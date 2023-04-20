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Европарламент призвал выпустить Кара-Мурзу* вопреки решению Мосгорсуда - РИА Новости, 20.04.2023
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18:10 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/sud-1866712638.html
Европарламент призвал выпустить Кара-Мурзу* вопреки решению Мосгорсуда
Европарламент призвал выпустить Кара-Мурзу* вопреки решению Мосгорсуда - РИА Новости, 20.04.2023
Европарламент призвал выпустить Кара-Мурзу* вопреки решению Мосгорсуда
Европейский парламент (ЕП) в четверг принял резолюцию с осуждением приговора Мосгорсуда в отношении признанного иноагентом в РФ Владимира Кара-Мурзы*, призвал... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T18:10
2023-04-20T18:10
в мире
сша
россия
канада
алексей навальный
мария захарова
владимир кара-мурза
московский городской суд
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БРЮССЕЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Европейский парламент (ЕП) в четверг принял резолюцию с осуждением приговора Мосгорсуда в отношении признанного иноагентом в РФ Владимира Кара-Мурзы*, призвал ввести санкции против должностных лиц, которые, по мнению евродепутатов, "причастны к политическим процессам", выдавать визы "диссидентам". При этом они также обратились с призывом к странам ЕС выдавать гуманитарные визы и оказывать другие формы поддержки "российским диссидентам, которым угрожает политическое преследование". В документе также содержится призыв освободить Кара-Мурзу*. В понедельник Мосгорсуд проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и дискредитации российской армии. Оглашение приговора Кара-Мурзе* посетили 40 дипломатов из 25 стран, среди которых США, Великобритания, Франция и Канада, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя посещение оглашения приговора Кара-Мурзе* дипломатами, заявила, что раз послы США и Британии освоили ступеньки Мосгорсуда, то им надо освежить воспоминания о ступеньках МИД, чтобы вспомнили, чем должны заниматься дипломаты. Она также подчеркнула, что "любые действия США, Британии и Канады, направленные на разжигание розни и вражды в нашем обществе, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в подрывную работу дипломаты – выдворяться из России". Кроме того, в ЕП призвали освободить осужденного ранее Алексея Навального, попавшего в заключение после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230419/grazhdanstvo-1866201958.html
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в мире, сша, россия, канада, алексей навальный, мария захарова, владимир кара-мурза, московский городской суд, евросоюз, совет евросоюза
В мире, США, Россия, Канада, Алексей Навальный, Мария Захарова, Владимир Кара-Мурза, Московский городской суд, Евросоюз, Совет Евросоюза
Европарламент призвал выпустить Кара-Мурзу* вопреки решению Мосгорсуда

ЕП призвал выпустить Кара-Мурзу вопреки решению Мосгорсуда и ввести новые санкции

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОппозиционный политик Владимир Кара-Мурза*
Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза* - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза*. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Европейский парламент (ЕП) в четверг принял резолюцию с осуждением приговора Мосгорсуда в отношении признанного иноагентом в РФ Владимира Кара-Мурзы*, призвал ввести санкции против должностных лиц, которые, по мнению евродепутатов, "причастны к политическим процессам", выдавать визы "диссидентам".
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"Депутаты выступают за то, чтобы Совет Евросоюза принял жесткие санкции в рамках глобального санкционного режима ЕС по правам человека против судей, прокуроров и других, ответственных за преследования, задержания, пытки в процессах, которые носят политический характер", - говорится в пресс-релизе ЕП.
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При этом они также обратились с призывом к странам ЕС выдавать гуманитарные визы и оказывать другие формы поддержки "российским диссидентам, которым угрожает политическое преследование". В документе также содержится призыв освободить Кара-Мурзу*.
В понедельник Мосгорсуд проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и дискредитации российской армии. Оглашение приговора Кара-Мурзе* посетили 40 дипломатов из 25 стран, среди которых США, Великобритания, Франция и Канада, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя посещение оглашения приговора Кара-Мурзе* дипломатами, заявила, что раз послы США и Британии освоили ступеньки Мосгорсуда, то им надо освежить воспоминания о ступеньках МИД, чтобы вспомнили, чем должны заниматься дипломаты. Она также подчеркнула, что "любые действия США, Британии и Канады, направленные на разжигание розни и вражды в нашем обществе, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в подрывную работу дипломаты – выдворяться из России".
Кроме того, в ЕП призвали освободить осужденного ранее Алексея Навального, попавшего в заключение после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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