https://ria.ru/20230420/sudan-1866685582.html

Эрдоган призвал стороны конфликта в Судане к диалогу

Эрдоган призвал стороны конфликта в Судане к диалогу - РИА Новости, 20.04.2023

Эрдоган призвал стороны конфликта в Судане к диалогу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал стороны конфликта в Судане к прекращению огня, сообщила администрация турецкого лидера. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T17:05

2023-04-20T17:05

2023-04-20T17:05

в мире

судан

реджеп тайип эрдоган

мухаммед дагло

столкновения в хартуме

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СТАМБУЛ, 20 апр – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал стороны конфликта в Судане к прекращению огня, сообщила администрация турецкого лидера. Эрдоган провел отдельные телефонные разговоры в четверг с главой переходного военного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой Сил быстрого реагирования Мухаммедом Дагло. "В ходе бесед Эрдоган призвал прекратить конфликт и братское кровопролитие и вернуться к диалогу", - сообщила администрация. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду, что Анкара контактирует с обеими сторонами конфликта в Судане и надеется на прекращение огня в четверг. В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. Во вторник утром СБР заявили об одобрении перемирия на 24 часа. Позднее член Суверенного совета Судана Шамс ад-Дин аль-Каббаши сообщил, что армия тоже согласилась на перемирие на 24 часа, начиная с 18.00 вторника по местному времени (19.00 мск). Он подчеркнул, что вооруженные силы Судана будут соблюдать перемирие и следить за тем, как его придерживаются СБР. Суданский военный источник заявил РИА Новости, что перемирие вводится из гуманитарных соображений при условии, что его будут соблюдать в СБР. В среду стороны вновь объявили о перемирии на сутки. По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате столкновений почти 330 человек погибли, около 3,2 тысячи ранены.

https://ria.ru/20230420/sudan-1866643082.html

https://ria.ru/20230420/sudan-1866683429.html

судан

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в мире, судан, реджеп тайип эрдоган, мухаммед дагло, столкновения в хартуме