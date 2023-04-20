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Эрдоган призвал стороны конфликта в Судане к диалогу - РИА Новости, 20.04.2023
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17:05 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/sudan-1866685582.html
Эрдоган призвал стороны конфликта в Судане к диалогу
Эрдоган призвал стороны конфликта в Судане к диалогу - РИА Новости, 20.04.2023
Эрдоган призвал стороны конфликта в Судане к диалогу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал стороны конфликта в Судане к прекращению огня, сообщила администрация турецкого лидера. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T17:05
2023-04-20T17:05
в мире
судан
реджеп тайип эрдоган
мухаммед дагло
столкновения в хартуме
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СТАМБУЛ, 20 апр – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал стороны конфликта в Судане к прекращению огня, сообщила администрация турецкого лидера. Эрдоган провел отдельные телефонные разговоры в четверг с главой переходного военного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой Сил быстрого реагирования Мухаммедом Дагло. "В ходе бесед Эрдоган призвал прекратить конфликт и братское кровопролитие и вернуться к диалогу", - сообщила администрация. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду, что Анкара контактирует с обеими сторонами конфликта в Судане и надеется на прекращение огня в четверг. В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. Во вторник утром СБР заявили об одобрении перемирия на 24 часа. Позднее член Суверенного совета Судана Шамс ад-Дин аль-Каббаши сообщил, что армия тоже согласилась на перемирие на 24 часа, начиная с 18.00 вторника по местному времени (19.00 мск). Он подчеркнул, что вооруженные силы Судана будут соблюдать перемирие и следить за тем, как его придерживаются СБР. Суданский военный источник заявил РИА Новости, что перемирие вводится из гуманитарных соображений при условии, что его будут соблюдать в СБР. В среду стороны вновь объявили о перемирии на сутки. По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате столкновений почти 330 человек погибли, около 3,2 тысячи ранены.
https://ria.ru/20230420/sudan-1866643082.html
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в мире, судан, реджеп тайип эрдоган, мухаммед дагло, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Реджеп Тайип Эрдоган, Мухаммед Дагло, Столкновения в Хартуме
Эрдоган призвал стороны конфликта в Судане к диалогу

Президент Турции Эрдоган призвал стороны конфликта в Судане к прекращению огня

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 20 апр – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал стороны конфликта в Судане к прекращению огня, сообщила администрация турецкого лидера.
Эрдоган провел отдельные телефонные разговоры в четверг с главой переходного военного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой Сил быстрого реагирования Мухаммедом Дагло.
Уничтоженные автомобили на улице в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Армия Судана способна нормализировать ситуацию в стране, заявил посол
Вчера, 15:21
"В ходе бесед Эрдоган призвал прекратить конфликт и братское кровопролитие и вернуться к диалогу", - сообщила администрация.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду, что Анкара контактирует с обеими сторонами конфликта в Судане и надеется на прекращение огня в четверг.
В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
Во вторник утром СБР заявили об одобрении перемирия на 24 часа. Позднее член Суверенного совета Судана Шамс ад-Дин аль-Каббаши сообщил, что армия тоже согласилась на перемирие на 24 часа, начиная с 18.00 вторника по местному времени (19.00 мск). Он подчеркнул, что вооруженные силы Судана будут соблюдать перемирие и следить за тем, как его придерживаются СБР. Суданский военный источник заявил РИА Новости, что перемирие вводится из гуманитарных соображений при условии, что его будут соблюдать в СБР. В среду стороны вновь объявили о перемирии на сутки.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате столкновений почти 330 человек погибли, около 3,2 тысячи ранены.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Силы быстрого реагирования Судана понесли большие потери, заявили в армии
Вчера, 16:58
 
В миреСуданРеджеп Тайип ЭрдоганМухаммед ДаглоСтолкновения в Хартуме
 
 
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