современных проблем образования через призму педагогического наследия великого просветителя чувашского народа, педагога и наставника Ивана Яковлевича Яковлева, 175-летие которого отмечается 25 апреля 2023 года.
Весь второй день съезда будет отдан мастер-классам Народных учителей, посвященных тиражированию моделей профессионально-личностного развития педагога в современном мире.
«
"Звание Народного учителя я получил в 1988 году, - говорит Народный учитель СССР из Ульяновска Петр Головин. – С тех пор я каждый день своим учительским трудом стараюсь подтверждать право носить это почетное звание. Я уже 56 лет преподаю физику в школе, в том числе 43 года в Ишеевском лицее Ульяновской области. Через мои уроки прошли тысячи школьников, и я горжусь тем, что большинство из них состоялись в жизни, в своей профессии, а многие пошли по моим стопам и поступили в Ульяновский педуниверситет. Могу сказать, что не только я учу ребят, они каждый день учат меня своей пытливостью, цифровой продвинутостью, желанием знать больше, чем дает школьная программа. Искренне раз возможности на съезде увидеться с Народными учителями и просто коллегами из других регионов и обменяться с ними своими профессиональными наработками".
Народный учитель Российской Федерации — высшее почетное звание Российской Федерации за выдающиеся заслуги в области педагогики, которое присваивается указом Президента Российской Федерации. Почетное звание "Народный учитель Российской Федерации" присваивается учителям, преподавателям и другим работникам образовательных учреждений, которые внесли выдающийся вклад в развитие отечественного образования, его популяризацию, ученики которых добились высоких результатов в научной, общественной и производственной сферах.