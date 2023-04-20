https://ria.ru/20230420/sud-1866712638.html

Европарламент призвал выпустить Кара-Мурзу* вопреки решению Мосгорсуда

Европарламент призвал выпустить Кара-Мурзу* вопреки решению Мосгорсуда - РИА Новости, 20.04.2023

Европарламент призвал выпустить Кара-Мурзу* вопреки решению Мосгорсуда

Европейский парламент (ЕП) в четверг принял резолюцию с осуждением приговора Мосгорсуда в отношении признанного иноагентом в РФ Владимира Кара-Мурзы*, призвал... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T18:10

2023-04-20T18:10

2023-04-20T18:10

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владимир кара-мурза

московский городской суд

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БРЮССЕЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Европейский парламент (ЕП) в четверг принял резолюцию с осуждением приговора Мосгорсуда в отношении признанного иноагентом в РФ Владимира Кара-Мурзы*, призвал ввести санкции против должностных лиц, которые, по мнению евродепутатов, "причастны к политическим процессам", выдавать визы "диссидентам". При этом они также обратились с призывом к странам ЕС выдавать гуманитарные визы и оказывать другие формы поддержки "российским диссидентам, которым угрожает политическое преследование". В документе также содержится призыв освободить Кара-Мурзу*. В понедельник Мосгорсуд проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и дискредитации российской армии. Оглашение приговора Кара-Мурзе* посетили 40 дипломатов из 25 стран, среди которых США, Великобритания, Франция и Канада, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя посещение оглашения приговора Кара-Мурзе* дипломатами, заявила, что раз послы США и Британии освоили ступеньки Мосгорсуда, то им надо освежить воспоминания о ступеньках МИД, чтобы вспомнили, чем должны заниматься дипломаты. Она также подчеркнула, что "любые действия США, Британии и Канады, направленные на разжигание розни и вражды в нашем обществе, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в подрывную работу дипломаты – выдворяться из России". Кроме того, в ЕП призвали освободить осужденного ранее Алексея Навального, попавшего в заключение после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230419/grazhdanstvo-1866201958.html

https://ria.ru/20230413/krakh-1864947551.html

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в мире, сша, россия, канада, алексей навальный, мария захарова, владимир кара-мурза, московский городской суд, евросоюз, совет евросоюза