В Ульяновске Народные учителя передадут свой опыт молодым коллегам

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"Звание Народного учителя я получил в 1988 году, - говорит Народный учитель СССР из Ульяновска Петр Головин. – С тех пор я каждый день своим учительским трудом стараюсь подтверждать право носить это почетное звание. Я уже 56 лет преподаю физику в школе, в том числе 43 года в Ишеевском лицее Ульяновской области. Через мои уроки прошли тысячи школьников, и я горжусь тем, что большинство из них состоялись в жизни, в своей профессии, а многие пошли по моим стопам и поступили в Ульяновский педуниверситет. Могу сказать, что не только я учу ребят, они каждый день учат меня своей пытливостью, цифровой продвинутостью, желанием знать больше, чем дает школьная программа. Искренне раз возможности на съезде увидеться с Народными учителями и просто коллегами из других регионов и обменяться с ними своими профессиональными наработками".