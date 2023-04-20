https://ria.ru/20230420/sudan-1866685582.html
Эрдоган призвал стороны конфликта в Судане к диалогу
Эрдоган призвал стороны конфликта в Судане к диалогу - РИА Новости, 20.04.2023
Эрдоган призвал стороны конфликта в Судане к диалогу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал стороны конфликта в Судане к прекращению огня, сообщила администрация турецкого лидера. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T17:05
2023-04-20T17:05
2023-04-20T17:05
в мире
судан
реджеп тайип эрдоган
мухаммед дагло
столкновения в хартуме
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823706009_406:0:2834:1366_1920x0_80_0_0_4b3bd5080911281e851efb8d5a796b58.jpg
СТАМБУЛ, 20 апр – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал стороны конфликта в Судане к прекращению огня, сообщила администрация турецкого лидера. Эрдоган провел отдельные телефонные разговоры в четверг с главой переходного военного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой Сил быстрого реагирования Мухаммедом Дагло. "В ходе бесед Эрдоган призвал прекратить конфликт и братское кровопролитие и вернуться к диалогу", - сообщила администрация. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду, что Анкара контактирует с обеими сторонами конфликта в Судане и надеется на прекращение огня в четверг. В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. Во вторник утром СБР заявили об одобрении перемирия на 24 часа. Позднее член Суверенного совета Судана Шамс ад-Дин аль-Каббаши сообщил, что армия тоже согласилась на перемирие на 24 часа, начиная с 18.00 вторника по местному времени (19.00 мск). Он подчеркнул, что вооруженные силы Судана будут соблюдать перемирие и следить за тем, как его придерживаются СБР. Суданский военный источник заявил РИА Новости, что перемирие вводится из гуманитарных соображений при условии, что его будут соблюдать в СБР. В среду стороны вновь объявили о перемирии на сутки. По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате столкновений почти 330 человек погибли, около 3,2 тысячи ранены.
https://ria.ru/20230420/sudan-1866643082.html
https://ria.ru/20230420/sudan-1866683429.html
судан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823706009_730:0:2708:1484_1920x0_80_0_0_36f0feb7df0aba39a7b93bf651222a31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, реджеп тайип эрдоган, мухаммед дагло, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Реджеп Тайип Эрдоган, Мухаммед Дагло, Столкновения в Хартуме
Эрдоган призвал стороны конфликта в Судане к диалогу
Президент Турции Эрдоган призвал стороны конфликта в Судане к прекращению огня
СТАМБУЛ, 20 апр – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал стороны конфликта в Судане к прекращению огня, сообщила администрация турецкого лидера.
Эрдоган провел отдельные телефонные разговоры в четверг с главой переходного военного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой Сил быстрого реагирования Мухаммедом Дагло
.
Армия Судана способна нормализировать ситуацию в стране, заявил посол
"В ходе бесед Эрдоган призвал прекратить конфликт и братское кровопролитие и вернуться к диалогу", - сообщила администрация.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
заявил в среду, что Анкара контактирует с обеими сторонами конфликта в Судане и надеется на прекращение огня в четверг.
В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
Во вторник утром СБР заявили об одобрении перемирия на 24 часа. Позднее член Суверенного совета Судана Шамс ад-Дин аль-Каббаши сообщил, что армия тоже согласилась на перемирие на 24 часа, начиная с 18.00 вторника по местному времени (19.00 мск). Он подчеркнул, что вооруженные силы Судана будут соблюдать перемирие и следить за тем, как его придерживаются СБР. Суданский военный источник заявил РИА Новости, что перемирие вводится из гуманитарных соображений при условии, что его будут соблюдать в СБР. В среду стороны вновь объявили о перемирии на сутки.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате столкновений почти 330 человек погибли, около 3,2 тысячи ранены.
Силы быстрого реагирования Судана понесли большие потери, заявили в армии